SIM solo Internet: 4 offerte di Novembre 2022 per sostituire il fisso di casa

Scopri come avere una SIM solo Internet per avere un'alternativa alla connessione di casa a un prezzo più basso. Ecco tutte le migliori offerte del mese

Avere una connessione Internet a casa è una necessità ma per chi non è raggiunto da alcun tipo di rete o non è disposto a spendere le cifre richieste per un’offerta fibra ottica c’è un’alternativa che risolve entrambi i problemi. Acquistare una SIM solo Internet consente infatti di avere sempre con sé una connessione per il proprio tablet, PC o qualsiasi altro dispositivo non solo tra le mura domestiche ma anche fuori. Il prezzo nella maggior parte dei casi è inferiore a quello della fibra ma le prestazioni sono sostanzialmente paragonabili a quella della fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). L’unica spesa aggiuntiva riguarda un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet, che gli operatori includono in alcuni casi anche direttamente nella tariffa.

SIM solo Internet: le offerte per sostituire la linea fissa

Offerte per SIM solo Internet Gigabyte Costo mensile 1 ho. Tanti Dati 12,99 di ho. Mobile

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro 2 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G 13,99 euro 3 Super Internet Casa di WindTre illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i già clienti di WindTre 4 ho. Tanti Dati 19,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

La migliore offerta per una SIM solo Internet che possa sostituire la linea fissa è molto probabilmente Super Internet Casa di WindTre, che infatti prevede navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete FWA (Fixed Wireless Access) e incluso il modem Super Internet Wi-Fi. Il router si configura automaticamente e per iniziare a navigare basta collegarlo alla presa elettrica. Il costo è di 19,99 euro al mese per i già clienti mobile di WindTre più 6,99 euro di attivazione con vincolo di 24 mesi. La SIM costa 10 euro. La copertura è limitata però ad alcuni Comuni.

Altre offerte interessanti che prevedono solo traffico dati sono:

Dati 300 con chiamate e SMS a consumo (28 cent al minuto e 28 cent per SMS) e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese per sempre . L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

con chiamate e SMS a consumo (28 cent al minuto e 28 cent per SMS) e 300 GB in 4G a . L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro ho Tanti Dati 12,99 con 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese più 13 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo dell’offerta

con fino a 30 Mbps a più 13 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo dell’offerta ho Tanti Dati 19,99 con 200 GB in 4G fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese più 20 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo dell’offerta

Entrambe le offerte di ho. Mobile prevedono 9 euro di attivazione ma si possono provare gratis per 30 giorni con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Dopo un mese si può decidere se continuare con il piano o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute nel mese. Le tariffe includono anche uno sconto per l’acquisto su Amazon.it dei seguenti dispositivi TP-Link:

Router Basic: TL-MR6400 – 10 euro di sconto

Router Advanced: Archer MR600 – 15 euro di sconto

Mesh: Deco E4 (3-pack) – 20 euro di sconto

Tecnicamente con TIM potete avere Giga illimitati per qualsiasi offerta mobile attivando gratuitamente TIM Unica ma questa promozione è riservata solo a coloro che hanno già la rete fissa con l’operatore. Per questo motivo le offerte Internet mobile di TIM non possono propriamente definirsi un’alternativa alla connessione di casa. In ogni caso con TIM Giga Power 100 potete arrivare fino a 100 GB in 4G al mese a 14,99 euro con primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che attivando l’offerta online. In più avete uno sconto nei negozi TIM per acquistare un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro.

Con Vodafone invece potete avere 100 GB in 4G a 19,99 euro al mese. Aggiungendo un euro al mese si ha inclusa anche una saponetta Internet. L’attivazione è di 5 euro.

Con Cube Full di WindTre invece si hanno inclusi 150 GB in 4G e modem WebCube 4G+ a 12,99 euro al mese. Attivando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Le offerte di telefonia mobile per sostituire la linea fissa

Le migliori offerte mobile con tanti dati Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 6,99 130GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Flash 160 di Iliad illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Infinito di Vodafone illimitati illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro 9 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro 10 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps 39,99 euro

Alcune offerte di telefonia mobile tutto incluso possono comunque diventare una valida alternativa alla rete fissa. Attualmente infatti si possono facilmente trovare tariffe con traffico dati senza limiti o con una quantità di Gigabyte inclusi e una velocità di navigazione più che sufficienti anche per chi utilizza anche servizi che consumano molta banda, come lo streaming video o il gaming online, a prezzi nettamente inferiore a una connessione in fibra ottica.

Se cercate una tariffa con Giga illimitati dovete necessariamente rivolgervi ai grandi operatori:

Infinito di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. Scegliere l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito consente di avere altri privilegi come il 5G Priority Access per avere una connessione stabile anche quando il segnale è assente e gli sconti e promozioni inclusi nel Vodafone Club+.

Di Più Unlimited 5G di WindTre con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche blocco dei servizi a sovraprezzo, assistenza dedicata al 159 senza attese. Attivazione a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online.

TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 39,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata al 119 con servizio soddisfatti o rimborsati per ricevere un bonus per ogni intervento che non vi ha soddisfatto e TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su cellulare e smartwatch.

Se invece cercate un’alternativa alla fibra ottica più economica potete scegliere tante altre tariffe con particolare attenzione a quelle degli operatori low cost. Alcune di esse però sono disponibili solo per arriva da alcuni gestori selezionati (per lo più virtuali) e richiedono la portabilità del numero. Il trasferimento avviene gratuitamente con tutti i gestori:

Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. L’offerta include anche 50 elicoin che possono essere spesi per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium e il servizio Run With Me per ottenere monete digitali camminando. La prima ricarica è offerta dall’operatore.

Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 4,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati e il servizio Riserva Dati per convertire minuti, SMS e Giga non utilizzati durante il mese in Megabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono usare a partire dal successivo rinnovo del piano

ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese più 6 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero

Kena 6,99 130GB di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Con acquisto online la SIM costa 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuiti. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Academy

Flash 160 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 160 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. L’offerta si può attivare fino al 10 novembre, salvo proroghe

