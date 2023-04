Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’accelerazione dell’economia nel 2021 dopo il periodo di stagnazione dovuta alla pandemia di Covid-19 ha portato a un’impennata dell’inflazione. Il trend si è ulteriormente amplificato nel 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’ecommerce e i servizi digitali sono quindi diventati gli strumenti che hanno permesso agli italiani di lenire gli effetti del carovita. A dirlo è la ricerca “Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani” realizzata da The European House Ambrosetti in collaborazione con Amazon e presentata la scorsa settimana presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma.

L’inflazione spinge gli italiani a modificare le modalità di acquisto

Nel 2020 il tasso di inflazione era molto vicino al zero. Nel 2020 l’aumento medio del costo del denaro è del’8,9%. Stando alla ricerca di Ambrosetti il 70% degli italiani ritengono che l’incremento dei prezzi e del costo della vita sia il problema principali in Italia, quasi 30 punti percentuali in più rispetto alla disoccupazione, ovvero la seconda preoccupazione più sentita nel nostro Paese. Questa percezione è comune a tutte le fasce d’età e si presenta in modo uniforme in tutte le aree geografiche.

Nell’ultimo anno l’inflazione ha ridotto il potete d’acquisto degli italiani e li ha indotti nel 2023 ha modificare in modo radicale i propri comportamenti in termini di acquisto. Il 90% del campione preso in esame dalla ricerca infatti afferma di aver subito un impatto economico dovuto al carovita nell’ultimo anno e le fasce d’età più colpite tra i 46 e i 60 anni e gli over 60. Per questo motivo i consumatori hanno confermato che nel 2023 cambieranno le modalità con cui acquistano con una maggiore attenzione ai prezzi (64,8%) e dando la priorità a promozioni e sconti (56,2%).

Il 60% degli italiani considera l’ecommerce un mezzo per combattere l’inflazione

In questo senso ha un ruolo centrale l’ecommerce. Circa il 60% degli italiani ritiene che gli acquisti online nel 2022 abbiano contribuito a contenere inflazione e hanno permesso di mantenere invariato se non di avere addirittura accresciuto il proprio potere di acquisto. L’ecommerce viene percepito come più conveniente tra i giovani e i cittadini con un livello di istruzione alto. I più anziani invece evidenziano soprattutto la maggiore accessibilità e ampiezza dell’offerta sui canali digitali. In generale comunque 2 italiani su 3 apprezzano la varietà di prodotti e servizi proposti online e in particolare nei Comuni al di sotto dei 10mila abitanti.

Sono poi soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno a percepire i benefici dell’ecommerce sul potere d’acquisto in quanto è nel Sud che l’inflazione ha avuto un impatto maggiore sul portafogli. The European House – Ambrosetti stima che nel 2022 oltre 300mila famiglie potrebbero cadere in povertà assoluta e che la crescita dei prezzi nel 2022 abbia portato alla perdita di circa 97,5 miliardi di euro di risparmi degli italiani.

ecommerce: cosa acquistano gli italiani online

La ricerca ha anche messo in luce come 3 italiani su 4 acquistano via ecommerce prodotti Made in Italy. Di questi e categorie merceologiche più apprezzate sono: Fashion (43,7%), Food & Beverage (32,5%) e Furniture (23,4%), che da sole rappresentano il 30% del valore aggiunto (74,8 miliardi di euro), il 37% dell’export (125,3 miliardi di euro) e il 40% dell’occupazione del sistema manifatturiero italiano (1,5 milioni di occupati).

Amazon è considerato il negozio che offre maggiori benefici per quanto riguarda il contenimento dell’inflazione, economicità e varietà e ricchezza dell’offerta. L’ecommerce poi porta vantaggi ai consumatori anche grazie al miglioramento del servizio da parte dei retailer fisici. Quasi il 25% degli italiani ha notato passi avanti importanti negli ultimi anni in termini di convenienza (49,1%), maggiore facilità di accesso ad informazioni su sconti e promozioni (42,5%) e sotto l’aspetto dell’assistenza al cliente (40,3%). Tutto ciò emerge in modo evidente durante il Black Friday o il Ciber Monday, che sono diventati entrambi una consuetudine anche nel commercio tradizionale.

Inflazione e tariffe fisso e mobile: previsti aumenti nel 2024

Tariffe mobili e fisse indicizzate all’inflazione TIM WindTre Ogni quanto avverrà l’adeguamento? su base annuale a partire dal 1° aprile 2024 su base annuale a partire dal primo trimestre del 2024 Quanto aumenterà il prezzo? IPCA + 3,5% FOI + variazione minima del 5% Quale sarà l’aumento massimo mensile? fino al 10% in più in base all’andamento del FOI

Gli effetti dell’inflazione si faranno sentire anche sulle offerte di telefonia mobile e di rete fissa. Alcuni operatori infatti hanno annunciato la rimodulazione delle tariffe indicizzate in base all’aumento del costo della vita su base annuale. Al momento gli unici gestori che hanno comunicato ufficialmente di voler procedere in questo senso sono TIM e WindTre, sia per quanto riguarda il mobile sia per le offerte Internet casa.

A cambiare non saranno le condizioni economiche del contratto ma struttura stessa delle promozioni. Le rimodulazioni prevedono un aumento dei costi, spesso motivato con l’intenzione di finanziare un miglioramento del servizio, che può essere accettato o meno dal cliente. Dato che si tratta di una modifica unilaterale da parte dell’operatore l’utente infatti può scegliere se mantenere attiva l’offerta rimodulata, accettare una proposta alternativa o recedere gratuitamente entro un certo lasso di tempo.

L’adeguamento delle offerte in base all’inflazione, invece, non dovrebbe consentire di esercitare il diritto di recesso per evitare i rincari in quanto, secondo la definizione data dagli operatori, sarebbe parte integrante delle condizioni contrattuali. I due operatori comunque hanno scelto di adottare due parametri di riferimento diversi. TIM ha deciso di indicizzare le sue tariffe in base all‘indice di inflazione IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’UE).

“Offerta soggetta ad adeguamento annuale dei prezzi: dal 1/04/2024 Il costo mensile dell’offerta sarà incrementato annualmente in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) ISTAT, non tenendo conto di eventuali valori negativi, più un coefficiente pari a 3,5 punti percentuali. L’incremento complessivo non potrà superare il 10%“, si legge sul sito di TIM.

WindTre invece ha scelto l’indice di inflazione FOI (Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati) e ha annunciato un aumento minimo dele tariffe del 5% a prescindere dall’andamento del parametro di riferimento.

Quello che più ha indispettito gli utenti e le associazioni a difesa dei consumatore è che entrambi gli operatori non considerano nella rimodulazione delle offerte un tasso di inflazione nullo o negativo. Il costo delle tariffe quindi aumenterà anche se il costo della vita scende. Per conoscere l’impatto che avrà questa iniziativa si dovranno attendere i primi mesi del 2024 ma stando alle previsioni i rincari dovrebbero essere di 1-2 euro al mese per la telefonia mobile e fino a 5 euro per il fisso.

