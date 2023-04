Cresce la convenienza del Conto Deposito . La conferma arriva dalla nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it che ha messo a confronto le proposte disponibili sul mercato finanziario ad aprile 2023 con quelle disponibili lo scorso mese di febbraio 2023. In appena due mesi, in base ai dati raccolti dall'indagine, si registra un aumento del +6% del guadagno netto per gli investimenti di media e lunga durata nel Conto Deposito. Ecco i dati completi emersi dall'indagine.

Investire nel Conto Deposito garantisce un guadagno netto sempre maggiore. A confermarlo è la nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it che segue lo studio di febbraio 2023 in cui era stato evidenziato un aumento fino al +372% del guadagno netto garantito dall’investimento in un Conto Deposito rispetto ai dati del 2022.

In questi mesi, particolarmente turbolenti per il mercato finanziario con i casi Silicon Balley Bank e Credit Suisse, la tendenza evidenziata a febbraio è stata confermata. Secondo le rilevazioni di aprile 2023, infatti, puntare sul Conto Deposito diventa più conveniente con un aumento del tasso di interesse medio proposto dalle banche.

Questo dato si traduce in un aumento del guadagno netto fino al +6%, scegliendo investimenti a medio e lungo termine. Ecco i dati completi emersi dall’indagine:

Continua la crescita del Conto Deposito: i dati di Aprile 2023

Lo studio ha analizzato il mercato attuale prendendo in considerazione le proposte per il Conto Deposito a 6 mesi, 12 mesi e 18 mesi. I dati raccolti sono stati poi utilizzati per determinare il tasso medio proposto dalle banche e, quindi, il guadagno netto dell’investimento, considerando la trattenuta fiscale del 26% e l’eventuale pagamento dell’imposta di bollo da sottrarre agli interessi lordi generati dall’investimento.

Per raccogliere i dati è stato utilizzato il comparatore di SOStariffe.it per Conti Deposito, accessibile tramite il link qui di sotto. Il tool consente ai risparmiatori di scegliere il capitale da investire e la tipologia di investimento (selezionandone la durata e indicando l’eventuale presenza di un vincolo). Per individuare il Conto Deposito più adatto alle proprie esigenze di risparmio è, quindi, possibile accedere subito al comparatore qui di sotto.

Ecco, invece, i risultati dello studio:

CONTO DEPOSITO A 6 MESI FEBBRAIO 2023 APRILE 2023 VARIAZIONE Tasso Lordo 2,15% 2,20% +0,05 pp Tasso Netto 1,59% 1,62% +0,03 pp Interessi netti (euro) 163,06 € 164,25 € 1% Imposta di bollo (euro) 17,26 € 15,57 € -10% Guadagno netto (euro)° 145,81 € 148,68 € 2% Deposito minimo (euro) 2.314 € 2.362 € 2% % di Conti svincolabili sul totale°° 72% 72% – Tempistiche di accredito degli interessi 4,1 mesi 4,2 mesi 0,1 mesi

La prima parte dell’indagine dell’Osservatorio si concentra sul Conto Deposito con durata dell’investimento di 6 mesi. Si tratta di una soluzione a breve termine, pensata per garantire un guadagno rapido al risparmiatore. Il confronto tra febbraio 2023 e aprile 2023, in questo caso, conferma una certa stabilità del mercato, con un tasso di interesse medio che cresce di poco. Di conseguenza anche il guadagno netto registra un aumento minimo (2%). Stabili gli altri valori analizzati con un leggero calo del valore medio dell’imposta di bollo pagata dai risparmiatori per via di un aumento del numero di conti con imposta di bollo a carico della banca.

CONTO DEPOSITO A 12 MESI FEBBRAIO 2023 APRILE 2023 VARIAZIONE Tasso Lordo 2,36% 2,48% +0,12 pp Tasso Netto 1,74% 1,84% +0,1 pp Interessi netti (euro) 349,84 € 370,18 € 6% Imposta di bollo (euro) 33,04 € 33,43 € 1% Guadagno netto (euro)° 316,88 € 336,75 € 6% Deposito minimo (euro) 3.113 € 3.239 € 4% % di Conti svincolabili sul totale°° 65% 67% +2 pp Tempistiche di accredito degli interessi 7,6 mesi 7,5 mesi -0,1 mesi

Più indicativa, invece, l’analisi sul Conto Deposito a 12 mesi. In questo caso, l’aumento del tasso lordo è leggermente più alto (+0,12 punti). Questo dato si traduce in un aumento maggiore del guadagno netto derivante dall’investimento che cresce del +6%. Investire in una soluzione a medio termine consente, quindi, di ottenere un rendimento maggiore, registrando così un aumento più marcato della liquidità depositata.

CONTO DEPOSITO A 18 MESI FEBBRAIO 2023 APRILE 2023 VARIAZIONE Tasso Lordo 2,52% 2,59% +0,07 pp Tasso Netto 1,85% 1,88% +0,03pp Interessi netti (euro) 554,43 € 578,90 € 4% Imposta di bollo (euro) 53,33 € 48,79 € -9% Guadagno netto (euro)° 501,10 € 530,11 € 6% Deposito minimo (euro) 3.882 € 3.850 € -1% % di Conti svincolabili sul totale°° 55% 55% – Tempistiche di accredito degli interessi 9,2 mesi 8,9 mesi -0,3 mesi

Per gli investimenti di durata più lunga, l’indagine rileva un aumento significativo del guadagno netto, come già visto nel caso precedente. Il Conto Deposito a 18 mesi, infatti, fa segnare un aumento del tasso medio lordo che cresce fino al 2,48% (+0,12 pp). Questo dato si traduce in un aumento del guadagno netto derivante dall’investimento del 6%. Da segnalare, anche in questo caso, un leggero calo del valore medio dell’imposta di bollo a causa dell’aumento del numero di conti con imposta a carico della banca.

Note:

° Interessi netti meno Imposta di bollo

°° Percentuale di conti liberi o con deposito svincolabile sul totale di conti analizzati

È il momento giusto per investire in un Conto Deposito

I dati raccolti dall’Osservatorio confermano la crescente convenienza di investire in un Conto Deposito. Ad aprile 2023, beneficiando dell’aumento del tasso medio, è possibile ottenere un guadagno netto significativo da questa forma di investimento, sicura grazie alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che copre il risparmiatore fino a 100.000 euro.

In merito ai risultati dell’indagine, Paolo Benazzi, General Manager di SOStariffe.it e ConfrontaConti.it, sottolinea: “In un contesto di forte instabilità per i mercati finanziari, oggi il Conto Deposito rappresenta per i risparmiatori una vera certezza. I dati raccolti dall’Osservatorio ad inizio aprile ci confermano come, nonostante i recenti avvenimenti che hanno colpito il settore bancario, puntare sul Conto Deposito sia una scelta vincente, sia per investimenti di breve durata che per investimenti a lungo raggio, pensati per massimizzare il guadagno”.

Scegliere oggi un Conto Deposito è, quindi, la mossa giusta. Continua Benazzi: “Rispetto allo scorso anno, infatti, il rendimento è nettamente superiore e il tasso medio, tra febbraio e aprile, si conferma ancora in crescita. Viene anche confermata la possibilità per i risparmiatori di puntare su investimenti svincolabili, per gestire con maggiore flessibilità la propria liquidità. La sicurezza, garantita dalla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, e il tasso di interesse in continua crescita rendono oggi il Conto Deposito un investimento sicuro e conveniente, per piccoli e grandi risparmiatori”.