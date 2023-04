Con Poste Energia , il nuovo ramo d’azienda di Poste Italiane, si possono sottoscrivere contratti di fornitura per energia e gas a prezzo bloccato per due anni . Su SOStariffe.it l’identikit delle offerte luce e metano del gruppo ad aprile 2023.

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 855,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’offerta luce e gas di Poste Italiane, che ha fatto il suo debutto ufficiale nel mercato energetico a febbraio 2023, taglia un primo traguardo (i 150mila contratti sottoscritti) e si prepara a raccogliere la prossima sfida: superare i 300mila contratti nel 2023.

A scattare una prima fotografia dell’andamento dell’offerta commerciale di Poste Energia, l’ultima business unit nata in seno a Poste Italiane, è stato l’amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante, presentando alla comunità finanziaria il bilancio 2022 e la guidance 2023 del colosso italiano. “Già 150mila contratti, vuol dire che siamo sulla buona strada per superare i 300mila nel 2023”, ha chiarito il numero uno del gruppo il 30 marzo 2023.

La nuova “offerta energia” di Poste Italiane era stata lanciata a giugno 2022 (in occasione dei 160 anni dell’azienda) per i soli dipendenti e pensionati di Poste, poi è stata aperta a tutti i clienti a febbraio 2023.

Di seguito il team di SOStariffe.it ha passato sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas di Poste Energia ad aprile 2023.

Poste Energia: ecco le offerte luce e gas a prezzo bloccato ad Aprile 2023

CONDIZIONI TARIFFARIE FORNITURA LUCE FORNITURA GAS Tipologia di offerta A prezzo bloccato per 2 anni A prezzo bloccato per 2 anni Costo unitario della materia prima 0,259 €/kWh (tariffa monoraria) 0,96 €/Smc Contributo fisso per costi di commercializzazione 69,88 euro all’anno 67,32 euro all’anno

Poste Energia è tra i fornitori energetici del Mercato Libero che scommettono sulle offerte luce e gas a prezzo bloccato.

Proponendo un prezzo di energia e metano che resta fisso per un certo periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi), queste offerte sono da sempre le “predilette” dai consumatori perché assicurano uno “scudo” di protezione contro eventuali impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Praticamente scomparse nel 2022 a causa delle quotazioni gas impazzite al TTF di Amsterdam, queste soluzioni si stanno riaffacciando sul mercato ad aprile 2023.

Anche Poste Energia le propone (con tariffa bloccata per due anni), così come assicura ai nuovi clienti che sottoscrivano le proprie offerte, le seguenti condizioni tariffarie in vigore fino al 12 aprile 2023:

un prezzo dell’energia elettrica che si attesta sui 0,259 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); un prezzo del gas pari a 0,96 €/Smc.

Se quelli citati sopra sono i prezzi relativi alla materia prima (da cui si parte per calcolare gli importi in bolletta sulla base dei consumi), le cifre qui sotto si riferiscono invece alle spese annuali per commercializzazione e vendita (slegate, quindi, dai consumi):

la fornitura di energia elettrica prevede un contributo fisso annuale pari a 69,88 euro (5,82 euro al mese);

(5,82 euro al mese); la fornitura di metano prevede un contributo fisso annuale pari a 67,32 euro (5,61 euro al mese).

Alla sottoscrizione delle offerte luce e gas con Poste Energia non saranno applicati costi di attivazione ed è possibile disdire quando si vuole, senza penali.

Il confronto con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero ad Aprile 2023

TIPO DI FORNITURA TARIFFE DI POSTE ENERGIA TARIFFE PIÙ COMPETITIVE Fornitura di energia elettrica 0,259 €/kWh 0,1990 €/kWh Fornitura di metano 0,96 €/Smc 0,7900 €/Smc

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta i consumatori a caccia di convenienza in bolletta a setacciare le soluzioni per illuminare e riscaldare casa del Mercato Libero, a confrontarle sulla base del loro rapporto qualità-prezzo e a individuare la proposta più in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Mettendo a confronto le soluzioni di Poste Energia con le migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato attivabili ad aprile 2023, si evince che il prezzo della materia prima stabilito da Poste Energia può essere ulteriormente abbassato fino a:

0,1990 €/kWh per la fornitura di energia elettrica;

per la fornitura di energia elettrica; 0,7900 €/Smc per la fornitura di metano.

Questo significa che, secondo il comparatore di SOStariffe.it, esistono soluzioni più vantaggiose rispetto a quelle messe a punto da Poste Energia pur continuando a beneficiare della protezione del prezzo bloccato.

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Utilizzare il tool gratuito di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta ma può anche essere calcolato tramite il comparatore) per accedere ad una panoramica completa sulle tariffe più vantaggiose del momento. Per attivare un’offerta, invece, bastano i dati anagrafici dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Offerte luce e gas di Poste Energia: le opzioni di pagamento

Le offerte luce e gas di Poste Energia, che sono 100% sostenibili, possono essere sottoscritte scegliendo una delle seguenti modalità:

andando in uno dei 12.800 uffici postali presenti negli oltre 8mila comuni italiani;

presenti negli oltre 8mila comuni italiani; direttamente online sul sito di Poste Italiane (www.poste.it);

(www.poste.it); tramite i servizi bancari Postepay e BancoPosta.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, Poste Energia mette a disposizione due opzioni: la prima consiste in una modalità “tradizionale” con rata variabile, che prevede cioè un importo calcolato sulla base di quanto consumato nel mese di riferimento. La seconda, invece, è considerata una modalità più “innovativa” in quanto prevede una rata fissa.

Tale rata sarà, infatti, indipendente dai consumi registrati durante l’anno. Al contrario, sarà calcolata in base ai consumi dell’anno precedente attestati da una bolletta recente: si pagherà, quindi, lo stesso importo mensile per 12 mesi, così da evitare le brutte sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno la rata sarà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

In caso di disdetta dell’offerta, che come detto avviene senza penali, eventuali differenze tra i consumi coperti con la rata fissa e quelli realmente effettuati in corso di fornitura saranno addebitati o accreditati in un’unica soluzione nella bolletta di chiusura.

Infine, attivando le offerte luce e gas di Poste Energia, i clienti domestici potranno anche scegliere la scadenza della bolletta, indicando una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo.