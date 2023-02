Poste Luce e Gas: prezzi fissi e bloccati delle offerte di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Luce Flex Web 915,47 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 839,79 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’elenco dei fornitori energetici attivi nel Mercato Libero si arricchisce con l’aggiunta di Poste Energia, il nome della nuova business unit di Poste Italiane per i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Il debutto di Poste sul mercato arriva dopo oltre un anno di crisi energetica con un mercato all’ingrosso instabile e prezzi che hanno raggiunto valori da record, in particolare la scorsa estate.

Poste Italiane ha presentato la sua nuova divisione, andando ad anticipare anche le prime caratteristiche delle offerte luce e gas in arrivo per la clientela. Il debutto ufficiale delle tariffe di Poste Energia, però, è fissato per la seconda metà del mese di febbraio 2023. Ecco, quindi, i dettagli in merito alle prime offerte di Poste per le forniture di energia elettrica e gas naturale.

Poste Luce e Gas: i dettagli sulle prime offerte a prezzo bloccato del fornitore in arrivo a febbraio 2023

Il meccanismo alla base delle offerte luce e gas di Poste Energia punta a rinnovare il mercato. Il fornitore garantirà l’accesso a tariffe a prezzo bloccato per 2 anni. Per i clienti ci sarà la possibilità di scegliere tra una rata costante per 12 mesi (indipendente dai consumi registrati durante l’anno e calcolata in base ai consumi dell’anno precedente della fornitura) oppure una rata variabile in base ai consumi effettivi (ma calcolata con un prezzo fisso dell’energia).

Il sistema sviluppato da Poste Energia per le sue offerte è molto semplice, anche se può risultare spiazzante, ad un primo impatto, per i non addetti ai lavori. Le tariffe del fornitore avranno un prezzo dell’energia fisso e bloccato per due anni (questo dato viene espresso in €/kWh per l’energia elettrica ed €/Smc per il gas naturale). Sulla base di tale prezzo, in fase di attivazione dell’offerta, il cliente potrà decidere se ricevere:

bollette di importo costante per il primo anno con successivo ricalcolo della rata nel secondo anno in base ai consumi effettivi ed al prezzo fisso per 2 anni

con successivo ricalcolo della rata nel secondo anno in base ai consumi effettivi ed al prezzo fisso per 2 anni bollette di importo variabile in base ai consumi ma calcolate grazie al prezzo fisso per 2 anni; quest’opzione è quella che caratterizza tutte le offerte luce e gas a prezzo bloccato presenti sul mercato

I dettagli relativi alle caratteristiche delle offerte luce e gas di Poste Energia, in particolare per quanto riguarda il valore del prezzo bloccato dell’energia, un parametro centrale per valutare la convenienza delle tariffe, saranno rivelati soltanto nel corso delle prossime settimane. Come detto in precedenza, infatti, il lancio commerciale delle offerte è programmato per la seconda metà di febbraio 2023.

Offerte convergenti nel futuro di Poste? Luce, gas, telefonia e servizi bancari in un unico pacchetto

Per il momento, non ci sono conferme in merito all’arrivo di nuove offerte convergenti da parte di Poste Italiane. L’azienda, con le sue varie divisioni, è già protagonista del settore della telefonia, con PosteMobile, primo operatore virtuale in Italia per numero di clienti, e PosteCasa, provider che si occupa dei servizi di connettività per la casa con una gamma di offerte fibra ottica.

Ci sono poi, naturalmente, anche i servizi bancari con BancoPosta e PostePay che da anni rappresentano un riferimento per milioni di risparmiatori italiani. A queste divisioni, l’azienda affiancherà Poste Energia e, quindi, la fornitura di energia elettrica e gas naturale per la casa e, probabilmente, anche per la clientela business, arricchendo ulteriormente la sua gamma di servizi (che comprende anche servizi postali, assicurativi e altro ancora).

Per il momento, Poste non ha ancora puntato in modo particolare sulle offerte convergenti (pacchetti unici con più servizi differenti inclusi). C’è la gamma di offerte Postepay Connect Back che unisce la SIM PosteMobile ad una carta Postepay con un unico pacchetto ma non ci sono ulteriori proposte particolarmente articolate in grado di coprire più settori.

Staremo a vedere se, per il prossimo futuro, Poste deciderà di puntare maggiormente su questo tipo di soluzioni, garantendo maggiore flessibilità e ancora più convenienza ai suoi clienti. Nel frattempo, non ci resta che attendere la disponibilità delle prime offerte luce e gas dell’azienda che saranno disponibili nel giro di poche settimane.

