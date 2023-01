Voltura bollette: le offerte luce e gas di Gennaio 2023

La voltura consente di cambiare l’intestatario del contratto di fornitura luce o gas già attivo, senza interruzione del servizio. Su SOStariffe.it una panoramica delle offerte più convenienti del Mercato Libero a Gennaio 2023 per chi voglia approfittare del cambio per affidarsi a un diverso fornitore di energia o metano.

La “voltura” è una delle procedure amministrative che caratterizza il mercato energetico. Quando si usa il termine “voltura” si intende il cambio di intestazione di un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas già attivo. Il passaggio avviene senza che l’erogazione del servizio subisca alcuna interruzione.

Questa operazione deve essere richiesta nei seguenti casi:

quando si acquista un’abitazione dove prima viveva un’altra persona e la fornitura è ancora attiva;

quando si diventa affittuari di un appartamento e l’utenza luce e/o gas è intestata all’inquilino precedente;

in caso di decesso del precedente intestatario;

in tutti i casi in cui è necessario intestare a proprio nome un’utenza già attiva.

In occasione della voltura, è possibile rimanere “fedeli” al fornitore scelto dal precedente titolare dell’utenza, oppure cambiarlo. I clienti domestici che debbano effettuare una voltura ma vogliano affidarsi a una nuova compagnia energetica, possono contare sull’aiuto del comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas per individuare la soluzione più competitiva a gennaio 2023 tra quelle messe a punto dai gestori energia e gas del Mercato Libero.

Usare il comparatore è semplice e intuitivo: basta indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe più in linea con i propri stili di consumo. Tale dato può essere recuperare in due modi:

consultandolo nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore, nella sezione dedicata ai consumi. (Per chi perda l’orientamento tra le voci delle fatture luce o gas, ecco come leggere la bolletta della luce o come consultare la bolletta del gas);

stimando tale dato con i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul widget di seguito, si potranno calcolare direttamente i kilowattora utilizzati in un anno, in base alla tipologia dei grandi elettrodomestici utilizzati:

Le migliori offerte luce e gas attivabili in caso di voltura a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,3049 €/kWh

1,484 €/Smc 69,63 euro

140,79 euro 2 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,3079 €/kWh

1,2840 €/Smc 73,45 euro

124,32 euro 3 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2949 €/kWh

1,2340 €/Smc 79,04 euro

127,20 euro

Di seguito presentiamo le tre offerte luce e gas attivabili a gennaio 2023 da parte di chi sia in procinto di effettuare una voltura e voglia affidarsi a un fornitore di luce e gas diverso da quello del vecchio intestatario.

Le soluzioni luce e gas analizzate hanno una caratteristica comune: propongono una tariffa a prezzo indicizzato, assicurando l’accesso al prezzo dell’energia elettrica e del metano stabilito dal mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili che consentono ai consumatori di avere bollette in linea con l’andamento del mercato.

In particolare, i prezzi di luce e gas inseriti in tabella fanno riferimento al valore di dicembre 2022 degli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) che sono, rispettivamente, gli indici di riferimento per il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas in Italia. Tale valore è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo variabile da fornitore a fornitore.

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Ecco la promozione di Sorgenia sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo luce all’ingrosso PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,010 €/kWh per il primo anno; dal secondo anno il contributo al consumo sale a 0,038 €/kWh ;

PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo di per il primo anno; dal secondo anno il contributo al consumo sale a ; prezzo del gas all’ingrosso + contributo al consumo di 0,250 €/Smc per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,261 €/Smc ;

+ contributo al consumo di per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a ; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 91,2 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 91,2 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 60 euro di bonus di benvenuto a fornitura (utilizzando il codice amico “SEQUOIA”) per chi attivi la promozione online; tale bonus raddoppia (a 120 euro) nel caso di attivazione di entrambe le forniture (luce + gas) con Sorgenia;

a fornitura (utilizzando il codice amico “SEQUOIA”) per chi attivi la promozione online; tale bonus raddoppia (a 120 euro) nel caso di attivazione di entrambe le forniture (luce + gas) con Sorgenia; possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale.

, la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale. sconti fino a 3mila euro in bolletta per chi porta amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta per chi porta amici e conoscenti in Sorgenia; attivando una fornitura luce e gas, c’è la possibilità di avere la fibra di Sorgenia a casa a un prezzo agevolato (19,90 euro al mese per 12 mesi).

a casa (19,90 euro al mese per 12 mesi). energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” è pari a 69,63 euro al mese per la luce e 140,79 euro al mese per il gas. Per ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Con la web company wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi), i nuovi clienti potranno contare su:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (allineato all’indice PUN) a cui va sommato un contributo al consumo di 0,013 €/kWh ;

dell’energia elettrica (allineato all’indice PUN) a cui va sommato un contributo al consumo di ; prezzo del gas all’ingrosso (allineato all’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

del gas (allineato all’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo di ; costo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 90 euro per la fornitura luce e 67 euro per quella del metano;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti che attivino l’offerta online con il codice sconto SOSW22;

in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti che attivino l’offerta online con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); sistema di fatturazione che si basa sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per poi ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per poi ricevere conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che scegliesse wekiwi per la fornitura di luce, dovrebbe preventivare una spesa mensile di 73,40 euro. Per saperne di più:

Energia alla Fonte di wekiwi

Scegliendo, invece, la fornitura di gas, la “famiglia tipo” spenderebbe 145 euro al mese. Maggiori dettagli seguendo il link qui sotto:

Gas alla Fonte wekiwi

Edison World Luce e Gas Plus

Di seguito una sintesi dell’offerta di Edison Energia per la fornitura luce e gas:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) per la luce e in base al (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo mensile scontato del 30% : 14 euro al mese (anziché 20), per un totale di 168 euro l’anno a fornitura;

: 14 euro al mese (anziché 20), per un totale di 168 euro l’anno a fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

accesso gratuito ai servizi EDISONRisolve e CoCo : il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison;

: il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison; energia green inclusa.

Un affresco dell’offerta luce di Edison (che avrebbe un costo mensile di 79,04 euro per la “famiglia tipo”) è disponibile cliccando qui sotto:

Edison World Luce Plus

Per saperne di più sull’offerta gas di Edison (dal costo mensile di 127,20 euro per la “famiglia tipo”) segui il link di riferimento:

Edison World Gas Plus