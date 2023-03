Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 855,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La contrazione dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici rende le offerte luce indicizzate del Mercato Libero molto competitive a marzo 2023. Tali soluzioni, infatti, seguono l’andamento dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana. L’aggiornamento mensile di tale indice consente ai clienti domestici di intercettare il trend in discesa dei prezzi, ricevendo così un sollievo immediato in bolletta.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce (accessibile cliccando sul pulsante verde di seguito) è possibile individuare la soluzione a prezzo indicizzato per illuminare casa più in linea con le proprie possibilità di spesa e fabbisogno energetico. Il comparatore consente di fare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale: questa informazione è consultabile in bolletta, oppure tramite i filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta inseriti i dati richiesti, il tool di SOStariffe.it restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, sarà indicata una stima della spesa annuale.

Le offerte luce a prezzo indicizzato più convenienti di Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1740 €/kWh 64,98 euro al mese 2 Edison Energia World Luce Plus 0,1610 €/kWh 68,37 euro al mese 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Luce 0,1610 €/kWh 69,52 euro al mese 4 Octopus Energy Octopus Flex 0,1770 €/kWh 71,70 euro al mese

Quelle elencate in tabella sono le 4 offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero individuate dal comparatore di SOStariffe.it come le più appetibili a marzo 2023 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica in un anno (con potenza impegnata di 3 kW).

Chi non conosca l’ammontare di kilowattora consumati dal proprio nucleo familiare nell’arco dei 12 mesi può affidarsi ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Prima di analizzare le singole offerte ricordiamo che il prezzo luce si riferisce al valore dell’indice PUN a febbraio 2023 (l’ultimo attualmente disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

Oltre a garantire l’accesso a un prezzo contenuto dell’energia elettrica, l’offerta luce della web company wekiwi è un magnete del risparmio a marzo 2023 perché offre un bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura (luce e gas) con wekiwi. Non solo: è incluso uno sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi.

Di seguito altri dettagli della promozione (in esclusiva con SOStariffe.it):

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 90 euro all’anno di contributo fisso per costi di commercializzazione (7,5 euro al mese);

tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia verde;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 64,98 euro.

Per conoscere ulteriori dettagli sull’offerta luce wekiwi, ecco il link da cliccare:

World Luce Plus di Edison Energia

Primo: prezzo dell’elettricità all’ingrosso PUN senza alcun sovrapprezzo. Secondo: possibilità di scelta tra opzione monoraria e multioraria, sulla base delle proprie abitudini di consumo e picchi di utilizzo degli elettrodomestici di casa. Terzo: accesso gratuito al servizio EDISONRisolve per aiutare i clienti a gestire le manutenzioni domestiche. Eccoli i tre punti di forza che rendono competitiva a marzo 2023 l’offerta luce firmata Edison Energia.

Di seguito altri dettagli dell’offerta:

contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (indipendenti dal consumo): 12 euro al mese per una spesa annua di 144 euro all’anno;

al mese per una spesa annua di 144 euro all’anno; servizio Edison CoCo gratuito , per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’ App My Edison ;

, per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’ ; energia green inclusa;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 68,37 euro al mese.

Clicca sul pulsante verde di seguito per saperne di più sull’offerta luce di Edison:

Più Controllo Active Casa Luce di Hera Comm

Anche Hera Comm, la multiutility italiana con sede a Bologna e fondata nel 2002, assicura l’accesso alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso: il prezzo dell’energia PUN non prevede infatti alcun costo aggiuntivo (PUN+0 €/kWh). Inoltre, ai nuovi clienti è garantito un Bonus Natura di 30 euro: lo sconto in bolletta sarà erogato in 6 rate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura.

La carta d’identità della promozione include anche:

spese per costi di commercializzazione: 10,50 euro al mese, 126 euro all’anno;

servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; energia sostenibile, derivante al 100% da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 69,52 euro.

Più dettagli sulla soluzione di Hera Comm sono accessibili qui:

Octopus Flex di Octopus Energy

Tariffazione trioraria per beneficiare di fasce orarie in cui l’energia costa meno; fornitura 100% sostenibile in quanto l’energia utilizzata proviene esclusivamente da fonti rinnovabili; sconto in bolletta di 20 euro per i clienti che portino un amico o un conoscente in Octopus Energy e bonus di 30 euro in fattura per l’amico che sottoscriva un contratto (il codice sconto è #Octofriends). Eccoli i tre ingredienti del successo della “ricetta” cucinata dal brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito ed entrato nel Mercato Libero italiano nell’estate del 2022.

Altre caratteristiche dell’offerta includono:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 8 euro di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (96 euro all’anno);

di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (96 euro all’anno); spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 71,70 euro.

Per saperne di più, basta cliccare sul pulsante verde di seguito:

