Il prezzo dell'energia elettrica cala del -55,3% per i contratti in Maggior Tutela nel secondo trimestre del 2023 e sono attese nuove riduzioni nelle bollette gas . Ad aprile 2023 scattano anche i nuovi aiuti statali per tutelare famiglie e imprese dal caro energia per il periodo aprile-giugno 2023. Tutte le novità del comparto energetico su SOStariffe.it.

Aprile 2023 è un mese ricco di novità per il comparto energetico. In primo luogo, scattano i nuovi prezzi dell’energia elettrica e del gas per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela. Con notizie incoraggianti: la tariffa luce cala del -55,3% tra aprile e giugno 2023 rispetto ai primi tre mesi dell’anno, mentre si stima un calo del -10% per il prezzo del gas, che sarà comunicato il 4 aprile 2023.

In secondo luogo, con l’avvio di aprile 2023 saranno aggiornati il valore di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento per la vendita di elettricità e metano all’ingrosso in Italia e quelli a cui sono collegate le offerte indicizzate del Mercato Libero. Con i listini gas al TTF di Amsterdam stabili sui 42 euro al megawattora, anche per il Mercato Libero sono all’orizzonte ulteriori ribassi in bolletta.

Infine, ad aprile 2023 diventerà a tutti gli effetti operativo il nuovo pacchetto di aiuti messo a punto dal governo Meloni per aiutare famiglie e imprese a mitigare gli effetti ancora pesanti del caro bolletta.

Prima di entrare nel dettaglio di queste novità, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è una vera e propria bussola dei prezzi: questo strumento digitale e gratuito consente ai clienti domestici di setacciare le soluzioni luce e gas messe a disposizione dai fornitori energetici del Mercato Libero a marzo 2023 e individuare quella più conveniente sulla base del proprio profilo di consumo.

Energia e gas, nuovi cali in bolletta per la Maggior Tutela ad Aprile 2023

AGGIORNAMENTI DEL PREZZO ARERA AD APRILE 2023 RIDUZIONE DEL PREZZO IN PERCENTUALE Nuovo prezzo dell’energia elettrica (aggiornamento trimestrale) 23,75 centesimi di euro per kilowattora nel periodo aprile-giugno 2023 (-55,3% rispetto al primo trimestre 2023) – dato ufficiale ARERA Nuovo prezzo del gas (aggiornamento mensile) Previsto un calo intorno al -10% – in attesa della comunicazione ufficiale ARERA in arrivo il 4 aprile 2023

Con Aprile 2023 arrivano in concomitanza i due principali aggiornamenti di prezzo da parte di ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): quello dell’energia (che è rivisto ogni tre mesi) e quello del gas (che da ottobre 2022 è aggiornato ogni mese ed è calcolato sulla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano, il PSV).

Mentre le nuove condizioni tariffarie dell’energia elettrica in vigore dal 1° aprile 2023 sono state comunicate in via ufficiale il 30 marzo 2023, quelle del gas saranno rese note il 4 aprile 2023. Entrambi gli aggiornamenti faranno sorridere i consumatori e porteranno bollette più leggere.

Nel caso dell’energia elettrica, il taglio della spesa per una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW) ancora servita dalla Maggior Tutela è importante: -55,3% nel secondo trimestre 2023 rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Per un cliente finale, dunque, il nuovo prezzo di riferimento per l’energia elettrica tra aprile e giugno 2023 sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse (era 53,11 centesimi di euro per kilowattora tra gennaio e marzo 2023).

Questo crollo del prezzo dell’elettricità segue quello del -19,5% già registrato a fine dicembre 2022 con il precedente aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2023.

Sul fronte metano, invece, il dato ufficiale non c’è ancora, ma la sforbiciata in bolletta si attesterebbe al -10% anche perché, come ribadito dal presidente di ARERA, Stefano Besseghini, la variazione più significativa è già stata registrata nei due mesi precedenti: il prezzo del gas è infatti sceso del -34,2% a gennaio e del -13% a febbraio. Il prezzo del gas in Maggior Tutela attualmente in vigore è pari a 0,608549 euro al metro cubo.

Bollette luce e gas più leggere anche nel Mercato Libero ad Aprile 2023

QUALE INDICE VALORE A FEBBRAIO 2023 STIMA ANDAMENTO A MARZO 2023 1 PUN (energia elettrica) 0,161070 €/kWh 0,14 €/kWh (dato parziale) 2 PSV (gas) 0,602630 €/Smc Si prevede un calo del -5%

A beneficiare di bollette di luce e gas più leggere ad aprile 2023 (calcolate sui consumi di marzo 2023) saranno anche i clienti domestici che si sono già affidati al Mercato Libero e, in particolare, coloro che hanno attivato offerte luce e gas a prezzo indicizzato.

Queste ultime sono soluzioni che garantiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima e sono legate all’andamento di un indice di riferimento aggiornato mensilmente, che per l’energia elettrica è il PUN, mentre per il gas è il PSV. Più il valore di tali indici frena, minore è il costo della materia prima e più snelle sono le bollette per i clienti finali, a parità di consumi effettuati.

Per chi ha già attivato questa tipologia di tariffe, la contrazione dell’indice di riferimento si tradurrà ad aprile 2023 in un ulteriore risparmio in bolletta. Basti pensare che il PUN di marzo 2023 si attesta a 0,14 €/kWh (dato però ancora parziale), in leggero calo rispetto al prezzo di febbraio 2023 (0,16 €/kWh). Per quanto riguarda il PSV di marzo 2023, invece, si ipotizza un ulteriore calo del -5% rispetto al valore di febbraio 2023, pari a circa 0,6 €/Smc.

Gli aiuti statali contro il caro bolletta che scattano da Aprile 2023

Il nuovo pacchetto di aiuti del governo Meloni contro il caro bolletta stanzia complessivamente 4,9 miliardi di euro per famiglie e imprese. Tali misure diventeranno a tutti gli effetti operative dal 1° aprile 2023 e saranno in vigore per il secondo trimestre 2023 (fino a giugno).

Questa nuova tranche di aiuti (ridotta rispetto alla precedente viste le quotazioni del gas al TTF di Amsterdam in caduta libera) prevede:

il taglio dell’Iva al 5% sul gas (esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano);

sul gas (esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano); l’ azzeramento degli oneri generali di sistema sul gas (ma si riduce la componente negativa applicata alla bolletta che sarà attiva solo ad aprile e solo per il 35% del valore applicato nel primo trimestre del 2023);

sul gas (ma si riduce la componente negativa applicata alla bolletta che sarà attiva solo ad aprile e solo per il 35% del valore applicato nel primo trimestre del 2023); il potenziamento dei bonus sociali luce e gas (bonus integrativo + tetto ISEE portato a 15mila euro. Per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico, la soglia ISEE sale da 20mila a 30mila euro annui).

Da aprile 2023, invece, saranno reinseriti in via integrale gli oneri generali di sistema per le bollette luce, dopo un anno e mezzo di assenza.

Sul fronte degli aiuti alle imprese, infine, queste ultime potranno continuare a beneficiare fino al 30 giugno 2023 dei crediti d’imposta al 40% e al 45% qualora abbiano avuto un incremento delle bollette superiore al 30% rispetto al 2019.