SIM solo Internet: 11 offerte di Febbraio 2023 per sostituire il fisso di casa

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se non avete una connessione fissa a casa potete facilmente navigare su più dispositivi in contemporanea, dal PC al tablet fino allo smartphone, acquistando un’offerta Internet mobile. Queste tariffe infatti prevedono solo traffico dati e per questo ben si adatto a sostituire la linea fissa se si abbina la SIM solo Internet a un modem W-Fi 4G, saponetta o chiavetta Internet. Spesso poi questi dispositivi sono inclusi nelle stesse promozioni degli operatori.

Le migliori offerte SIM solo Internet di febbraio 2023

Offerte per una SIM dati o tutto incluso con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Very 6,99 di Very Mobile 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 2 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 3 Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro 4 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 5 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 6 TIM 5G Power Famiglia illimitati anche in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 7 Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile 300 GB n 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 11,99 euro 8 ho. Solo Dati 12,99 di ho. Mobile 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro 9 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G 13,99 euro 10 Very 300 Giga di Very Mobile 300 GB in 4G 13,99 euro 11 ho. Solo Dati 19,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

Sono molti gli operatori di telefonia mobile che propongono offerte per una SIM solo Internet e recentemente alla lista si sono aggiunti anche diversi gestori low cost. Non bisogna poi dimenticare che anche alcune tariffe tutto incluso possono essere una valida alternativa alla rete fissa per il loro eccellente rapporto tra prezzo e Giga inclusi. Per confrontare queste promozioni e trovare quella più adatta a voi in base alle vostre esigenze di connettività non solo su fisso ma anche altri dispositivi potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb Mobile non dispone di offerte solo dati ma propone invece la tariffa 5G al prezzo oggi più basso. Questa promozione include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. La SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite se la si acquista online. In più sono inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali utili sul mercato del lavoro. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 8 GB in roaming.

Attiva Fastweb Mobile »

Iliad propone invece un’offerta per una SIM solo Internet chiamata Dati 300 che in realtà include chiamate e SMS a consumo (28 cent al minuti e 28 cent per messaggio) insieme a 300 GB per navigare in 4G a 13,99 euro al mese. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione è gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 13 GB in roaming.

Tra le sue offerte di telefonia mobile senza vincoli o costi nascosti abbiamo invece Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione è gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 11 GB in roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Il vantaggio nello scegliere questa offerta con pagamento automatico sta nel fatto che include anche uno sconto di 5 euro sulla rete fissa dell’operatore per navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON. In questo caso la fibra ottica costa 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Nell’offerta fisso sono inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il costo di installazione è di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

ho. Mobile propone ben due offerte per una SIM solo Internet con la possibilità dopo un mese di recedere gratuitamente dal piano con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute con richiesta online. Le due tariffe sono:

ho. Solo Dati 12,99 con chiamate e SMS a consumo (19 cent al minuto e 29 cent per messaggio) e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 12,99 euro al mese . Si aggiunge poi l’acquisto di una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 11,9 GB in roaming

con chiamate e SMS a consumo (19 cent al minuto e 29 cent per messaggio) e fino a 30 Mbps in download a . Si aggiunge poi l’acquisto di una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 11,9 GB in roaming ho. Solo dati 19,99 con chiamate e SMS a consumo (19 cent al minuto e 29 cent per messaggio) e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 19,99 euro al mese. Si aggiunge poi l’acquisto di una ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 18,3 GB in roaming

Con queste due offerte avere poi uno sconto di 10 euro per acquistare su Amazon.it un router 4G di TP-Link o di 15 euro per un modello advance dello stesso marchio. Per un sistema mesh Deco E4, utile per potenziare il segnale in ogni angolo della casa, lo sconto è di 20 euro.

A un prezzo inferiore potete avere comunque 200 GB inclusi attivando ho. 9,99. L’offerta include anche minuti e SMS illimitati e costa appunto 9,99 euro al mese. Si aggiunge poi l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. SIM e attivazione sono gratuite. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 9,5 GB in roaming. Questa tariffa è però riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile con portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi.

Confronta le offerte di ho. Mobile»

TIM propone un’offerta solo dati chiamata TIM Giga Power 100 che al prezzo di 14,99 euro al mese include 100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in download. Nel pacchetto sono poi inclusi 100 GB per il backup su Google One per 3 mesi, che poi si rinnovano a 1,99 euro al mese. L’account vi permetterà di salvare foto, video e altri documenti nella qualità originale e accedervi da più dispositivi. In più è possibile condividerlo fino a cinque persone. Il primo mese per i nuovi clienti è regalato da TIM così come l’attivazione se la si acquista online.

Con questa offerta potete poi acquistare nei negozi TIM una TIM Cam a 3 euro ma soprattutto un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

Tra le offerte tutto incluso dell’operatore invece abbiamo TIM 5G Power Famiglia, che però è riservata a chi ha già la linea fissa con lo stesso gestore. Questa tariffa prevede minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G con l’attivazione di TIM Unica, la promozione gratuita riservata ai clienti convergenti dell’operatore. Con TIM 5G Power Famiglia il primo mese e attivazione per i nuovi clienti sono gratis se la si acquista online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Unica resta attiva fino a quando non si recede dall’offerta per la rete fissa e permette di avere anche altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone o TIMVISION con Disney+ per 3 mesi e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese). Con TIM Unica si paga con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Kena Mobile come altri operatori dispone sia di un’offerta per una SIM solo Internet sia di una tariffa tutto incluso con tanti Giga. Entrambe sono senza vincoli né costi nascosti.

Kena Dati Promo 300GB TOP con 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 11,99 euro al mes e, invece di 13,99 euro. Con il pagamento tramite autoricarica si hanno inclusi altri 50 GB ogni mese. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 13 GB in roaming

con fino a 60 Mbps in download a e, invece di 13,99 euro. Con il pagamento tramite autoricarica si hanno inclusi altri 50 GB ogni mese. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 13 GB in roaming Kena 9,99 230GB STAR con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Con il pagamento tramite autoricarica si hanno inclusi altri 50 GB ogni mese. Attivazione a 4,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 9,5 GB in roaming. Anche questa offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità, che viene eseguita gratuitamente

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »

Con Very Mobile potete avere una SIM solo Internet con 300 GB per navigare in 4G Full Speed fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie alla Promo Cashback fino al 28 febbraio avete una ricarica omaggio per un mese. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 12,8 GB in roaming Tra le sue offerte tutto incluso più convenienti vi segnaliamo invece Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese. Anche in questo caso attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Anche questa offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità, che viene eseguita gratuitamente. Nei Paesi Ue si può navigare fino a 6,4 GB in roaming.

Attiva Very 6,99

In più con Giga Green per ogni Giga consumato al mese si può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente in Italia e nello stesso tempo ottenere sconti, bonus, e coupon da parte dei partner di Very per mobilità. viaggi e benessere.

« notizia precedente Quanta energia abbiamo consumato in Italia nel 2022? Il nuovo report Terna