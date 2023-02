Passa a Very Mobile: le promozioni di Febbraio 2023

Scopri le migliori offerte per chi passa a Very a febbraio. Potete avere minuti illimitati e fino a 220 GB a 30 Mbps a meno di 10 euro al mese

Very Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale che si appoggia alla rete di WindTre. Tra le sue caratteristiche principali abbiamo la massima trasparenza, convenienza e l’attenzione per la salvaguardia dell’ambiente. Chi passa a Very entro il 28 febbraio poi grazie alla Promo Cashback ha in regalo un mese di ricarica. Per confrontare le diverse proposte dell’operatore low cost potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi restituirà una panoramica completa delle tariffe più convenienti in base alle vostre specifiche abitudini di consumo.

Le migliori offerte per chi passa a Very a febbraio 2023

Le offerte di Very Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very 6,99 illimitati 100 GB fino a 30 Mbps 6,99 euro Very 7,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 7,99 euro Very 9,99 illimitati 220 GB fino a 30 Mbps 9,99 euro Very 12,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 12,99 euro Very 13,99 illimitati 220 GB fino a 30 Mbps 13,99 euro Very 300 Giga non inclusi 300 GB fino a 30 Mbps 13,99 euro

Chi passa a Very può trovare offerte dedicate sulla base del proprio operatore di provenienza. Il gestore low cost garantisce una copertura in 4G del 99,7% del territorio e permette di avere fino a 220 GB inclusi al mese a meno di 10 euro al mese. Chi passa a Very e arriva da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri operatori virtuali può attivare le seguenti tariffe:

Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 6,4 GB in roaming.

Very 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 7,99 euro al mese . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 7,3 GB in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 7,3 GB in roaming. Very 9,99 con minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 9,1 GB in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 9,1 GB in roaming. Very 4,99 con minuti e SMS illimitati e 1 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 4,99 euro al mese. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e il traffico dati incluso in roaming.

Chi passa a Very e arriva da TIM, Vodafone, Kena Mobile, WindTre, Spusu e ho. Mobile può attivare le seguenti tariffe:

Very 12,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 12,99 euro al mese . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 11,9 GB in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 11,9 GB in roaming. Very 13,99 con minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 12,3 GB in roaming.

Chi passa a Very per una SIM con un nuovo numero o per avere un’offerta Internet mobile o solo traffico dati incluso può scegliere tra:

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 9,1 GB in roaming. Very 300 Giga con 300 GB in 4G Full Speed a 13,99 euro al mese. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 12,8 GB in roaming.

Alle offerte potete aggiungere anche Very Protetti, la piattaforma di sicurezza con un filtro per bloccare l’accesso ai contenuti non adatti a chi utilizza lo smartphone, blocco automatico dei siti che tracciano la navigazione o utilizzano i dati personali per proporre annunci pubblicitari invasivi e la massima protezione contro malware, virus, phishing, crypto mail, spam e altre minacce sul web. Il primo mese di Very Protetti è gratuito, poi si rinnova automaticamente a 99 cent al mese.

Recentemente Very ha lanciato l’iniziativa Giga Green, permette di convertire tutto il traffico consumato durante il mese in Giga Green che si possono visualizzare nell’omonima sezione sull’app Very, disponibile per iOS e Android. Questi contribuiscono a sostenere progetti per la tutela e riqualificazione ambientale del nostro Paese, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite dalle calamità. Con la promo green avete sconti, bonus e coupon dei partner di Very con vantaggi che spaziano dalla mobilità, agli accessori fino a viaggi e benessere.

Tutte le offerte di Very Mobile sono senza vincoli o costi nascosti. Potete quindi recedere dal piano senza penali o ulteriori spese per la disattivazione così come passare a un’altra offerta quando volete senza costi aggiuntivi. Le tariffe poi si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese ed è possibile controllare la scadenza in ogni momento sull’app Very. A chi passa a Very da un altro operatore è richiesta la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi. In più in tutte le promozioni avete inclusi i servizi RingMe, Ti ho cercato e Hotspot per condividere la connessione con un altro dispositivo. L’attivazione dei servizi a sovrapprezzo come oroscopi, sfondi e suonerie è invece bloccata in automatico come le chiamate internazionali e satellitari, che potete abilitare dall’app Very.

Se si esauriscono i Giga inclusi nei piani, la navigazione viene bloccata in automatico per evitare spese inutili. Per riprendere a navigare basta accedere all’app Very e cliccare su “Rinnova ora” per aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo.

Chi passa a Very può avere comodamente la sua nuova offerta direttamente online sul sito cliccando sul tasto “Acquista” e seguendo le indicazioni. Il pagamento avviene con carta di credito o Postepay. La SIM verrà spedita direttamente a casa e consegnata nella cassetta postale entro circa 5 giorni lavorativi. Non si deve quindi essere necessariamente presenti alla consegna. Una volta ricevuta la SIM potete attivare l’offerta eseguendo la videoidentificazione. La procedura è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario del piano e prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano i necessari documenti di identificazione. In alternativa potete acquistare una eSIM e scaricarla poi inquadrando con la fotocamera dello smartphone il QR Code contenuto nell’email di riepilogo.

Se avete bisogno di assistenza potete consultare la sezione Supporto sul sito o sull’app Very oppure effettuare una chiamata gratuita al numero 1929. Chi passa a Very una volta diventato cliente dell’operatore low cost con Porta un amico in Very potete avere 5 euro ogni amico che si convince ad attivare una delle sue offerte e raggiunte le dieci persone si ottiene un Super Bonus da 50 euro per un massimo di 100 euro in ricariche omaggio.