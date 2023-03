I Bonus Luce e Gas continueranno a sostenere le famiglie nel corso del 2023 , garantendo uno sconto sulle bollette nel corso dei prossimi mesi. Tra le novità previste per l'agevolazione c'è una buona notizia per le famiglie numerose . Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, infatti, è previsto un incremento del tetto ISEE che passerà da 20.000 euro a ben 30.000 euro . La notizia è stata confermata in queste ore da ARERA. Ecco tutti i dettagli in merito.

Tra le novità del Decreto Bollette c’è l’importante conferma del ruolo dei Bonus Luce e Gas per sostenere le famiglie in difficoltà economica, garantendo un sostegno importante contro la crisi energetica. Nonostante il calo delle quotazioni di luce e gas all’ingrosso, infatti, i prezzi per i consumatori continuano ad essere ben superiori ai livelli pre-crisi e il ritorno degli oneri di sistema in bolletta non fa altro che aumentare la spesa prevista per i prossimi mesi, sia nel Mercato Libero che nel servizio di Maggior Tutela.

C’è, però, una novità importante per i Bonus Luce e Gas: ARERA, l’Autorità italiana per l’energia, ha confermato un aumento del tetto ISEE per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico). Grazie a questa modifica normativa, quindi, un numero molto maggiore di famiglie riceverà l’agevolazione in bolletta e, quindi, potrà contare su di un contributo significativo per pagare le bollette nel corso dei prossimi mesi. Ecco i dettagli completi:

Bonus Luce e Gas: aumenta il limite ISEE per le famiglie numerose da Aprile 2023

3 COSE DA SAPERE SUI BONUS LUCE E GAS PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 1. Per “famiglie numerose” si intendono i nuclei familiari con 4 figli a carico 2. Il nuovo tetto ISEE per l’accesso ai Bonus Luce e Gas è fissato in 30.000 euro (in precedenza era 20.000 euro) 3. L’importo dei bonus per il secondo trimestre non è ancora stato definito

Come anticipato da ARERA, il limite ISEE per l’accesso ai Bonus Luce e Gas per le famiglie numerose viene incrementato, passando dai precedenti 20.000 euro ad una soglia di 30.000 euro. Possono beneficiare di questo nuovo limite tutte le famiglie con almeno 4 figli a carico. Questa modifica normativa permette di incrementare, in modo significativo, il raggio d’azione dell’agevolazione e, quindi, sostenere un numero molto maggiore di famiglie.

Ricordiamo che non è necessario presentare una domanda per l’ottenimento dei Bonus sociali: lo sconto in bolletta riconosciuto dall’agevolazione viene erogato in automatico. È sufficiente aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU per l’ottenimento dell’ISEE. Le famiglie numerose con ISEE compreso tra 20.000 euro e 30.000 euro potranno, quindi, ottenere uno sconto automatico in bolletta dal secondo trimestre dell’anno in corso.

Al momento, ARERA non ha ancora ufficializzato l’importo dei Bonus per il secondo trimestre del 2023. L’Autorità non ha chiarito se per le famiglie numerose con ISEE superiore ai 20.000 euro sarà riconosciuto il 100% dell’importo oppure l’agevolazione sarà ridotta all’80%. Questo meccanismo a due fasce viene utilizzato per le famiglie “non numerose” in base a questa suddivisione:

il bonus è riconosciuto al 100% del suo importo per le famiglie con ISEE fino a 9.560 euro

è riconosciuto al del suo importo per le famiglie con il bonus è riconosciuto all’80% del suo importo per le famiglie con ISEE compreso tra 9.560 euro e 15.000 euro

Le famiglie numerose con ISEE fino a 20.000 euro rientrano sempre nel primo caso e, quindi, ricevono il bonus al 100% dell’importo previsto da ARERA. Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

Come ridurre le bollette di luce e gas grazie alle migliori offerte del Mercato Libero

I Bonus Luce e Gas sono un importante sostegno per le famiglie ma da soli non bastano: per massimizzare il risparmio, infatti, è necessario ridurre il costo dell’energia in modo da poter ridurre il più possibile l’importo delle bollette (su cui sarà poi applicato lo sconto previsto dai Bonus sociali). Per raggiungere quest’obiettivo è necessario affidarsi alle migliori offerte del Mercato Libero che consentono di sfruttare al meglio il calo dei prezzi registrato sul mercato all’ingrosso (con riferimento agli indici PUN per la luce e PSV per il gas).

Per individuare subito le tariffe più vantaggiose è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile tramite il link qui di sotto. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo per accedere ad una panoramica delle migliori offerte disponibili in questo momento. Il dato sul proprio consumo è riportato nell’ultima bolletta ma può essere anche stimato tramite il tool integrato nel comparatore.

