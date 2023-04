Continua la parabola discendente del prezzo del gas e le bollette sono più leggere per clienti in Maggior Tutela e famiglie nel Mercato Libero. Le novità ad aprile 2023 su SOStariffe.it.

Prezzo del gas ad Aprile 2023: costi per clienti in Tutela e Mercato Libero

Giù i listini gas al TTF di Amsterdam, giù il prezzo del metano al dettaglio. Il risultato? Bollette del gas più leggere ad aprile 2023. Il sollievo in fattura sarà avvertito sia dai 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela sia dai consumatori che abbiano già attivato le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero.

Nei paragrafi che seguono gli esperti di SOStariffe.it tratteggiano l’identikit degli importi in bolletta ad aprile 2023.

Quanto costa il gas in Maggior Tutela ad Aprile 2023

VOCI IN BOLLETTA COSTI SUI CONSUMI DI MARZO 2023 PESO DELLE VOCI IN BOLLETTA Spesa per la materia prima gas 54,40 centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas

per l’approvvigionamento del gas 5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio 72,6% del totale della bolletta

7,5% del totale della bolletta Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 25,24 centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità 33,7% del totale della bolletta Spesa per oneri di sistema -31,24 centesimi di euro (gli oneri di sistema per il gas sono azzerati per effetto della manovra di Bilancio 2023) -41,7% del totale della bolletta Imposte 20,89 centesimi di euro per

accise, addizionale regionale e IVA 27,9% del totale della bolletta

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha recentemente aggiornato il prezzo delle forniture di gas naturale in Maggior Tutela per una “famiglia tipo” con una media di 1.400 Smc consumati all’anno.

Il nuovo prezzo del gas (componente CMEMm) che ARERA userà per calcolare gli importi in bolletta sui consumi di marzo 2023 è pari a 0,498408 €/Smc, ancora in discesa (-13,4%) rispetto al dato di febbraio 2023: 0,608549€/Smc. È il terzo calo consecutivo registrato dal prezzo del gas: il primo era stato il tonfo del -34,2% sui consumi di gennaio 2023, mentre il secondo è stato il calo del -13% sui consumi di febbraio 2023.

Il prezzo di riferimento del gas per un cliente finale è pari a 74,89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse.

Passando sotto la lente d’ingrandimento le voci che compongono tale prezzo (elencate nel dettaglio in tabella), c’è da segnalare proprio il minor costo (-16,8%) della materia prima gas, che incide per il 72,6% sul totale della bolletta. Inoltre, emerge anche l’assenza degli oneri generali di sistema in bolletta, il cui azzeramento è stato prorogato fino al 30 giugno 2023 dal decreto Bollette.

Quanto costa il gas nel Mercato Libero ad Aprile 2023

Nel Mercato Libero è l’andamento dell’indice PSV il faro a cui i fornitori energetici guardano per calcolare gli importi in bolletta nel caso di tariffe a prezzo indicizzato. Acronimo di Punto di Scambio Virtuale, questo indice rappresenta il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato italiano e subisce aggiornamenti mensili.

Più l’indice PSV è in discesa, più contenuto è il costo della materia prima e più leggeri sono gli importi in bolletta. A marzo 2023 il valore del PSV (l’ultimo dato attualmente disponibile) si è attestato sui 0,493630 euro al metro cubo, in calo rispetto al valore di febbraio 2023 (0,602630 euro al metro cubo).

Proprio perché collegate a un indice aggiornato ogni mese, le offerte gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono quelle che oggi permettono ai consumatori di intercettare al meglio il tonfo dei beni energetici e di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato.

Per chi voglia avviare subito il confronto delle tariffe gas del Mercato Libero più competitive di aprile 2023, è possibile cliccare sul pulsante verde di seguito e accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Come fare a trarre il massimo vantaggio dall’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it? Basta inserire il proprio consumo annuo di metano (espresso in metri cubi) per avere subito una panoramica delle soluzioni più appetibili per quel tipo di fabbisogno.

Una volta scelta l’offerta gas maggiormente cucita sulle proprie esigenze si potrà procedere con la sottoscrizione online, raggiungendo il sito del fornitore che la propone. Tra i documenti da avere con sé ci sono i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati identificativi della fornitura stessa (codice PDR per il gas, che è consultabile nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore).