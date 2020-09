Abbonamenti Internet Casa: le migliori offerte del mese

Si torna alla normalità dopo il periodo di vacanze estive, o almeno alla nuova quotidianità imposta dalla situazione dei contagi da coronavirus. I bollettini giornalieri segnalano aumenti dei casi (si viaggia intorno ai 1.500 casi in più negli ultimi giorni) e in molti guardano con preoccupazione alla riapertura delle scuola.

I primi mesi del lockdown hanno trovato impreparati molti cittadini ad affrontare il lavoro e la didattica da remoto. Prova tangibile sono state le repentine attivazioni di connessioni (soprattutto di banda ultralarga) registrate tra Marzo e Maggio.

Le principali condizioni di abbonamento internet

Ecco qualche consiglio se siete tra coloro che ancora non hanno provveduto alla stipula di un contratto di rete fissa e se siete ancora incerti su come valutare le migliori offerte di connessione internet casa.

La scelta del abbonamento da sottoscrivere si basa spesso sulla convenienza del canone proposto, sugli incentivi offerti o sulle prestazioni della rete. A portare i clienti a riconoscere una maggiore o una minore importanza ad uno di questi elementi sono le abitudini di consumo legate alla linea casalinga.

In genere chi utilizza internet da rete fissa solo per il controllo delle mail, per navigare online e leggere le news del giorno si può orientare su una connessione ADSL a 20 Mega.

La rete in fibra FTTH è invece la più veloce e i dispositivi di collegamento permettono di collegare contemporaneamente fino a 100 dispositivi. Con questa tecnologia si può lavorare su grandi pacchetti di dati, utilizzare programmi di gaming online o effettuare streaming video il UHD e in 8K senza che la velocità del collegamento di altri device ne risenta.

Una soluzione intermedia è la connessione FTTC in fibra misto rame che può raggiungere velocità massime di 200 Mega. Il pro di queste reti è la velocità superiore rispetto all’ADSL, il contro è la maggiore instabilità del collegamento.

Come trovare le promozioni casa più convenienti

Per quanto riguarda invece l’aspetto convenienza, ecco quali sono al momento le migliori offerte internet casa del mese di Settembre. Per comporre la classifica abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it, si tratta di uno strumento che opera il raffronto di costi e condizioni delle promozioni.

I clienti possono personalizzare la ricerca e inserire dei filtri geografici, rispetto alle tecnologie di connessione preferite o per visualizzare offerte combinate con mobile o pay tv. In questo caso vediamo quali sono le principali offerte in fibra:

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited

Super Fibra TIM

Fastweb Casa

TIM Super Wi-Fi

Sono obbligato ad acquistare il modem del gestore?

Scopriamo insieme qualcosa in più di ciascuna di queste proposte. Le descrizioni includono tutti i servizi e i dispositivi, nonché i costi che il gestore propone nei pacchetti standard. Se i clienti leggono bene le condizioni contrattuali scopriranno che la consegna – quindi l’acquisto – del modem è facoltativo per tutte le promozioni casa.

Gli operatori di telefonia fissa infatti non possono obbligare gli utenti a comprare il dispositivo abbinato all’offerta, com’era prassi fare negli anni passati. La delibera del modem libero dell’AGCOM ha imposto ai gestori di consentire l’attivazione delle promozioni anche senza l’acquisto del dispositivo.

Le migliori offerte del mese

1. Super Fibra Unlimited

La promozione di WindTre per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s offre un canone di 28,98 euro al mese. L’operatore include in questo prezzo:

spese di attivazione

modem

internet illimitato

chiamate gratuite da telefono fisso verso i numeri nazionali (sia cellulari che fissi)

Giga senza limiti su 2 smartphone di famiglia

12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime

Il modem proposto dal gestore è un dual band che consente la connessione di 100 dispositivi, il device dispone di un servizio che permette di creare delle reti per gli ospiti per tutelare la privacy e proteggere la password di rete. Oltre al dispositivo, WindTre offre ai clienti anche eventuale assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti.

2. Internet Unlimited

Il piano di Vodafone è un’offerta internet e telefono, nel canone infatti sono compresi sia la connessione in fibra che il traffico voce senza limiti. Il gestore britannico propone un canone di 29,90 euro al mese per i primi 4 anni di abbonamento, al termine di questo periodo la spesa mensile scenderà a 20,90 euro.

Questa scelta è giustificata dal fatto che nei costi dei primi 48 mesi sono incluse le quote delle spese di attivazione (1 euro al mese), quelle per la Vodafone Station e per il servizio di assistenza Ready (6 euro al mese). Inoltre per il servizio di chiamate gratuite è previsto un costo mensile di 2 euro.

Il pacchetto Internet Unlimited offra ai clienti che lo attivino:

sim dati con 30 GB al mese

attivazione Vodafone Tv (solo online)

servizio Wi-Fi optimizer

abbonamento Amazon Prime gratis per 6 mesi

3. Super Fibra TIM

L’offerta di TIM per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s è di 29,90 euro al mese. Nel pacchetto proposto dal gestore sono compresi:

internet senza limiti

modem TIM HUB +

contributo attivazione (240 euro suddivisi in rate da 10 euro)

chiamate illimitate verso i numeri nazionali (solo per le attivazioni online)

Il dispositivo incluso da TIM nell’offerta è un modem di nuova generazione con un programma di ottimizzazione delle connessione che dovrebbe permettere di raggiungere con facilità ogni angolo dell’appartamento.

In aggiunta a questi servizi di collegamento, TIM propone come incentivi per i nuovi clienti un prodotto a scelta tra:

1 mesi di Disney + in regalo e poi abbonamento mensile scontato a 4,99 euro

TIM UNICA, l’opzione per avere Giga illimitati sul proprio mobile e su altri 5 numeri della famiglia

Google Nest HUB a 48 euro (1 euro al mese), anziché 89 euro – si tratta dei nuovi l’assistente vocale creato da Google

4. Fastweb Casa

L’offerta internet casa di Fastweb ha un costo mensile di 29,95 euro. Il gestore ha lanciato una promozione che permette di provare per 1 mese il servizio con disdetta a costo 0 se si è insoddisfatti.

Nel piano Casa l’operatore include:

internet senza limiti

attivazione

modem FastGate

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

Per gli appassionati di sport è possibile attivare l’abbonamento a DAZN con i primi 3 mesi gratis e dal 4° mese un canone ridotto a 8,99 euro.

I clienti potranno attivare i servizi WOW. Il WOW Fi è gratis per tutti gli utenti Fastweb e consiste in una rete diffusa che permette di collegarsi alla rete fissa anche quando si è in giro per la città.

Il WOW Space è uno spazio di archiviazione in cloud, l’attuale promozione offre 1 mese di servizio gratis e poi l’abbonamento annuale a 9,95 euro.

L’offerta Casa e Mobile

Fastweb ha lanciato anche una seconda offerta per la rete domestica. Per i clienti che acquistino sia il servizio di rete fissa che una sim Fastweb l’abbonamento internet casa sarà di 25,95 euro al mese.

Il costo complessivo del piano casa e mobile sarà di 34,90 euro al mese, al canone internet infatti si andrà ad aggiungere il costo del pacchetto mobile che è di 8,95 euro. L’offerta per lo smartphone include ogni mese:

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

50 GB (di cui 4 GB da usare in UE e in Svizzera)

100 sms

5. TIM Super Wi-Fi

TIM propone la sua offerta in fibra anche nella versione Super Wi-Fi. Questo piano ha un costo mensile di 35,90 euro al mese e include:

chiamate da fisso senza limiti verso i contatti nazionali (solo per attivazioni via web)

internet illimitato alla massima velocità di 1 Gigabit/s

TIM HUB+

attivazione TIMVision, la streaming tv del gestore

attivazione

un servizio a scelta tra TIM UNICA, abbonamento a Disney+ o sconto per l’acquisto di Google Nest Hub

A giustificare il costo maggiorato rispetto all’offerta Super Fibra è la certificazione del Wi-Fi da parte dei tecnici di TIM e l’attivazione del servizio Safe Web Plus (protezione dei dispositivi domestici e parental control).

La verifica della copertura in fibra

Il servizio di connessione in fibra FTTH proposto da ciascuno di questi operatori è soggetto a limiti di disponibilità territoriale. L’attivazione della rete a banda ultra larga è stata completata in circa 100 città italiane.

Per essere certi di essere raggiunti dalla nuova tecnologia di connessione i clienti dovranno verificare la copertura del servizio. Sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo nella barra di ricerca prima di avviare la comparazione delle offerte con SosTariffe.it. Lo strumento filtrerà i risultati ottenuti indicando solo le tecnologie disponibili nella zona indicata.

Un’altra possibile soluzione è di utilizzare i servizi di verifica presenti sui siti degli operatori. In questo caso il cliente dovrà ripetere l’operazione di inserimento dei dati personali su ogni piattaforma.

