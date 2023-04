Offerte in evidenza spusu 70 5.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb è tra i principali operatori di telefonia mobile italiani e uno dei più convenienti quando si tratta di offerte smartphone incluso. Con questo gestore infatti potete mettervi in tasca i migliori modelli di produttori come Apple, Xiaomi, Samsung e Oppo a prezzi convenienti. Il pagamento avviene comodamente a rate, anche senza anticipo. Potete poi ritirare il telefono presso uno dei tantissimi punti vendita dell’azienda in tutta Italia.

La rateizzazione si abbina a uno degli interessantissimi piani mobile di Fastweb per tutti i gusti. Per confrontare le offerte dell’operatore con quelle degli altri provider potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per costruire il proprio profilo personale di consumi e ottenere tutte le informazioni sulle promozioni più economiche per voi. Tramite un link diretto al sito di Fastweb potete poi attivarle in un attimo direttamente online.

Fastweb offerte cellulari: come averne uno a rate ad aprile 2023

Le offerte Fastweb a cui abbinare un telefono Minuti e SMS Prezzo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 euro Fastweb Mobile Plus minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G 8,95 euro Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 euro

Fastweb permette di associare a qualsiasi sua offerta di telefonia mobile l’acquisto a rate di uno smartphone, anche senza anticipo. L’operatore prevede un vincolo di permanenza minimo di 20, 24 o 30 rate a seconda del modello e del metodo di pagamento scelto. Si può ottenere un finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 o 30 mesi (TAEN fisso 0% e TAEG 0%, salvo approvazione). E’ possibile richiedere l’abbinamento di un cellulare anche online su Fastweb Shop ma il ritiro del dispositivo avviene solo in negozio. Sul sito dell’operatore potete comunque trovare il punto vendita più vicino consultando l’apposita mappa interattiva.

Fastweb permette di scegliere tra promozioni per tutti i gusti ed è l’operatore con l’offerta 5G al prezzo più basso che si può attivare al momento. Fastweb come gestore virtuale si appoggia alla rete di WindTre e consente di navigare in 5G in grandi città come Milano, Bologna, Napoli e Roma. L’obiettivo però è arrivare a una copertura del 90% entro il 2025. Le analisi dei dati raccolti tra luglio e dicembre 2022 per lo Speedtest Intelligence realizzato dalla società indipendente Ookla hanno confermato che la sua rete è la più veloce in Italia. Le offerte di Fastweb che si possono attivare ad aprile sono:

Fastweb Mobile con minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Ue, Regno Unito e Svizzera sono inclusi 8 GB per navigare in roaming

Fastweb Mobile Plus con minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 200 GB anche in 5G a 8,95 euro al mese . In Ue, Regno Unito e Svizzera sono inclusi 9 GB per navigare in roaming

con minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e a . In Ue, Regno Unito e Svizzera sono inclusi 9 GB per navigare in roaming Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. In Ue, Regno Unito e Svizzera sono inclusi 10 GB per navigare in roaming

Nel caso in cui abbiate esaurito gli SMS inclusi nelle offerte potete inviare un messaggio al costo di 5 cent. Se invece non avete più traffico dati disponibili potete acquistare a 6 euro l’opzione 1 GB extra (fino a un massimo di 10 GB al mese) o 10 Giga+ dall’area clienti MyFastweb e ottenere 10 GB aggiuntivi al mese sempre a 6 euro. E’ possibile disattivare questa opzione quando si vuole.

Con l’app MyFastweb potete facilmente gestire la vostra offerta e verificare il credito residuo e i consumi tramite appositi widget, acquistare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che preferite, chiedere assistenza e molto altro. Se siete connessi alla rete di Fastweb non serve inserire le credenziali per accedere all’app, che è disponibile gratuitamente al download per iOS e Android.

In tutte le offerte di Fastweb sono inclusi anche l’ascolto dei messaggi in segreteria, il servizio Ti ho chiamato e VoLTE, che permette di navigare su Internet e chiamare con una perfetta qualità audio anche in contemporanea. Potete poi accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy che vi aiuteranno ad ottenere nuove competenze digitali che vi renderanno più visibili agli occhi delle aziende. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi direttamente a casa. Si può anche scegliere di prenotare online l’offerta e ritirare poi la SIM in negozio.

Per attivare la SIM si può scegliere di farlo online in sicurezza con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) o con video identificazione. In quest’ultimo caso si tratta di realizzare un breve filmato in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento in modo che l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta. La SIM si attiverà entro 48 ore dalla richiesta di validazione.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 192 193. La chiamata è gratuita sotto la rete di Fastweb. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 24. In alternativa potete chattare con l’assistente digitale dell’operatore su WhatsApp al 375 6497700. In ogni momento potete comunque richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa.

I clienti di Fastweb per la telefonia mobile possono accedere ai vantaggi del profilo Jumper di FastwebUP e potere scegliere una UpBox al mese con pacchetti su prodotti e servizi dei partner dell’operatore come Trainline, Zurich Connect e Icon. In più potete ottenere le promozioni della sezione Dedicati a te e tentare per due volte al giorno a vincere i premi di UPParty come giftcard per gli acquisti fino a 500 euro da Decathlon.

Di seguito tutti gli smartphone che potete acquistare a rate con Fastweb:

Apple

iPhone 14 a partire da 49,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 49,45 euro al mese per 20 rate iPhone 14 Plus a partire da 56,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 56,45 euro al mese per 20 rate iPhone 13 a partire da 37,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 37,95 euro al mese per 20 rate iPhone 13 Pro a partire da 40,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 40,95 euro al mese per 20 rate iPhone 13 Pro Max a partire da 44,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 44,95 euro al mese per 20 rate iPhone 13 Mini a partire da 32,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 32,95 euro al mese per 20 rate iPhone SE a partire da 27,35 euro al mese per 20 rate

Samsung

Samsung Galaxy S23 da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate

da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23 da 256 GB a partire da 49,45 euro al mese per 20 rate

da 256 GB a partire da 49,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23+ a partire da 58,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 58,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23 Ultra a partire da 71,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 71,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galazy Z Filp4 5G a partire da 39,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 39,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S22 a partire da 34,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 34,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S22+ a partire da 53,90 euro al mese per 20 rate

a partire da 53,90 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S22 Ultra a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy A53 5G a partire da 20,55 euro al mese per 20 rate

a partire da 20,55 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy A13 5G a partire da 8 euro al mese per 24 rate + 7 euro di anticipo

a partire da 8 euro al mese per 24 rate + 7 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 512 GB a partire da 94,50 euro al mese per 20 rate

da 512 GB a partire da 94,50 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 256 GB a partire da 89,65 euro al mese per 20 rate

da 256 GB a partire da 89,65 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy Z Flip3 da 128 GB a partire da 55,70 euro al mese per 20 rate

da 128 GB a partire da 55,70 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy Z Flip3 da 256 GB a partire da 53,30 euro al mese per 20 rate

Altri produttori

OPPO Reno8 Lite a partire da 12 euro al mese per 24 rate + 59 euro di anticipo

a partire da 12 euro al mese per 24 rate + 59 euro di anticipo OPPO Find X3 Lite 5G a partire da 24,20 euro al mese per 20 rate

a partire da 24,20 euro al mese per 20 rate OPPO Find X5 5G a partire da 20,05 euro al mese per 20 rate

a partire da 20,05 euro al mese per 20 rate OPPO Find X5 Pro 5G a partire da 58,15 euro al mese per 20 rate

a partire da 58,15 euro al mese per 20 rate OPPO Find X3 Neo 5G a partire da 38,75 euro al mese per 20 rate

5G a partire da 38,75 euro al mese per 20 rate Xiaomi Redmi 10 5G a partire da 8 euro al mese per 24 rate + 15 euro di anticipo

a partire da 8 euro al mese per 24 rate + 15 euro di anticipo Xiaomi 11T 5G a partire da 26,65 euro al mese per 20 rate

a partire da 26,65 euro al mese per 20 rate Xiaomi 11T Pro 5G a partire da 33,90 euro al mese per 20 rate

a partire da 33,90 euro al mese per 20 rate Vivo Y55 5G a partire da 9 euro al mese per 24 rate + 29 euro di anticipo

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta prima del periodo di permanenza minimo previsto dall’operatore dovrete comunque corrispondere tutte le rate residue più quella finale. Si può continuare con la rateizzazione o pagarle in un’unica soluzione. Entro 14 giorni dal ritiro del cellulare si può esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo a Fastweb senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.