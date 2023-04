Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 855,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del metano si abbassa ancora. Secondo l’ultimo aggiornamento di prezzo ARERA, le bollette del gas di una “famiglia tipo” ancora servita dalla Maggior Tutela (con 1.400 metri cubi consumati all’anno) faranno segnare un calo del -13,4% ad aprile 2023 sui consumi di marzo 2023 (rispetto a quelli di febbraio 2023).

Tale diminuzione, resa possibile dalla contrazione delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam, è la terza consecutiva per il gas. Essa, infatti, segue il tonfo del -34,2% registrato a febbraio 2023 (sui consumi di gennaio 2023) e la flessione del -13% scattata a marzo 2023 (sui consumi di febbraio 2023).

Sebbene il calo di prezzo, le fatture per il riscaldamento di casa restano salate: la spesa gas per la “famiglia tipo” tra aprile 2022 e marzo 2023 è stata di circa 1.560,7 euro, +0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (aprile 2021- marzo 2022).

Per mitigare l’impatto dei rialzi in bolletta i clienti domestici possono affidarsi al Mercato Libero. Di fondamentale importanza nella scelta della promozione più vantaggiosa è il confronto delle offerte metano che può essere effettuato grazie al comparatore di SOStariffe.it:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Questo strumento (digitale e gratuito) consente di effettuare un raffronto delle migliori soluzioni gas proposte dai fornitori energetici ad aprile 2023 a partire dai propri dati di consumo reale. Tale informazione è sempre consultabile in bolletta, nella sezione consumi, oppure può essere stimata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Quanto costa il gas in Maggior Tutela ad Aprile 2023?

PREZZO DEL GAS IN TUTELA OGGI COMPOSIZIONE DEL PREZZO DEL GAS 74,89 centesimi di euro al metro cubo (tasse incluse) Ecco quali solo le voci che compongono il prezzo del gas: 54,40 centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas naturale, ( -16,8% rispetto a febbraio 2023)

centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas naturale, ( rispetto a febbraio 2023) 5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio

centesimi di euro per la vendita al dettaglio 25,24 centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità

centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità 20,89 centesimi di euro per le imposte

centesimi di euro per le imposte -31,24 centesimi di euro per gli oneri generali di sistema (azzerati nel I trimestre 2023 come stabilito dalla manovra di Bilancio 2023)

Martedì 4 aprile 2023, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha reso noto il nuovo aggiornamento di prezzo delle forniture di gas naturale nel mercato Tutelato. Tale aggiornamento avviene ora su base mensile (e non più trimestrale) ed è calcolato in base alla media giornaliera, tenuta nel mese di riferimento, dal PSV che è l’indice per il mercato all’ingrosso del gas in Italia.

Le fatture del metano in arrivo ad aprile 2023 (i cui importi sono calcolati sui consumi di marzo 2023) registrano così un calo del -13,4% (rispetto a quelle di febbraio 2023) per una “famiglia tipo” ancora servita dalla Maggior Tutela.

Il nuovo prezzo del gas per i clienti del Mercato Tutelato si attesta, dunque, a 0,498408 €/Smc. Per il mese di marzo 2023, dunque, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo nel Mercato Tutelato è pari a 74,89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse.

Passando ai raggi X le singole voci che compongono tale prezzo, si nota che l’approvvigionamento della materia prima gas (che pesa per il 72,6% sul totale della bolletta) è in calo del -16,8% rispetto a febbraio 2023. Da notare anche l’assenza degli oneri generali di sistema, per effetto dell’azzeramento degli stessi nel primo trimestre 2023 previsto nella manovra di Bilancio 2023.

Ricordiamo che il nuovo pacchetto di aiuti statali contro il caro bollette ha confermato, anche per il secondo trimestre 2023, il taglio dell’IVA al 5% sul gas, che viene esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano. Gli oneri generali di sistema sul gas restano azzerati nel periodo aprile-giugno 2023, ma viene gradualmente ridimensionata e poi azzerata nel corso del secondo trimestre 2023 la componente tariffaria negativa UG2, introdotta da aprile dello scorso anno da ARERA e applicata ai consumi fino a 5.000 Smc/anno.

Nonostante questo terzo calo consecutivo del prezzo del gas, la spesa per il metano di una “famiglia tipo” con contratto nel Mercato Tutelato resta alta: 1.560,7 euro tra aprile 2022 e marzo 2023, +0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (aprile 2021- marzo 2022).