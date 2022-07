Bonus Luce e Gas: ecco l'importo per il terzo trimestre del 2022

I Bonus Luce e Gas sono delle importanti agevolazioni riservate alle famiglie e garantiscono uno sconto sull'importo da pagare per le bollette. La crisi energetica in corso ha spinto il Governo a potenziare i due bonus. Tale potenziamento si traduce nell'arrivo di un bonus integrativo che sarà riconosciuto anche per il terzo trimestre del 2022. Ecco l'importo dei Bonus Luce e Gas per il terzo trimestre del 2022 andando a considerare sia il bonus "standard" che quello "integrativo" definito per contrastare l'emergenza.

Per tutto il terzo trimestre del 2022 è prevista l’erogazione di un bonus integrativo che andrà a potenziare i Bonus Luce e Gas. Si tratta di una delle contromisure definite dal Governo per contrastare l’emergenza energetica in corso. Oltre al potenziamento dei Bonus sociali (che registrano anche un incremento dei limiti ISEE per l’accesso, valido fino a fine 2022), infatti, il Governo ha azzerato gli oneri di sistema e tagliato l’IVA per il gas al 5% con l’obiettivo di alleggerire il più possibile le bollette.

ARERA, l’Autorità italiana per l’energia, ha ufficializzato l’importo dei Bonus Luce e Gas per il terzo trimestre del 2022, considerando sia il bonus standard che quello integrativo e andando così a quantificare l’impatto in bolletta di quest’agevolazione. Tali importi arriveranno direttamente in bolletta, sotto forma di sconti, per ridurre la spesa delle famiglie in condizioni di disagio economico. Per ricevere l’agevolazione, infatti, è necessario rientrare in precisi limiti ISEE. Ecco i dettagli:

Bonus Luce e Gas: ecco l’importo previsto per il terzo trimestre del 2022

QUANTO VALGONO I BONUS SOCIALI PER IL 3° TRIMESTRE DEL 2022 GLI IMPORTI Bonus Luce da 142,60 euro a 201,48 euro Bonus Gas da 9,20 euro a 61,64 euro

L’importo effettivo dei Bonus Luce e Gas dipende da vari fattori. Tali agevolazioni, infatti, non sono uguali per tutti ma variano in base al profilo della famiglia avente diritto. Per quanto riguarda il Bonus Luce, ad esempio, c’è un solo parametro da considerare per determinare l’importo dell’agevolazione. Tale parametro è il numero di componenti del nucleo familiare della famiglia avente diritto al bonus.

Le cose cambiano per il Bonus Gas. In questo caso, infatti, i parametri da considerare sono tre. Oltre al numero di componenti del nucleo familiare, è necessario tenere conto del modo in cui si utilizza il gas (cottura, produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento) e della zona climatica dove è ubicata la fornitura (il territorio italiano è diviso in 6 diverse zone climatiche).

In linea di massima, sia per la luce che per il gas, l’importo del bonus aumenta all’aumentare del numero di componenti del nucleo familiare. Contestualmente, per quanto riguarda il gas, il bonus aumenta se la materia prima viene utilizzata anche per il riscaldamento ed anche se la fornitura è ubicata in una zona geografica in cui il clima è particolarmente rigido (aree montane ad esempio).

Per quanto riguarda il Bonus Luce, quindi, per il terzo trimestre del 2022 sono previsti i seguenti importi per le famiglie aventi diritto:

famiglia con 1-2 componenti: l’importo del bonus è di 142,60 euro per il trimestre

famiglia con 3-4 componenti: l’importo del bonus è di 172,04 euro per il trimestre

famiglia con oltre 4 componenti: l’importo del bonus è di 201,48 euro per il trimestre

Passiamo ora al Bonus Gas. In questo caso, l’agevolazione assume i seguenti valori per il terzo trimestre del 2022:

famiglia fino a 4 componenti: bonus compreso tra 9,20 euro e 43,24 euro in base al tipo di utilizzo del gas ed alla zona climatica dove è ubicata la fornitura

famiglia con oltre 4 componenti: bonus compreso tra 11,96 euro e 61,64 euro in base al tipo di utilizzo del gas ed alla zona climatica dove è ubicata la fornitura

Per avere un’idea più precisa in merito all’effettivo importo del Bonus Gas per il terzo trimestre del 2022 è possibile consultare la tabella riportata qui di sotto (tratta dal sito ARERA):

Da notare che il Bonus Gas presenta un importo inferiore rispetto a quello dei mesi “freddi” dell’anno a causa del calo di consumi. In questo periodo, infatti, le risorse disponibili si concentrano sul Bonus Luce, a causa dell’aumento dell’importo medio delle bollette dovuto all’aumento dei consumi durante i mesi estivi.

Gli importi indicati, sia per la luce che per il gas, tengono conto sia del bonus ordinario che della compensazione integrativa, prevista come misura di sostegno alle famiglie per contrastare l’emergenza energetica in corso. L’erogazione avviene direttamente in bolletta, senza la necessità di presentare domanda. Per saperne di più è possibile leggere il prossimo paragrafo.

Bonus Luce e Gas 2022: a chi spetta l’agevolazione e qual è il limite ISEE per ottenerla

COME OTTENERE I BONUS LUCE E GAS PER DISAGIO ECONOMICO I REQUISITI PREVISTI È necessario rispettare precisi limiti reddituali ISEE fino a 12 mila euro oppure ISEE fino a 20 mila euro per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico)

famiglia titolare del Reddito o della Pensione di Cittadinanza

Per ottenere i Bonus Luce e Gas (per disagio economico) è necessario rispettare alcuni requisiti reddituali ben precisi. La normativa, ricordiamo, mette a disposizione anche un Bonus Luce per disagio fisico che può essere ottenuto dalle famiglie che devono utilizzare apparecchiature elettromedicali per il sostentamento della vita. Questo secondo bonus non presenta limiti reddituali e viene riconosciuto a seguito della presentazione di un’apposita domanda con allegato un certificato ASL.

Torniamo però ai Bonus per disagio economico. Le due agevolazioni vengono riconosciute in automatico (quindi senza presentare una domanda specifica) a tutti gli aventi diritto. Per avere diritto alle agevolazioni in bolletta è necessario rientrare in uno di questi requisiti:

ISEE non superiore a 12.000 euro (il limite precedente era di 8.265 euro ma è stato incrementato per il 2022 per contrastare l’emergenza)

(il limite precedente era di 8.265 euro ma è stato incrementato per il 2022 per contrastare l’emergenza) ISEE non superiore a 20.000 euro per famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico)

(almeno 4 figli a carico) appartenere ad un nucleo familiare titolare del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza

Per ricever ei Bonus Luce e Gas è, quindi, necessario aver presentato la DSU – Dichiarazione Sostituita Unica per l’ottenimento dell’ISEE. Completato questo passaggio, infatti, l’agevolazione sarà riconosciuta in modo automatico, sotto forma di sconto diretto in bolletta. Per i clienti “indiretti” (ad esempio per chi ha una fornitura di gas condominiale) il bonus è riconosciuto tramite bonifico domiciliato.

Come ridurre le bollette di luce e gas: le soluzioni alternative ai bonus

Per dare un taglio netto alle bollette non è sufficiente affidarsi ai Bonus Luce e Gas, agevolazioni riservate esclusivamente alle famiglie che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa. Per un taglio alle spese per le forniture di luce e gas, infatti, bisogna ridurre al minimo il costo dell’energia. Per raggiungere quest’obiettivo si deve puntare sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero che consentono di abbassare il più possibile il costo dell’energia e, quindi, alleggerire la bolletta anche senza ridurre i consumi.

