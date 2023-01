Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre a gennaio per avere minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G a meno di 10 euro al mese senza vincoli o costi nascosti

Chi passa a Iliad nei primi giorni di gennaio ha ancora la possibilità di attivare l’offerta di telefonia mobile con minuti illimitati e 120 GB a meno di 8 euro al mese. Iliad comunque permette di scegliere tra tante altre tariffe anche con più Giga inclusi. Una di esse in particolare ha il vantaggio di includere anche uno sconto sulla fibra ottica.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di Gennaio 2023

Offerte Iliad per i clienti di WindTre, TIM e Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Chi passa a Iliad può scegliere tra offerte senza vincoli o costi nascosti. L’operatore non fa distinzioni e quindi rende disponibili le sue tariffe ai clienti di Vodafone, TIM, WindTre o qualsiasi altro gestore mobile. E’ possibile recedere dal piano in ogni momento senza il pagamento di penali così come usufruire di tutti i servizi di base, a partire dalla segreteria telefonica fino all’hotspot per condividere la connessione con un altro dispositivo.

Iliad non applica rimodulazioni e quindi il formato dell’offerta e il costo mensile sono fissi per sempre. L’operatore recentemente è stato premiato dalla società di analisi indipendente OpenSignal come primo per disponibilità di rete mobile grazie a una copertura superiore al 99% in 4G/4G+ e in oltre 3.000 città in 5G.

Per confrontare le offerte di Iliad e trovare quella più adatta alle vostre esigenze al prezzo più basso potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il sistema in automatico e gratuitamente vi fornirà una panoramica completa e accurata di tutte le tariffe più convenienti in base ai consumi e soglia massima di spesa.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Chi passa a Iliad a gennaio può scegliere tra offerte pensate per chi utilizza il telefono soprattutto per le chiamate ma anche per coloro che hanno bisogno soprattutto di traffico dati:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e i Megabyte inclusi per la navigazione in roaming

2. Flash 120 2023 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue avete a disposizione 8 GB in roaming. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10 del 10/1/23.

Attiva Flash 120 di Iliad »

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue avete a disposizione 10 GB in roaming

Attiva Giga 150 di Iliad »

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue avete a disposizione 13 GB in roaming

Confronta le offerte mobile di Iliad »

E’ possibile gestire con la massima velocità tutte le offerte sopracitate dall’Area Personale sul sito dell’operatore, accessibile da mobile o web con le credenziali fornite al momento della registrazione. Da qui potete monitorare consumi e credito, effettuare una ricarica nel taglio di memoria che si preferisce, gestire le deviazioni di chiamata e messaggi in segreteria o passare a Giga 150 quando si vuole senza costi aggiuntivi.

Chi passa a Iliad dopo tre mesi dall’acquisto della SIM può abbinare alla sua offerta l’acquisto a rate di uno smartphone facendone richiesta direttamente dall’Area Personale e attivando l’addebito automatico su carta di credito o debito con 3D Secure. Le offerte telefono incluso prevedono un vincolo di permanenza di 30 mesi. Alle rate si aggiunge poi il pagamento di un anticipo una tantum che varia a seconda del modello e del taglio di memoria. Iliad permette di acquistare a rate tutti i modelli più recenti di iPhone. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi. Se non siete soddisfatti dell’acquisto entro 14 giorni dalla consegna potete restituire il telefono esercitando il diritto di ripensamento.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: come farlo online

Chi passa a Iliad può attivare comodamente la sua nuova tariffa dal sito dell’operatore. La prima fase prevede la registrazione e l’eventuale richiesta di portabilità del numero. Iliad permette di mantenere gratuitamente il proprio contatto e completerà il trasferimento entro tre giorni lavorativi.

La spedizione della SIM è gratuita e si può scegliere tra Poste Italiane o corriere. In entrambi i casi i tempi di consegna sono di circa 5 giorni lavorativi. Con spedizione via posta la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. Con corriere, invece, si dovrà essere presenti per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andrà presentato il documento d’identità registrato online insieme a una copia fronte/retro dello stesso.

Per l’attivazione della SIM si dovrà poi procedere alla videoidentificazione per la verifica dell’identità dell’intestatario dell’offerta. La procedura prevede la registrazione di un breve filmato seguendo le indicazioni fornite dall’operatore. Per la videoidentificazione servono meno di tre minuti.

Passa a Iliad per la rete fissa: l’offerta fibra ottica di dicembre 2022

Offerta fibra ottica di Iliad Navigazione Chiamate Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico

Chi passa a Iliad per la telefonia mobile può avere uno sconto sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. Attivando Giga 150 infatti si può avere IliadBox a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. La promozione è comunque valida per chiunque attivi un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Per quanto riguarda la rete fissa, Iliad permette di navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) oltre a chiamate illimitate da fisso verso l’Italia e 60 destinazioni all’estero, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso e attivazione. Per l’installazione è previsto un costo di 39,99 euro una tantum. Un tecnico di Open Fiber vi contatterà per fissare l’appuntamento per il collegamento della linea. Tramite l’app IliadBox Connect potete gestire tutti i dispositivi e verificare quali consumano più banda, condividere l’accesso al Wi-Fi inviando il QR Code via SMS o email, creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia e pianificare l’accesso alla rete per tutti i terminali.

A IliadBox è possibile abbinare anche:

fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e raggiungere tutte le stanze della casa al prezzo di 1,99 euro al mese ciascuno

per potenziare il segnale e raggiungere tutte le stanze della casa al prezzo di 1,99 euro al mese ciascuno McAfee Multi Access per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete a 2,99 euro al mese

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Passa a Iliad per la connessione di casa con codice di migrazione

Chi passa a Iliad arrivando da un altro operatore di rete fissa può facilitare le cose al gestore low cost fornendogli il codice di migrazione. Si tratta di una sequenza di numeri e lettere tra 15 e 19 caratteri, riportata nell’ultima bolletta, che contiene importanti informazioni come il proprio numero di telefono e l’operatore di partenza e arrivo. Se siete clienti di TIM il codice di migrazione potrebbe essere riportato come codice segreto. Se non siete riusciti a recuperarlo potete sempre richiederlo tramite il servizio clienti del vostro provider. Per verificare che sia corretto, invece, potete utilizzare lo strumento gratuito di SOStariffe.it.

Passa a Iliad per la connessione di casa: quanto tempo per l’installazione

Iliad non chiarisce quanto tempo serve per iniziare a navigare con la sua offerta per la fibra ottica ma è possibile trovare alcune informazioni al riguardo nella sezione “Carta dei servizi” sul suo sito. L’operatore francese afferma che l’attivazione del 95% delle linee avviene entro 80 giorni dalla richiesta e il 99% entro massimo 90 giorni. In ogni caso per ogni giorno di ritardo a partire da 90 giorni dalla richiesta si riceve in automatico un bonus in fattura di 2,5 euro fino a una cifra massima di 100 euro. Chi passa a Iliad in media dovrà comunque attendere circa 30 giorni per iniziare a navigare sulla rete dell’operatore.