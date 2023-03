Il nuovo Decreto Bollette riduce gli aiuti per famiglie e imprese concentrandosi sugli oneri di sistema : il Governo, infatti, ha scelto di non rinnovare gli incentivi sugli oneri di sistema per le bollette della luce e di ridurre il taglio degli oneri per il gas. L'effetto di questa decisione è praticamente immediato, con gli oneri che torneranno in bolletta da aprile. Secondo l' Osservatorio di Segugio.it e SOStariffe.it questa decisione si tradurrà in un aumento della spesa fino a 950 euro all'anno . Ecco i dettagli:

È tutto pronto per il ritorno degli oneri di sistema in bolletta. Il nuovo Decreto Bollette appena definito dal Governo, infatti, segna una riduzione degli aiuti per famiglie e imprese con la scelta di non rinnovare l’azzeramento degli oneri di sistema pera la luce e di ridurre gli aiuti per il gas naturale (che però potrà continuare a beneficiare del taglio al 5% dell’IVA, non previsto per l’energia elettrica).

L’Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it chiarisce quale sarà l’impatto in bolletta del ritorno degli oneri di sistema. L’eliminazione dalle bollette degli oneri, infatti, si traduceva in uno sconto per i clienti finali. La scelta di reintrodurre gli oneri, quindi, si tradurrà in un aumento della spesa. I dati raccolti dall’Osservatorio certificano che questa scelta comporterà un aumento della spesa fino a 950 euro, considerando sia luce che gas.

Struttura e peso degli oneri di sistema delle bollette di luce e gas

Gli oneri di sistema rappresentano una porzione rilevante delle bollette di luce e gas. La scelta del Governo di ripristinare questa voce, riducendo così gli aiuti per famiglie e imprese, comporterà un’evoluzione delle bollette nel corso del prossimo futuro. A fotografare la situazione sono i dati raccolti dall’Osservatorio.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, ad esempio, gli oneri di sistema torneranno ad avere un peso rilevante in bolletta a partire dal mese di aprile 2023. Toccherà ad ARERA quantificare l’importo effettivo degli oneri per l’energia elettrica che torneranno in bolletta dopo oltre un anno di assenza.

Come evidente dalla tabella qui di seguito, l’azzeramento degli oneri in bolletta permetteva di eliminare una voce che pesava circa il 20% del totale. Con un probabile ritorno ai valori pre-crisi, quindi, gli oneri rappresenteranno nuovamente il 16-20% dell’importo complessivo della bolletta.

Di fatto, quindi, nei prossimi mesi, rispetto a quanto registrato da fine 2021, gli utenti finali dovranno fare i conti con un rincaro della spesa complessiva legato proprio all’aggiunta degli oneri di sistema al totale da pagare al termine del periodo di fatturazione.

ONERI DI SISTEMA – LUCE STRUTTURA DI COSTO PESO % SU BOLLETTA (1) PRE AIUTI 2020-2021 circa 3-4 centesimi € al kWh 20% AIUTI FINE 2021, 2022, 1° TRIM. 2023 0 € 0 € 2° TRIMESTRE 2023 Probabile ritorno ai valori pre-crisi (circa 0,04 €/kWh). I valori definitivi saranno stabiliti da ARERA 16-20%

(1) Impatto % stimato sui costi complessivi in bolletta per un profilo di 3 kW di potenza e 2.700 kWh/anno di consumo

Discorso diverso per gli oneri di sistema per il gas. In questo caso, infatti, le agevolazioni previste da fine 2021 prevedevano l’applicazione di una componente negativa che, di fatto, si è tradotta in questi ultimi mesi in un vero e proprio sconto aggiuntivo in bolletta.

Tale componente sarà ancora disponibile in bolletta ad aprile, ma in versione ridotta, e sarà eliminata a partire da maggio. Successivamente resterà l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre. Salvo ulteriori proroghe, gli oneri torneranno in bolletta dal terzo trimestre.

A partire dal prossimo mese di ottobre 2023, invece, sarà incluso in bolletta il “Bonus Riscaldamento” che scatterà nel caso in cui il costo del gas superi una certa soglia. Il peso degli oneri di sistema sul totale della bolletta del gas dovrebbe tornare ad attestarsi intorno al 4%.

ONERI DI SISTEMA – GAS STRUTTURA DI COSTO PESO % SU BOLLETTA (1) PRE AIUTI 2020-2021 circa 4 centesimi € al kWh 4% AIUTI FINE 2021, 2022, 1° TRIM. 2023 componente negativa circa -30 cents € al Smc2 -25 / -30% – equivaleva a uno sconto in bolletta 2° TRIMESTRE 2023 Solo aprile componente negativa confermata ma ridotta.

Maggio e giugno 0€ Solo aprile -10% circa – equivale a uno sconto in bolletta. Maggio e giugno 0% DA OTTOBRE 2023 probabile ritorno a 3-4 cents €/Smc.

Incentivi fissi mensile se il costo gas supera una determinata soglia 4% circa. Incentivi fissi da valutare

(1) Impatto % stimato sui costi complessivi in bolletta per un profilo di consumo di 1.400 Smc/anno per il gas

(2) Componente negativa UG2. Diversi valori negativi applicati agli scaglioni di consumo fino a 5.000 Smc

L’impatto degli oneri sulle migliori tariffe del Mercato Libero

L’indagine effettuata dall’Osservatorio va a fotografare nel dettaglio quello che sarà l‘impatto del ritorno degli oneri di sistema e dell’eliminazione della componente negativa per il gas sulla spesa annua per luce e gas nel caso dell’attivazione delle migliori tariffe del Mercato Libero che consentono di ridurre il più possibile il corso dell’energia e, quindi, la spesa per le bollette.

La simulazione prende in considerazione due profili di consumo (una Coppia e una Famiglia di 5 persone) andando a considerare la spesa annuale stimata con il ritorno degli oneri in bolletta, come previsto dal Decreto Bollette, a partire dal 1° aprile 2023.

Questi dati vengono poi messi a confronto con quelli che si sarebbero registrati con le condizioni valide fino al 31 marzo 2023 e, quindi, con l’azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas e l’applicazione della componente negativa nella bolletta del gas.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, lo studio stima un incremento della spesa di +81 euro per la coppia e +164 euro per la famiglia con un incremento percentuale compreso tra il +12% e il +16,5%. Per il gas, invece, è ancora più significativa.

L’aumento è di circa 500 euro per la coppia e di oltre 800 euro per la famiglia. Il rincaro percentuale varia tra il +33% e il +46%, in base al caso considerato. Complessivamente, per una coppia bisognerà mettere in conto circa 600 euro in più all’anno mentre per una famiglia il rincaro arriverà a oltre 950 euro all’anno.

Le tabelle qui di sotto riassumono i risultati dell’indagine:

Impatto degli oneri sulla bolletta della luce

Impatto degli oneri sulla bolletta del gas

