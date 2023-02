Telefonia mobile 2023: prezzi in calo e record di Giga gratuiti inclusi nelle tariffe

La nuova indagine dell 'Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it e Segugio.it mette in evidenza l 'evoluzione del mercato di telefonia mobile nel corso degli ultimi 12 mesi (gennaio 2022 - gennaio 2023). In particolare, lo studio conferma come le tariffe di telefonia mobile presentino prezzi ancora in calo oltre che una forte crescita dei Giga inclusi nelle offerte. Ecco i risultati completi dell'indagine:

Il mercato di telefonia mobile ha registrato diverse novità nel corso degli ultimi 12 mesi. In particolare, le offerte di telefonia mobile proposte dagli operatori presenti sul mercato italiano presentano ora molti più Giga rispetto allo scorso anno ma con un prezzo mensile leggermente più basso. A confermare questi trend è la nuova indagine dell’Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it e Segugio.it.

Lo studio, infatti, ha messo a confronto i dati di gennaio 2022 con quelli di gennaio 2023. Da questo confronto emerge una “fotografia” chiara dell’attuale stato del mercato e di quelle che sono le principali tendenze del settore. L’indagine ha considerato sia le offerte degli operatori MNO, dotati di un’infrastruttura di rete (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad), che gli operatori virtuali MVNO presenti sul mercato italiano.

Come cambiano le offerte di telefonia mobile nel 2023: più Giga a fronte di un prezzo più basso

I dati di gennaio 2023 confermano come il trend di calo del canone mensile delle offerte continui anche ad inizio anno. In particolare, lo studio evidenzia un canone medio di 9,74 euro al mese con un calo del -8% rispetto a gennaio 2022. Lo scorso anno, in media, le offerte mobile presentavano un canone di 10,59 euro al mese.

Il dato di gennaio 2023 segue quello registrato a settembre dello scorso anno quando, per la prima volta, il canone mensile medio delle offerte di telefonia mobile scese al di sotto della soglia dei 10 euro al mese. L’evoluzione del canone medio delle offerte nel corso degli ultimi anni viene messa in evidenza dal grafico qui di sotto:

Dallo studio emerge un’altra tendenza del mercato: le tariffe mobile stanno facendo registrare un notevole incremento dei Giga inclusi nelle promozioni dei provider. In media, infatti, gli operatori di telefonia mobile propongono offerte con 115 GB inclusi ogni mese. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto allo scorso anno.

Nel gennaio del 2022, infatti, lo studio aveva rilevato un bundle medio di 81 GB al mese. Nell’arco di 12 mesi, quindi, la crescita registrata dalle offerte di telefonia mobile, per quanto riguarda i Giga inclusi, è stata del +42%. Rispetto allo scorso anno, quindi, una tariffa mobile a gennaio 2023 può contare su quasi 40 GB mensili in più.

Il dato di gennaio 2023 rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto al record precedente registrato a settembre 2022. Nel corso della precedente rilevazione, infatti, i Giga mensili a disposizione degli utenti erano 109 GB. Da segnalare, inoltre, che a gennaio 2023 si registrano variazioni minime per minuti (+3% con 2817 minuti mensili) e SMS (+2,5% con 1891 SMS mensili).

Il grafico qui di sotto riassume i dati emersi dall’indagine per quanto riguarda i Giga mensili inclusi nelle offerte:

Prezzi stabili ma molti più Giga per le offerte degli operatori MNO

Una seconda parte dello studio dell’Osservatorio si concentra sulle differenze tra le offerte degli operatori MNO e quelle degli operatori MVNO. In particolare, tra i provider MNO, dotati di un’infrastruttura di rete, si registra un canone medio di 14,40 euro al mese. Questo risultato è in linea (-0,3%) con quello dello scorso anno.

Da segnalare, però, che le offerte degli MNO fanno registrare una sostanziale crescita per quanto riguarda i Giga mensili inclusi nelle tariffe. In questo caso, infatti, gli operatori MNO mettono a disposizione una media di 135 GB al mese con un incremento del +50% su base annua. Nel corso della precedente rilevazione, il bundle medio era di 90 GB.

Nel giro di un anno, quindi, le tariffe mobile hanno registrato un incremento di 45 GB mensili. Da notare, invece, che non si registrano sostanziali variazioni per quanto riguarda minuti (+2,7% per un totale di 2803 minuti) e SMS (+11,7% per un totale di 2213 SMS) proposti dagli operatori MNO con le loro tariffe.

Crescono i Giga delle offerte degli operatori MVNO

Anche gli operatori MVNO seguono il trend di crescita dei Giga mensili. La tariffa media proposta dagli operatori virtuali, infatti, include 104 GB con un incremento del +36,8% su base annua. Questo dato risulta essere per la prima volta superiore a quota 100 GB mensili. Da segnalare solo variazioni minime per minuti (+3,2%) ed SMS (-0,1%).

Cala il canone medio delle offerte degli operatori virtuali. A gennaio 2023, infatti, si registra un costo periodico di 7,91 euro al mese. Questo dato è in calo del -5,7% rispetto ai dati del mese di gennaio 2022. Per la prima volta, il canone medio delle offerte degli operatori virtuali scende al di sotto degli 8 euro al mese.

Cosa includono le offerte da meno di 10 euro al mese

L’indagine dell’Osservatorio ha preso in esame anche tutte le offerte con canone inferiore ai 10 euro al mese, una soglia psicologica che per molti utenti può fare la differenza nella valutazione della convenienza di una tariffa. Limitando l’analisi alle sole offerte con canone inferiore ai 10 euro mensili, quindi, è possibile individuare una tariffa media.

Secondo i dati dello studio, la tariffa media con canone inferiore ai 10 euro al mese può contare su 2763 minuti, 1723 SMS e 104 GB al mese. Per quanto riguarda il canone mensile medio, invece, questa tariffa presenta un costo di 7,48 euro al mese. Il confronto con lo scorso anno conferma un aumento dei Giga del +46% oltre che un calo del canone medio del -1,7%.

Come è cambiato il mercato di telefonia mobile negli ultimi anni

Nel corso degli ultimi anni si registra un profondo cambiamento per il mercato di telefonia mobile. In particolare, ad inizio 2023, circa il 25% delle offerte disponibili per gli utenti consente di accedere alla rete 5G. Nel corso del 2020, quando il 5G era ancora una tecnologia “nuova”, solo il 10% delle offerte permetteva l’accesso al 5G.

Da notare, inoltre, che oggi più del 60% delle offerte può contare su almeno 50 GB mentre nel 2020 questo dato era molto inferiore. Tre anni fa, infatti, solo il 44% delle offerte poteva mettere a disposizione un bundle dati pari ad almeno 50 GB mensili.

Nel confronto tra il 2020 e il 2023, inoltre, si registra un calo del 12% del canone mensile delle offerte, passato da 11,12 euro a 9,74 euro. Contestualmente, il quantitativo di Giga è quasi triplicato, passando da circa 45 GB a ben 115 GB. Il trend del calo dei prezzi e il trend dell’aumento dei Giga, quindi, vanno avanti da tempo.