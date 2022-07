Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di Luglio 2022

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.134,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Mettersi in viaggio per raggiungere la meta della convenienza. In quest’estate soffocata dall’afa e oscurata dall’ombra lunga del caro-bolletta, sempre più famiglie inseguono il risparmio alla ricerca di soluzioni luce e gas vantaggiose per il proprio portafogli.

Per accompagnare i titolari di utenze domestiche verso la meta del risparmio, gli esperti di SOStariffe.it hanno stilato una classifica delle promozioni luce e gas del Mercato Libero di Luglio 2022 più competitive in termini di costi e servizi.

Prima di accendere i riflettori su ciascuna promozione, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it è un alleato prezioso nella scelta della miglior soluzione per illuminare o riscaldare casa. Questo strumento digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android) scandaglia in tempo reale le offerte del Mercato Libero restituendo all’utente quelle più convenienti sulla base del profilo di consumo indicato dall’utente stesso. Per conoscere il profilo di consumo del proprio nucleo familiare, basta consultare la bolletta (nella sezione Consumi) o impostare i filtri del comparatore stesso.

Le promozioni luce e gas sinonimo di convenienza a Luglio 2022

NOME FORNITORE OFFERTA LUCE OFFERTA GAS wekiwi Energia alla Fonte Gas alla Fonte A2A Energia A2A Easy Luce A2A Easy Gas Edison Energia Edison World Luce Plus Edison World Gas Plus Eni Plenitude Trend Casa Luce Trend Casa Gas Iren Iren Revolution Luce Iren 10 per Tre Gas

I dati che seguono si riferiscono a una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” (composta da tre persone) con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e di 1.400 Smc di gas naturale.

Molte delle promozioni che presenteremo di seguito hanno in comune le seguenti caratteristiche:

assicurano l’accesso ai prezzi del mercato all’ingrosso per l’energia elettrica e il gas, così da garantire vantaggi al ribasso in bolletta nel caso di prezzi in discesa della materia prima;

per l’energia elettrica e il gas, così da garantire vantaggi al ribasso in bolletta nel caso di prezzi in discesa della materia prima; possono essere attivate in modalità Dual Fuel, ovvero optando per un unico contratto di luce e gas con lo stesso fornitore.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Il podio del risparmio (sia per la fornitura di luce sia per quella del gas) va alla web company wekiwi, startup nata nel 2015 che fa parte del gruppo Tremagi. Ecco una panoramica della sua promozione:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo pari a 0,0052 kWh per l’energia elettrica; tariffa indicizzata in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc per massimizzare il risparmio;

(Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo pari a per l’energia elettrica; tariffa indicizzata in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di per massimizzare il risparmio; sconto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 ;

in bolletta ; sconto del 10% sullo shop online dei prodotti per l’illuminazione, la demotica e altri accessori elettronici;

sullo shop online dei prodotti per l’illuminazione, la demotica e altri accessori elettronici; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scegliendo tale soluzione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa di 83,25 euro al mese per la bolletta della luce e 127,78 euro per quella del gas.

A2A Easy Luce e Gas

Destinazione convenienza anche per A2A Energia, punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Ecco cosa prevede la promozione A2A Easy Luce:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria (quest’ultima è più conveniente per chi vive la casa nelle ore serali e nei weekend);

(quest’ultima è più conveniente per chi vive la casa nelle ore serali e nei weekend); sconto del 50% sul contributo fisso annuo, pari a 12 euro;

sul contributo fisso annuo, pari a 12 euro; possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa offerta di A2A Energia, la “famiglia tipo” riceverebbe fatture per la luce di 85,70 euro e del gas che ammontano a 141,60 euro al mese.

Edison World Luce e Gas Plus

L’offerta di Edison Energia ammicca alla convenienza grazie a:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 €/Smc per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di per il gas; attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

In questo caso, la spesa mensile per “famiglia tipo” sarebbe di 86,26 euro per le bollette della luce e di 150,81 euro per quelle del metano.

Trend Casa Luce e Gas

L’offerta di Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + €/kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di per il gas; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

sconto in bolletta (1€/mese per due anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per due anni) con attivazione della ; energia verde inclusa e Gas con C0₂ compensata.

La “famiglia tipo” interessata ad attivare questa soluzione dovrebbe prevedere un budget di spesa mensile pari a 93,72 euro per le fatture della luce e 165,87 euro per quelle del gas.

Iren Revolution Luce Verde Variabile

Tra i “campioni” del risparmio c’è anche l’offerta di Iren Mercato, che fa parte del gruppo IREN, una società multiservizi attiva in Italia dal 2010. La promozione si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo di 0,0331 €/kWh ;

(Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo di ; tariffa monoraria (utilizzo dell’energia indipendente dall’orario);

bonus di benvenuto di 30 euro (corrisposto in 3 rate da 10 euro ciascuno);

(corrisposto in 3 rate da 10 euro ciascuno); in omaggio una polizza di assistenza all’abitazione.

La spesa media stimata per la “famiglia tipo” è pari a 94,89 euro al mese.

Iren 10 per Tre Gas Variabile

La promozione gas firmata Iren prevede:

prezzo indicizzato in base al TTF con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,11€/Smc;

con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,11€/Smc; bonus di benvenuto di 30 euro (corrisposto in 3 rate da 10 euro ciascuno);

(corrisposto in 3 rate da 10 euro ciascuno); pagamento tramite RID o bollettino postale.

La spesa media stimata per la “famiglia tipo” è pari a 157,54 euro al mese.

Oltre al suo comparatore, SOStariffe.it mette a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile ottenere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta delle offerte più in linea con le proprie esigenze.