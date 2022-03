Tariffe luce: con il mercato libero si risparmia ancora soprattutto con le offerte a prezzo variabile

Il Mercato Libero rappresenta la strada giusta per r idurre il costo dell'energia elettrica e tagliare le bollette . La conferma arriva dal nuovo Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it. L'analisi in questione ha, infatti, preso in considerazione tutte le offerte presenti sul Mercato Libero andando a verificare i margini di risparmio rispetto alle attuali condizioni tariffarie del Mercato Tutelato per tre diversi profili di consumatore. I dati raccolti confermano la possibilità di ottenere un risparmio annuo fino ad oltre il 24% sulle bollette della luce, in particolare scegliendo le offerte a prezzo variabile che si caratterizzano, in questo momento, come le soluzioni più economiche.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA VIVIweb Flex LuceGas Monorario 844,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il nuovo Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it analizza l’andamento delle offerte luce del Mercato Libero nel corso del mese di marzo 2022 andando a confrontare i dati ottenuti con quelli del Mercato Tutelato. Il risultato dello studio mette in evidenza l’elevata convenienza delle offerte del Mercato Libero che garantiscono un risparmio fino al 24,28% rispetto alla spesa che si registrerebbe restando nel Mercato Tutelato. In particolare, l’indagine conferma come siano le offerte a prezzo variabile a distinguersi come le soluzioni più convenienti in questo momento. Ecco i dettagli:

Con le offerte del Mercato Libero è possibile tagliare le bollette della luce

L’indagine ha definito tre diversi profili di consumatore:

Single: consumo annuo di 1400 kWh

consumo annuo di 1400 kWh Coppia : consumo annuo di 2400 kWh

: consumo annuo di 2400 kWh Famiglia: consumo annuo di 3000 kWh

Per tutti i profili di consumo è stata considerata una potenza impegnata di 3 KW ed una suddivisione dei consumi con il 36% in fascia F1 e il 64% in fascia F23. Per ogni profilo è stata stimata la spesa annuale per una fornitura attiva nel Mercato Tutelato. Questo dato è stato poi confrontato con la spesa annuale che si può ottenere attivando le migliori offerte luce del Mercato Libero e andando a considerare le migliori offerte monorarie e le migliori offerte multi-orarie a prezzo fisso o variabile.

Annunci Google

L’indagine ha, quindi, evidenziano i vantaggi accessibili ai clienti che scelgono il Mercato Libero. Per il Single, ad esempio, il risparmio va da 13,47% al 24,28% in base alla tipologia di offerta scelta. Il risparmio maggiore viene ottenuto scegliendo un’offerta a prezzo variabile con tariffazione multi-oraria mentre la soluzione meno vantaggiosa è quella che prevede la tariffazione monoraria ed il prezzo fisso.

Offerta Prezzo Fisso Monoraria 472,75 € 546,33 € -13,47% Offerta Prezzo Fisso MultiOraria 479,48 € 549,54 € -12,75% Offerta Prezzo Variabile Monoraria 453,16 € 546,33 € -17,05% Offerta Prezzo Variabile MultiOraria 416,10 € 549,54 € -24,28%

Per quanto riguarda il profilo della Coppia, invece, il risparmio ottenibile nel passaggio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero varia da un minimo del 13,65% ad un massimo del 20,79%. Anche in questo caso, il risparmio massimo può essere ottenuto scegliendo una tariffa a prezzo variabile con sistema di tariffazione multi-orario. L’offerta meno vantaggiosa è quella a prezzo fisso multi-oraria.

Offerta Prezzo Fisso Monoraria 723,22 € 852,17 € -15,13% Offerta Prezzo Fisso MultiOraria 740,56 € 857,67 € -13,65% Offerta Prezzo Variabile Monoraria 677,01 € 852,17 € -20,55% Offerta Prezzo Variabile MultiOraria 679,37 € 857,67 € -20,79%

Il terzo profilo di consumo individuato dall’indagine, la Famiglia, registra un risparmio compreso tra il 14,52% ed il 22,72% passando dal Mercato Tutelato al Mercato Libero. Il risparmio massimo, ancora una volta, può essere ottenuto con le offerte a prezzo variabile (in questo caso, le differenze tra tariffazione monoraria e multi-oraria sono quasi nulle). Le offerte a prezzo fisso, sia monorarie che multi-orarie, si confermano le soluzioni meno convenienti.

Offerta Prezzo Fisso Monoraria 990,00 € 1.186,98 € -16,60% Offerta Prezzo Fisso MultiOraria 1.021,33 € 1.194,77 € -14,52% Offerta Prezzo Variabile Monoraria 917,03 € 1.186,98 € -22,74% Offerta Prezzo Variabile MultiOraria 923,26 € 1.194,77 € -22,72%

La diffusione delle offerte luce più convenienti

Una seconda parte dell’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it si concentra sulla diffusione delle offerte luce più convenienti rispetto al Mercato Tutelato. L’indagine ha evidenziato che solo una parte ridotta di tariffe a prezzo bloccato risulta essere effettivamente più vantaggiosa rispetto alle condizioni del regime di Maggior Tutela. Le cose cambiano, invece, andando ad analizzare le tariffe a prezzo variabile. In questo caso, infatti, la percentuale di offerte più vantaggiose rispetto al Mercato Tutelato cresce in modo significativo:

d Offerta Prezzo Fisso Monoraria 9,01% 12,02% 12,88% Offerta Prezzo Fisso MultiOraria 6,85% 7,76% 38,36% Offerta Prezzo Variabile Monoraria 47,45% 61,31% 67,88% Offerta Prezzo Variabile MultiOraria 63,03% 37,82% 67,86%

« notizia precedente A Lecce si cercano giovani pieni di energia