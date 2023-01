Una SIM Giga illimitati si presta a molti usi. Quello più immediato è di non doversi preoccupare di quanto traffico dati si consuma e non rimanere senza connessione prima del successivo rinnovo della propria offerta di telefonia mobile. Le SIM Giga illimitati però, in abbinamento a un modem 4G portatile o chiavetta Internet, possono diventare anche una valida alternativa alla rete fissa, con il vantaggio di potersi collegare anche quando non si è a casa.

SIM Giga Illimitati: le migliori offerte di Gennaio 2023

Offerte per una SIM Giga illimitati Minuti e SMS Navigazione Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati 5G 9,99 euro 3 Infinito di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 4 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (200 all’estero) e 200 SMS 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay 5 TIM 5G Power Unlimited illimitati (250 minuti, 250 SMS e 3G extra Ue) 5G fino a 2 Gbps 39,99 euro 6 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Se avete la tendenza a consumare tanto traffico dati ogni mese una SIM Giga illimitati e la soluzione che fa per voi. Attualmente non sono molti gli operatori che permettono di acquistarne una ma la scelta è comunque piuttosto variegata. Tra le migliori proposte di gennaio abbiamo:

1. TIM Giga Power Famiglia di TIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB) fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa e include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese).

TIM Unica è la promozione gratuita per i clienti dell’operatore per fisso e mobile che permette di avere non solo Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) ma anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ insieme a 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese), sconti per alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per l’offerta mobile, una seconda SIM con TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge extra per partecipare al concorso di TIM Party e vincere un volo a Los Angeles o Las Vegas.

TIM Unica resta attiva fino a quando si mantiene la connessione di casa e il pagamento di tutte le linee avviene in un’unica fattura con domiciliazione tramite TIM Ricarica Automatica.

2. Infinito di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti.

Con Smart Pay si abilita il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito per non dover più acquistare una ricarica manuale ogni mese per il rinnovo dell’offerta. Con questo servizio si hanno altri vantaggi come il 5G Priority Access, a garanzia di una connessione stabile e veloce anche quando il traffico risulta congestionato o ci si trova in un luogo affollato, e Vodafone Club. Il programma per i clienti dell’operatore include ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G, sconti per i propri acquisti di prodotti e servizi di diversi marchi (Pulsee, Amazon.it, Q8, Carrefour.it, Booking.com e altri) e per le feste anche una gift card da 5 euro.

Con Infinito Black Edition si ha incluso Vodafone Club+, che rispetto al programma base include anche 6 mesi di Infinity+ per guardare 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K insieme a sconti per i dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

3. Di Più Unlimited 5G di WindTre con minuti illimitati (+ 200 minuti verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo oltre all’accesso prioritario e senza attese al servizio clienti 159. Acquistando l’offerta online si può suddividere l’attivazione di 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro.

Per confrontare le offerte per una SIM Giga illimitati e trovare quella più adatta alle vostre esigenze al prezzo più basso potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Altre tariffe per una SIM Giga illimitati sono:

TIM 5G Power Unlimited di TIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete a 39,99 euro al mese . Attivazione a gratuita per i nuovi clienti che l’acquistano online e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata e immediata al 119 e possibilità di richiedere un rimborso di 2 euro sul credito residuo o in fattura per i clienti fisso per ogni intervento che non vi ha soddisfatto. Con TIM Unica potete avere una seconda SIM a 29,99 euro al mese

Infinito Black Edition di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L'offerta include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Family+ di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. L'offerta è riservata a chi è già cliente fisso di Vodafone e include anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione gratuita

SIM Giga illimitati: le altre offerte con tanti di Giga di gennaio 2023

Offerte mobile con tanti Giga Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very Xmas di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB per un mese 6,99 euro ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB anche in 5G 7,95 euro ho. 7,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro Kena 9,99 230GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese + 50 GB con autoricarica 9,99 euro Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro

Come avrete intuito acquistare una SIM Giga illimitati è una possibilità riservata ai clienti convergenti fisso e mobile o comporta un costo mensile paragonabile a quello della connessione di casa. Fortunatamente esistono tante altre tariffe che sebbene non includano Giga infiniti permettono di averne una quantità più che sufficiente anche per coloro che consumano tanta banda ogni mese. Le più convenienti di gennaio sono:

ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese più 7 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione e SIM sono gratuite. In Unione Europea potete navigare fino a 6,4 GB in roaming

di con minuti e SMS illimitati e a più 7 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione e SIM sono gratuite. In Unione Europea potete navigare fino a 6,4 GB in roaming ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese più 8 euro una tantum per coprire il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione e SIM sono gratuite. In Unione Europea potete navigare fino a 7,3 GB in roaming

Entrambe le tariffe sono riservate a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO come Postemobile, Fastweb Mobile e Coop Voce con portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da ho. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete poi provare le offerte gratis per un mese e decidere poi se continuare con il gestore o chiedere il recesso e rimborso delle spese sostenute con una procedura online che prevede appena due clic.

Very 6,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download più 100 GB per un mese (entro il 9 gennaio) a 6,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da Very. In Unione Europea potete navigare fino a 6,9 GB in roaming

Fastweb Mobile Christmas Edition con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G (entro il 31 gennaio) a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali. In Unione Europea potete navigare fino a 8 GB in roaming

Kena 9,99 230GB di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G più 100 GB per un mese (entro il 9 gennaio) più 50 GB con servizio di Autoricarica a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro con SIM e consegna gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da Kena. In Unione Europea potete navigare fino a 9,5 GB in roaming

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione e consegna sono gratuite mentre la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In Unione Europea potete navigare fino a 8,19 GB in roaming

Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Unione Europea potete navigare fino a 10 GB in roaming

Attivando questa tariffa con addebito automatico si riceve anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad per navigare fino a 5 Gbps in download complessivi in FTTH EPON. La tariffa include anche chiamate illimitate da fisso, modem in comodato d’uso gratuito con supporto al Wi-Fi e attivazione. Il prezzo per chi attiva Giga 150 è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

