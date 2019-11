Vodafone si è guadagnata un’eccellente posizione nel settore della telefonia mobile anche grazie alla sua piattaforma di supporto rivolta ai clienti. L’operatore britannico è molto attento nel fornire agli utenti tutte le informazioni sulle nuove tariffe per tenerli sempre aggiornati sulle novità e consente anche di farsi chiamare per ricevere un’offerta dedicata. Farsi fare un’offerta da Vodafone se si è già clienti è molto semplice e si tratta di un’operazione che può essere portata a termine in diversi modi.

Come farsi fare un’offerta da Vodafone se sei già cliente

Il primo passo per farsi fare un’offerta da Vodafone è quello di accedere all’area Fai da te sul sito del provider con le proprie credenziali. Il tasto apposita si trova nell’angolo in alto a destra dell’homepage. Una volta cliccato su Accedi basta inserire nome utente e password e premere nuovamente sul bottone Accedi. Chi non è ancora registrato può farlo con pochi click. Una volta cliccato su Accedi bisogna premere sulla voce Registrati e seguire la procedura guidata. Per la registrazione servono numero di telefono e un indirizzo email.

Dopo aver effettuato l’accesso bisogna individuare la sezione Serve aiuto? presente nella parte bassa a sinistra della schermata e cliccare su Supporto dedicato all’interno della voce Servizio SMART. A questo punto si aprirà una nuova finestra in cui si possono selezionare varie operazioni all’interno dell’apposito menù a tendina. Ad esempio si possono ottenere informazioni sulle nuove offerte o su come aggiungere minuti, SMS e Gigabyte al piano attualmente attivo. Per farsi chiamare basta cliccare sul bottone Prenota la chiamata nel secondo menù a tendina.

E’ importante sottolineare come la procedura sopra descritta è valida solo per le offerte con attivo il servizio SMART e ricordarsi di verificare che il numero che comparirà sullo schermo sia quello su cui si intende ricevere la chiamata da parte dei commerciali di Vodafone. L’utente ha la possibilità di specificare giorno e fascia oraria in cui preferisce essere contattato. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 21. Il passaggio finale prevede di confermare la scelta cliccando sul pulsante invia. In alternativa si può accedere alla pagina delle tariffe di telefonia mobile, scegliere quella che si ritiene più interessante e cliccare sul tasto Ti chiamiamo gratis appena sotto la descrizione del singolo piano. Una volta inserito il numero si verrà ricontattati dall’operatore.

Per farsi fare un’offerta da Vodafone si può anche scegliere di utilizzare l’app My Vodafone. La piattaforma gratuita per iOS, Android e Windows Phone permette di gestire ogni aspetto del proprio piano come verificare i minuti, SMS e Gigabyte residui tramite gli appositi contatori, effettuare una ricarica online, controllare le promozioni attive sulla linea, attivare o disattivare eventuali opzioni e ritirare i vantaggi del programma Vodafone Happy.

Per farsi contattare è sufficiente cliccare sul tasto Menu nell’angolo in alto destro della schermata e poi su Assistenza e supporto. Fatto questo bisogna cliccare su Chiedi a TOBi e digitare “operatore” nell’apposito campo che si trova nella parte bassa del display. Cliccando sul tasto rosso laterale si può prenotare una chiamata da parte di un addetto del provider. Anche in questo caso è opportuno verificare il numero di telefono e indicare giorno e fascia oraria in cui si vuole ricevere la telefonata. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Le offerte Vodafone più interessanti di novembre

Ora che sappiamo come farsi contattare da Vodafone per ricevere supporto o informazioni sulle tariffe, potrebbe essere utile fare una selezioni tra le tariffe più convenienti nel listino del provider britannico. Di seguito sono descritte nel dettaglio le promozioni di novembre di Vodafone per i nuovi e vecchi clienti:

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

8. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.