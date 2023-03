Con l'inizio del prossimo mese di aprile 2023 sono in arrivo diverse novità per il settore delle bollette di luce e gas: i prezzi in Tutela si aggiorneranno e anche le tariffe indicizzate del Mercato Libero registreranno il tradizionale adeguamento mensile agli indici di riferimento. Da aprile, inoltre, entrerà in vigore il nuovo Decreto Bollette con il ritorno parziale degli oneri di sistema. Ecco l e previsioni di ARERA in merito al calo delle bollette di luce e gas ad aprile 2023.

Il nuovo Decreto Bollette sarà attivo da inizio aprile andando a confermare diversi sostegni già presenti in questo trimestre ma ripristinando gli oneri di sistema per la bolletta della luce e riducendo lo sconto previsto per le bollette del gas. Questa scelta del Governo porterà ad un aumento della spesa annuale per le famiglie, come evidenziato dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, rispetto a quanto si pagherebbe continuando ad azzerare gli oneri in bolletta.

Da inizio aprile sono in programma diverse novità per il settore delle bollette:

i prezzi in Tutela si aggiorneranno seguendo il meccanismo trimestrale per la luce e il meccanismo mensile per il gas

i prezzi delle tariffe indicizzate del Mercato Libero si aggiorneranno seguendo l’andamento del PUN per la luce e del PSV per il gas

entreranno in vigore le novità sugli oneri di sistema previste dal Decreto Bollette

In merito a come cambieranno le bollette di luce e gas da aprile 2023 si registra oggi l’arrivo di una prima previsione da parte di ARERA.

Bollette luce e gas: prezzi in calo da aprile 2023 ma il ritorno degli oneri riduce il risparmio

Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, si aspetta un calo “molto superiore al 20% “per l’energia elettrica mentre per il gas è prevista una riduzione intorno al 5%. Le nuove condizioni tariffarie per l’energia elettrica entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° aprile e saranno valide per tutto il trimestre che sta per iniziare, quindi fino a fine giugno. Per quanto riguarda il gas, invece, ad inizio aprile è prevista la comunicazione del nuovo prezzo del gas relativo ai consumi di marzo.

Sia il calo per la luce che il calo del gas sono inferiori alle attese a causa della riduzione delle agevolazioni sugli oneri di sistema prevista dal Decreto Bollette:

per la luce c’è un ritorno integrale degli oneri in bolletta , dopo un anno e mezzo di assenza

c’è un , dopo un anno e mezzo di assenza per il gas, gli oneri sono ancora azzerati ma viene ridotta la componente negativa applicata alla bolletta (che di fatto è uno sconto sul totale da pagare) che sarà attiva solo ad aprile e solo per il 30% del valore applicato nel primo trimestre del 2023

AGGIORNAMENTO: ARERA ha annunciato i nuovi prezzi per la luce in Tutela: per il secondo trimestre il prezzo cala del -55%.

Come cambieranno le bollette di luce e gas nel Mercato Libero da aprile 2023

Le previsioni di ARERA riguardano il servizio di Maggior Tutela dove è proprio l’autorità a stabilire i prezzi dell’energia. Per il Mercato Libero e, in particolare, per le tariffe indicizzate (la maggior parte delle offerte disponibili oggi) è necessario valutare l’andamento del PUN, per l’energia elettrica, e del PSV, per il gas naturale, al fine di poter fare delle previsioni. Questi indici vengono aggiornati su base mensile.

Il PUN di marzo 2023 è pari a circa 0,14 €/kWh (si tratta di un dato parziale; per il dato definitivo bisognerà attendere la fine del mese), in leggero calo rispetto al prezzo di febbraio 2023, mese in cui l’indice del mercato all’ingrosso ha superato di poco quota 0,16 €/kWh. Per quanto riguarda il PSV di marzo 2023, invece, considerando anche le previsioni di ARERA per la Tutela (che si basano proprio sull’andamento del PSV), è possibile anticipare un calo del 5% rispetto al valore di febbraio 2023, pari a circa 0,6 €/Smc.

Sia per la luce che per il gas, quindi, le offerte del Mercato Libero diventeranno più convenienti da aprile 2023, grazie ad una riduzione del prezzo unitario dell’energia.

Come risparmiare subito sulle bollette con le offerte del Mercato Libero

Per ridurre al minimo le bollette di luce e gas è necessario, quindi, puntare sulle migliori offerte del Mercato Libero che consentono di sfruttare il calo dei prezzi all’ingrosso dell’energia (con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas). Per scegliere le offerte più vantaggiose è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il link qui di sotto. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta ma può anche essere calcolato tramite il comparatore) per accedere ad una panoramica completa sulle tariffe più vantaggiose del momento.

