Con le banche che concedono rendimenti superiori al 4% per vincoli di 36-48 mesi e con vette anche del 5% per vincoli di 5 anni, si sta assistendo al ritorno dei conti deposito come formula di investimento sicura e al riparo dalle turbolenze delle Borse.

Tuttavia, è anche vero che è possibile sottoscrivere un conto deposito senza vincolo (detto anche deposito libero), ma in questo caso il rendimento è più basso rispetto alla soluzione non svincolabile. Ricordiamo che, comunque, il risparmiatore può svincolare il proprio denaro depositato in qualsiasi momento. Anche se quest’operazione può essere effettuata pagando una penale alla banca o rinunciando agli interessi maturati fino a quel momento.

Per aprire un conto deposito è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

avere più di 18 anni;

avere la residenza in Italia;

essere titolare di un conto corrente da cui prelevare e versare il denaro.

Per l’operazione di apertura di un conto deposito online, invece, occorre solitamente avere a portata di mano:

documento d’identità, o passaporto, o patente di guida;

codice fiscale;

videocamera di pc, tablet o smartphone;

casella email e numero di cellulare;

codice IBAN del conto corrente da cui inviare la somma da depositare.

Come orientarsi sul mercato bancario per trovare le migliori offerte ad aprile 2023?

Conti deposito: le migliori soluzioni ad Aprile 2023

Quelle che seguono sono le migliori soluzioni d'investimento con conti deposito di aprile 2023.

“Smart Deposits” e “Smart Bank 5×5” di Smart Bank

Smart Bank, banca d’investimento digitale del gruppo Cirdan, è la prima in Italia a offrire, con la soluzione “Smart Bank 5×5” (in esclusiva per il mese di Aprile), un rendimento del 5% lordo annuo per un vincolo di 60 mesi. Quello proposto è un nuovo conto deposito callable (cioè con la possibilità di rimborso anticipato a favore di Smart Bank), con queste caratteristiche:

è previsto un periodo di raccolta fino al 26 aprile dove sarà possibile bonificare la somma desiderata da vincolare;

dove sarà possibile bonificare la somma desiderata da vincolare; c’è una sola data di emissione, il 28 aprile e la banca pagherà l’interesse ogni anno in quella data;

e la banca pagherà l’interesse ogni anno in quella data; ogni anno, la banca si riserva l’opzione se mantenere il prodotto o ripagare il cliente che, oltre all’interesse maturato, riceverà anche il proprio capitale iniziale;

non è prevista alcuna imposta di bollo.

Con “Smart Bank 5X5”, Smart Bank propone ai risparmiatori anche “Smart Deposits” a zero spese e che si apre online. Si tratta di un conto deposito con i seguenti vincoli e rendimenti:

6 mesi, tasso d’interesse lordo del 2,50%;

12 mesi, tasso d’interesse lordo del 3,30%;

18 mesi, tasso d’interesse lordo del 3,50%;

24 mesi, tasso d’interesse lordo del 3,75%;

36 mesi, tasso d’interesse lordo del 3,80%;

48 mesi, tasso d’interesse lordo del 3,57%;

60 mesi, tasso d’interesse lordo del 5%.

Per quanto riguarda la liquidazione degli interessi, per i depositi a sei e dodici mesi, è alla scadenza, mentre per i depositi da 18 mesi a 60 mesi è annuale.

Inoltre occorre notare che sia “Smart Bank 5X5” che gli “Smart Deposits” consentono di richiedere, prima della scadenza, un anticipo della somma per una quota massima fino all’80% del deposito versato senza rinunciare all’interesse che si è maturato sull’intero ammontare del deposito.

Per avere ulteriori dettagli dell'offerta degli "Smart Deposits" di Smart Bank

Se invece si è interessati ad avere maggiori informazioni sul più remunerativo conto deposito "Smart Bank 5X5" offerto sempre da Smart Bank

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa offre il vantaggioso conto deposito online vincolato a zero spese “X Risparmio”. Con un vincolo di 36 mesi, il tasso di interesse lordo annuo arriva al 4,5%. Entrando più nel dettaglio delle opzioni di durata del vincolo e dei relativi rendimenti, l’offerta di Banca Aidexa è così articolato:

3 mesi, tasso d’interesse lordo in un anno del 2% ;

; 6 mesi, tasso d’interesse lordo in un anno del 2% ;

; 12 mesi, tasso d’interesse lordo in un anno del 3% ;

; 18 mesi, tasso d’interesse lordo in un anno del 3,75% ;

; 24 mesi, tasso d’interesse lordo in un anno del 3,75% ;

; 36 mesi, tasso d’interesse lordo in un anno del 4,50%.

Oltre al fatto che non c’è alcun obbligo di aprire un conto corrente con Banca AideXa, il conto deposito “X Risparmio” si caratterizza per una liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, una somma minima di 1.000 euro e massima di 100.000 euro.

Per saperne di più dell'offerta di Banca AideXa

ViViConto Extra di ViVi Banca

ViVi Banca propone ViViConto Extra, un conto deposito online non svincolabile a zero spese (con solamente l’imposta di bollo a carico del cliente), che prevede i seguenti vincoli e rendimenti:

6 mesi, tasso d’interesse lordo del 2,50%;

12 mesi, tasso d’interesse lordo del 3%;

18 mesi, tasso d’interesse lordo del 3,75%;

24 mesi, tasso d’interesse lordo del 4%;

30 mesi, tasso d’interesse lordo del 4,05%;

36 mesi, tasso d’interesse lordo del 4,15%;

42 mesi, tasso d’interesse lordo del 4,20%;

48 mesi, tasso d’interesse lordo del 4,25%;

54 mesi, tasso d’interesse lordo del 4%;

60 mesi, tasso d’interesse lordo del 4%.

ViVi Banca, inoltre, fa sapere che per beneficiare di ViViConto Extra occorre prima la sottoscrizione di ViViConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che offre un tasso di interesse annuo garantito dello 0,10% lordo. Per quanto concerne, invece, la liquidazione degli interessi di ViViConto Extra, essa è alla scadenza del vincolo.

Da ultimo, c’è da notare che ViViConto Extra è più redditizio del conto deposito online ViViConto Plus, il quale è svincolabile e gratuito, con un rendimento minimo dell’1% per un vincolo di 6 mesi e uno massimo del 2,50% per 60 mesi.

Per conoscere più dettagli dell'offerta di ViVi Banca

Conto Key di Banca Progetto

Vantaggioso grazie a un rendimento massimo del 4,5% per un deposito di 60 mesi non svincolabile è anche “Conto Key“. Questa soluzione proposta da Banca Progetto è un investimento sicuro. Per la linea non svincolabile, ecco una panoramica della durate dei vincoli e relativi rendimenti:

6 mesi, tasso di interesse: 2,75% ;

; 12 mesi, tasso di interesse: 3% ;

; 18 mesi, tasso di interesse: 3,25% ;

; 24 mesi, tasso di interesse: 3,50% ;

; 36 mesi, tasso di interesse: 4% ;

; 48 mesi, tasso di interesse: 4,25% ;

; 60 mesi, tasso di interesse: 4,50%.

A proposito, invece, della linea svincolabile, l’offerta è così modulata:

6 mesi, tasso di interesse: 2% ;

; 12 mesi, tasso di interesse: 2,25% ;

; 18 mesi, tasso di interesse: 2,50% ;

; 24 mesi, tasso di interesse: 2,75% ;

; 36 mesi, tasso di interesse: 3% ;

; 48 mesi, tasso di interesse: 3,50% ;

; 60 mesi, tasso di interesse: 3,75%.

Va sottolineato inoltre che la liquidazione degli interessi è trimestrale. Per avere “Conto Key” occorre essere già in possesso di “Conto Progetto”. Con “Conto Key” si ha un conto corrente gratuito (con interesse attivo dello 0,25%), con le seguenti caratteristiche:

servizio di addebito ricorrente SDD;

bonifici SEPA;

bonifici istantanei.

Infine con “Conto Key” si può avere gratuitamente una carta di debito internazionale.

Per conoscere l'offerta di Banca Progetto

