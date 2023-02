Il Conto Deposito diventa più conveniente: tassi in crescita, fino a +372% per il guadagno netto

Offerte in evidenza Deposito Flessibile BBVA Tasso netto: 2.00% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Deposito a interessi anticipati Tasso netto: 3.10% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Scegliere il Conto Deposito diventa sempre più conveniente e vantaggioso per i risparmiatori in un contesto economico particolarmente difficile e caratterizzato da un’inflazione galoppante. Nelle ultime settimane, la Vigilanza di Bankitalia ha richiamato gli istituti italiani, invitando a garantire un incremento dei rendimenti sui depositi in considerazione dell’evoluzione dei mercati e con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti tra intermediari e clienti.

L’invito di Bankitalia sembra essere stato recepito dalle banche italiane. Oggi, infatti, scegliere un Conto Deposito conviene sempre di più. Questa forma di investimento, infatti, garantisce un tasso di interesse nettamente superiore rispetto al 2022 andando a conservare le caratteristiche di investimento sicuro, grazie alla tutela garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che protegge i risparmiatori fino a 100.000 euro. Oggi, quindi, il Conto Deposito è un valido alleato contro l’inflazione e la svalutazione della liquidità dei risparmiatori.

I dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it confermato come il rendimento medio garantito dal Conto Deposito sia in crescita, sia per i depositi di breve durata che per quelli di lunga durata. Contemporaneamente, inoltre, l’investimento diventa più accessibile, grazie ad una riduzione del deposito minimo richiesto (fino al -52%), ed anche più flessibile, grazie ad una crescita della diffusione di conti svincolabili o privi di vincoli (fino a 22 punti percentuale).

Conto Deposito: aumenta il tasso di interesse e il guadagno netto cresce fino al +372%

3 COSE DA SAPERE SUL CONTO DEPOSITO NEL 2023 1. Il Conto Deposito conviene di più: il guadagno netto cresce fino al +372% rispetto al 2022 2. Investire nel Conto Deposito è più facile grazie al calo del deposito minimo, al maggior numero di conti svincolabili e alla riduzione dei tempi di liquidazione degli interessi 3. Si tratta di un investimento sicuro: il Fondo Interbancario tutela i risparmiatori fino a 100 mila euro

L’indagine dell’Osservatorio va a fotografare l’evoluzione del mercato bancario, mettendo a confronto i dati raccolti a maggio 2022 con quelli di febbraio 2023. Lo studio ha preso in esame, inoltre tre diverse tipologie di Conto Deposito (con vincolo a 6 mesi, a 12 mesi o a 18 mesi). La variazione della durata dell’investimento influenza solo in parte i numeri emersi dallo studio. Il trend, infatti, è chiaro. Il Conto Deposito garantisce, in media, un tasso di interesse molto maggiore rispetto al 2022 andando così a rappresentare una soluzione sempre più rilevante per ottenere un guadagno sicuro.

Questi trend emergono chiaramente dall’analisi dei depositi di breve durata. Considerando un Conto Deposito a 6 mesi, infatti, si registra un tasso lordo medio del 2,15% con un incremento di 1,53 punti rispetto ai dati dello scorso anno. Questo dato si traduce in un notevole incremento del guadagno netto che, per un investimento di 20.000 euro, risulta essere pari a oltre 145 euro. La crescita percentuale è del +372% nel confronto con i dati di maggio scorso. Cresce del +21% l’imposta di bollo media, pari a circa 17 euro per l’investimento considerato, a causa di una minore diffusione dei conti con bollo a carico della banca.

Tra gli elementi più interessanti emersi dall’analisi dell’Osservatorio c’è anche il crollo della soglia del deposito minimo, che si riduce fino a 2.314 euro con un calo del -52%. Cresce, invece, la diffusione dei conti svincolabili e, quindi, di soluzioni più flessibili per l’investimento. Tale percentuale passa dal 50% al 72% con un incremento di 22 punti in meno di un anno. Da notare, inoltre, che si riducono le tempistiche di accredito degli interessi che, per un deposito a 6 mesi, passano da una media di 4,9 mesi a soli 4,1 mesi grazie ad una maggiore diffusione dei conti con interessi anticipati, mensili o trimestrali.

Conto Deposito 6 mesi Media 2022 Media 2023 Variazione Tasso Lordo 0,62% 2,15% 1,53 pp Tasso Netto 0,46% 1,59% +1,13 pp Interessi netti (euro) 45,20 € 163,06 € 261% Imposta di bollo (euro) 14,32 € 17,26 € 21% Altre spese (euro)° 0,00 € 0,00 € – Guadagno netto (euro)°° 30,88 € 145,81 € 372% Deposito minimo (euro) 4.864 € 2.314 € -52% Svincolabile°°° 50% 72% +22 pp Modalità liquidazione interessi 4,9 mesi 4,1 mesi -0,8 mesi

Risultati analoghi emergono considerando un Conto Deposito con vincolo a 12 mesi. In questo caso, il tasso di interesse lordo risulta essere, in media, pari al 2,36% con un incremento di 1,55 punti nel confronto con i dati raccolti lo scorso anno. Cresce, di conseguenza, anche il guadagno netto che registra un passo in avanti del +262% su base annua raggiungendo, per un investimento di 20.000 euro, quota 316 euro. Da notare un leggero aumento dell’imposta di bollo media (+12%). Anche in questo caso, pesa la minore diffusione di conti con bollo a carico della banca.

Per i depositi a 12 mesi si registra un calo netto (-36%) del deposito minimo che si riduce fino a 3.113 euro. Contemporaneamente, inoltre, si registra una crescita marcata della diffusione dei conti svincolabili che raggiungono il 65% del totale considerato facendo segnare un passo in avanti di 15 punti percentuale. Si riducono in modo significativo anche i tempi di liquidazione degli interessi che passano da 8,5 mesi a 7,6 mesi.

Conto Deposito 12 mesi Media 2022 Media 2023 Variazione Tasso Lordo 0,81% 2,36% +1.55 pp Tasso Netto 0,60% 1,74% +1,14 pp Interessi netti (euro) 117,13 € 349,84 € 199% Imposta di bollo (euro) 29,63 € 33,04 € 12% Altre spese (euro)° 0,00 € – Guadagno netto (euro)°° 87,51 € 316,88 € 262% Deposito minimo (euro) 4.900 € 3.113 € -36% Svincolabile°°° 50% 65% +15 pp Modalità liquidazione interessi 8,5 mesi 7,6 mesi -0,9 mesi

Anche il Conto Deposito di lunga durata diventa più conveniente, facendo registrare la crescita più significativa del rendimento. Per il Conto Deposito a 18 mesi, infatti, il tasso di interesse lordo cresce fino al 2,52%, in media. L’incremento è di 1,7 punti. Da segnalare, per un investimento di 20.000 euro, un aumento del +287% per il guadagno netto, che arriva a 501 euro, e del +15% dell’imposta di bollo, che tocca quota 53 euro, elementi che confermano i trend già visti per i depositi a 6 e 12 mesi.

Per il Conto Deposito a 18 mesi, inoltre, si registra un calo del 30% del deposito minimo necessario per avviare l’investimento (ora pari a 3.882 euro in media) mentre crescono di 9 punti i conti svincolabili (ora pari al 55% del totale analizzato). Da segnalare una leggera riduzione dei tempi di liquidazione degli interessi che vengono accreditati ogni 9,2 mesi (in precedenza era 9,5 mesi) sul conto del risparmiatore da parte della banca.

Conto Deposito a 18 mesi Media 2022 Media 2023 Variazione Tasso Lordo 0,82% 2,52% +1,7 pp Tasso Netto 0,61% 1,85% +1,24 pp Interessi netti (euro) 175,94 € 554,43 € 215% Imposta di bollo (euro) 46,36 € 53,33 € 15% Altre spese (euro)° 0,00 € – Guadagno netto (euro)°° 129,58 € 501,10 € 287% Deposito minimo (euro) 5.540 € 3.882 € -30% Svincolabile°°° 46% 55% +9 pp Modalità liquidazione interessi 9,5 mesi 9,2 mesi -0,3 mesi

° Sono incluse le spese iniziali ed eventuali altre spese periodiche

°° Interessi netti meno Imposta di bollo meno Spese

°°° Percentuale di conti liberi o con deposito svincolabile sul totale di conti analizzati

Fonte: ConfrontaConti.it e SOStariffe.it Simulazione effettuata in data 09/02/2023

È il momento giusto per investire nel Conto Deposito

I dati raccolti dall’Osservatorio confermano come, in questo momento, investire nel Conto Deposito sia la scelta giusta. Si tratta, infatti, di una soluzione sempre più conveniente ed in grado di garantire un guadagno netto significativo a fronte di un rischio nullo, grazie alla tutela del Fondo Interbancario che copre i risparmiatori fino a 100 mila euro. La scelta di un Conto Deposito, in questo momento, consente di massimizzare il rendimento di un investimento, a costo e a rischio zero.

Paolo Benazzi, General Manager di SOStariffe.it e ConfrontaConti.it, sottolinea: “Con i rendimenti attuali il conto deposito torna ad essere uno strumento interessante per evitare che il potere d’acquisto dei nostri risparmi sia eroso nel tempo dall’inflazione. Per orientarsi e scegliere il prodotto più adatto alle nostre esigenze SOStariffe.it e ConfrontaConti.it consigliano di comparare non solo il tasso del rendimento, ma anche altri aspetti importanti come la cadenza temporale con cui ci saranno versati i rendimenti e la tipologia di vincolo: non vincolato per chi vuole disporre della propria liquidità, vincolato con possibilità di svincolo per coloro che preferiscono poter sbloccare il capitale investito in caso di emergenza, vincolato senza possibilità di svincolo per chi vuole massimizzare il rendimento ed è sicuro di poter rinunciare al capitale per tutto il periodo.”

Per individuare il Conto Deposito migliore in questo momento è possibile utilizzare il tool di confronto di SOStariffe.it. Basterà indicare l’importo da investire e la tipologia di investimento (conto libero o vincolato) per accedere ad una panoramica completa delle migliori soluzioni di investimento attualmente disponibili sul mercato, da attivare con pochi click e in modo completamente gratuito tramite una semplice procedura online.

Scopri qui il miglior conto deposito »

« notizia precedente Passa a Very Mobile: le promozioni di Febbraio 2023