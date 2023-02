Passa da ho a Iliad, Kena, PosteMobile e altri operatori: le offerte di Febbraio 2023

Passa da ho a un altro operatore come Kena, Iliad o Postemobile a febbraio. Potete avere minuti illimitati e fino a 220 GB in 4G o 150 GB in 5G ogni mese

Se siete tra i clienti di ho. Mobile che cercando un’alternativa migliore questo periodo potrebbe essere il migliore per farlo. Chi passa da ho a un altro operatore di telefonia mobile entro 30 giorni dall’attivazione della sua attuale offerta grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati può recedere gratuitamente e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta si esegue online con appena due clic.

Passa da ho a un altro operatore: le migliori offerte di febbraio 2023

Le offerte degli operatori per i clienti di ho. Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Optima Super Mobile di Optima illimitati 100 GB in 4G+ 4,95 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G 6,99 euro 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB anche in 5G 7,95 euro 6 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 7 Kena 7,99 150GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 7,99 euro 8 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 10 Creami Extra WOW di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 11 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 12 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro 13 Very 12,99 di Very Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro 14 Very 13,99 di Very Mobile illimitati 220 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

Chi passa da ho a un altro operatore a febbraio ha la possibilità di scegliere tra molte tariffe diverse. I grandi operatori si caratterizzano per una qualità superiore della rete e tanti servizi accessori dedicati alla sicurezza o per premiare la fedeltà dei propri clienti. Gli operatori low cost invece prevedono soprattutto offerte dai prezzi molto bassi e con tanti Gigabyte inclusi ma nella maggior parte dei casi senza vincoli e costi nascosti. I clienti di ho. Mobile possono confrontare le promozioni dei vari operatori e trovare quella effettivamente più conveniente sulla base dei propri consumi personali utilizzando gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it.

Optima Super Mobile di Optima include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e i Giga inclusi nell’offerta.

Entry di Elimobile include minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB per navigare in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’operatore include anche una prima ricarica in regalo e 50 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo). L’attivazione è di 9,99 euro. Le monete digitali servono per acquistare contenuti a pagamento come esperienze uniche con i vip, virtual masterclass e film selezionati in streaming sull’app Elisium. Con Run with Me poi potete ottenere altri 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi. In Ue potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming.

Spusu 50 di Spusu include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB per navigare in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’operatore include anche 100 GB di riserva per continuare a navigare quando il traffico dati si esaurisce e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati nel mese in traffico dati aggiuntivo disponibili a partire dal successivo rinnovo e che non ha scadenza. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 5,45 GB per navigare in roaming.

Easy di Elimobile include minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB per navigare in 4.5G a 6,99 euro al mese. L’operatore include anche 70 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo), app Elisium e Run with Me. L’attivazione è di 9,99 euro. In Ue potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming.

Fastweb Mobile include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è gratuita con acquisto online così come la spedizione. La SIM costa 10 euro. L’operatore incluse anche i corsi online e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali per rendervi più spendibili sul mercato del lavoro. In Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming.

Giga 100 di Iliad include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming.

Kena 7,99 150GB STAR di Kena Mobile include minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 7,99 euro al mese. Con attivo il sistema di autoricarica si hanno 50 GB in più al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuite. In Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming.

Giga 150 di Iliad include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming.

Se attivate questa offerta con pagamento automatico su carta di credito o di debito e sistema di sicurezza 3D Secure avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per la rete fissa avrete inclusa navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON oltre a chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per i clienti con Giga 150 attiva è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo di installazione è di 39,99 euro una tantum.

Kena 9,99 230GB STAR con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB e 150 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Con attivo il sistema di autoricarica si hanno 50 GB in più al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuite. In Ue potete utilizzare 9,5 GB per navigare in roaming.

Creami Extra WOW di Postemobile include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita con acquisto online così come la spedizione. La SIM costa 20 euro con 10 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare 9,10 GB per navigare in roaming.

TIM 5G Power Famiglia di TIM include minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica (invece di 5 GB) a 9,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Chi passa da ho può attivarla solo se è già cliente di TIM per la rete fissa. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Unica è l’offerta convergente per gli utenti fisso e mobile che permette di avere non solo Giga illimitati ogni mese ma anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro) e sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile. La promozione è gratuita e resta attiva fino a quando non si recede dalla linea fissa. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chi passa da ho a Very Mobile può scegliere tra due tariffe senza vincoli con obbligo di portabilità del numero. In più acquistandole entro il 28/2/23 con la Promo Cashback si ottiene un mese di ricarica omaggio.

Very 12,99 include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 12,99 euro al mese . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 11,9 GB per navigare in roaming

include minuti e SMS illimitati e per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 11,9 GB per navigare in roaming Very 13,99 include minuti e SMS illimitati e 220 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare 12,8 GB per navigare in roaming

TIM 5G Power Smart include minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. L’operatore include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro) e TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare 14 GB per navigare in roaming. Con TIM Unica potete avere Giga illimitati e una seconda SIM con la stessa offerta a 9,99 euro al mese.

