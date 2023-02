Cambio operatore da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider: le offerte di Febbraio 2023

Scopri le migliore offerte per il cambio operatore a febbraio. A meno di 10 euro potete avere minuti illimitati e fino a 230 GB in 4G o 150 GB in 5G

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se il vostro attuale operatore di telefonia mobile non vi soddisfa non dovete temere di cambiare. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori tariffe del mese per il cambio operatore e avere la certezza di attivare la proposta più conveniente per voi, in quanto la comparazione avviene sulla base delle vostre reali necessità e abitudini di consumo. In più vi ricordiamo che chiedendo la portabilità al nuovo operatore potete mantenere gratuitamente il numero di telefono nel passaggio.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte per chi vuole il cambio operatore a febbraio 2023

Le offerte più convenienti di febbraio Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 70 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 6 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 7,99 euro 7 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 8 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 9,99 euro 10 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 11 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 12 ho 9,99 di ho. Mobile illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 13 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 14 Di Più Full 5G di WindTre illimitati 100 GB in 5G 14,99 euro con Easy Pay

Chi pensa al cambio operatore può scegliere tra tantissime offerte. A prescindere dal gestore di provenienza è sempre conveniente valutare il passaggio a un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) o comunque a un operatore low cost. Va comunque sottolineato che le tariffe più convenienti sono riservate proprio ai clienti di altri gestori virtuali. Detto questo a febbraio potete avere minuti illimitati e fino a 230 GB a meno di 10 euro al mese. Se invece avete uno smartphone compatibile sono disponibili offerte 5G da meno di 8 euro al mese. Di seguito le migliori tariffe di febbraio:

Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è di 9,90 euro invece di 19,90 euro. Nei Paesi Ue avete a disposizione tutti i minuti e Giga inclusi nella promozione.

Attiva Optima Super Mobile »

Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 50 SMS e 70 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. SIM a 9,90 euro con spedizione gratuita. Nei Paesi Ue avete a disposizione 5,45 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 140 GB di riserva che si possono utilizzare quando si consumano tutti quelli previsti dal piano e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non scade e diventa disponibile a partire dal successivo rinnovo. Potete poi passare a un’offerta superiore o inferiore quando volete senza costi aggiuntivi. E’ anche possibile acquistare una eSIM allo stesso prezzo di una scheda tradizionale.

Confronta le offerte di Spusu »

Very 6,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 6,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione, spedizione e SIM sono gratuite. Nei Paesi Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming. Con la Promo Cashback se attivate l’offerta entro il 28/2/23 avete un mese di ricarica in regalo. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori selezionati come Coop Voce, Fastweb Mobile, Postemobile e altri.

Attiva Very 6,99

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è gratuita. SIM a 10 euro con spedizione gratuita. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che possono esservi utili sul mercato del lavoro.

Attiva Fastweb Mobile »

TIM Power Supreme Web Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori selezionati come Coop Voce, Fastweb Mobile, Postemobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Web Easy »

Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Creami Extra WOW 150 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 10 euro una prima ricarica. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Chi acquista Giga 150 e attiva il pagamento automatico su carta di credito/debito riceve anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Sulla rete fissa a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH EPON e con inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Attivazione a 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Elite di Elimobile con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4.5G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con SIM e spedizione gratuita. Nei Paesi Ue avete a disposizione 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 100 elicoin da spendere per acquistare contenuti sull’app Elisium come esperienze uniche con VIP come Ventola, virtual masterclass con personaggi come Carlo Cracco, corsi online e film in streaming. Ad ogni rinnovo si ricevono altri 100 elicoin e con il servizi Run with Me potete ottenere altri 10 elicoin per ogni chilometro che si percorre a piedi. Potete effettuare l’upgrade o downgrade dell’offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Attiva Elite di Elimobile »

TIM Power Special Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nei Paesi Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori selezionati come Coop Voce, Fastweb Mobile, Postemobile e altri.

Attiva TIM Power Special Web Easy »

Se effettuate il cambio operatore verso TIM ma siete già suo cliente per la rete fissa potete avere Giga illimitati ogni mese con l’attivazione gratuita di TIM Unica fino a quando non disattivate la connessione di casa. In questo caso si paga con domiciliazione in bolletta tramite TIM Autoricarica. La promozione prevede anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese) e sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la SIM.

ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 9,99 euro al mese. L’operatore richiede l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Nei Paesi Ue avete a disposizione 9,5 GB per navigare in roaming. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati dopo 30 giorni dall’acquisto potete recedere gratuitamente dall’offerta e richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori selezionati come Coop Voce, Fastweb Mobile, Postemobile e altri.

Confronta le offerte di ho. Mobile»

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Attivando il servizio di ricarica automatica avete 50 GB aggiuntivi al mese. Attivazione a 4,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. Nei Paesi Ue avete a disposizione 9,5 GB per navigare in roaming. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori selezionati come Coop Voce, Fastweb Mobile, Postemobile e altri.

Scopri le offerte Kena Mobile »

RED Pro di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 50 GB anche in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito avete anche il 5G Priority Access per un segnale stabile e veloce in qualsiasi circostanza e Vodafone Club con vantaggi come 10 GB aggiuntivi al mese, 3 mesi di Audibile e sconti su servizi e prodotti dei partner di Vodafone o dispositivi elettronici nei negozi dell’operatore.

Confronta le offerte di Vodafone »

Di Più Full 5G di WindTre con minuti e SMS illimitati (+ 50 minuti all’estero) e 100 GB anche in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo, assistenza senza attese al servizio clienti 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. Attivazione a 49,99 euro che si possono dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online.

Confronta le offerte di WindTre »