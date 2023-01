Miglior conto deposito di Gennaio 2023: le offerte con i rendimenti più alti

Offerte in evidenza Deposito Flessibile BBVA Tasso netto: 2.00% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SI conto! DEPOSITO Tasso netto: 3.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Deposito a interessi anticipati Tasso netto: 3.10% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è vantaggioso. È consigliato per coloro che vogliono far fruttare i propri risparmi senza però correre i rischi di un investimento in Borsa. La sicurezza è ciò che rende il conto deposito sempre più appetibile per i correntisti: vincolando del denaro per un arco di tempo medio-lungo, i risparmiatori possono beneficiare di un tasso di interesse che può arrivare anche fino a 4%.

Per la scelta del miglior conto deposito, è bene effettuare una valutazione del rendimento proposto, della lunghezza del vincolo, delle modalità di liquidazione degli interessi stessi.

Grazie al comparatore di conti deposito di SOStariffe.it è possibile confrontare le proposte disponibili a gennaio 2023 e individuare le offerte con i rendimenti più alti.

Inoltre, il conto deposito può essere vincolato o svincolato. Nel primo caso, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di interesse. E, con lo svincolo prima della sua scadenza, si perdono gli interessi maturati. Oppure il conto deposito può essere senza vincolo e, in questo caso, il denaro può essere a disposizione in qualsiasi momento, ma il tasso di rendimento è più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Conti deposito: le migliori offerte di Gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO MASSIMO 1 Conto deposito illimity di illimity Bank tasso di interesse lordo fino al 4% per 60 mesi di vincolo non svincolabile 2 ViViConto Extra di ViVi Banca tasso di interesse lordo fino al 4% per deposito non svincolabile di 60 mesi 3 Conto Key di Banca Progetto linea non svincolabile e vincolo di 60 mesi tasso di interesse lordo fino al 4%

illimity Bank, Vivi Banca, Banca Progetto sono gli istituti di credito che offrono conti deposito che si piazzano al top per i rendimenti proposti. Queste sono le migliori soluzioni d’investimento sicuro a gennaio 2023 trovate da SOStariffe.it.

Conto deposito illimity di illimity Bank

Con una durata di 60 mesi non svincolabile, offre un rendimento lordo del 4%. illimity Bank propone il fruttuoso Conto deposito illimity. Mentre con la stessa durata, ma senza vincolo, la banca concede un tasso d’interesse del 3% lordo.

Sia la linea non svincolabile che quella svincolabile sono a canone annuo gratuito, con nessun costo di apertura ed estinzione. Per entrambi l’importo minimo investibile è di 1.000 euro e massimo di 20 milioni di euro. Sulle somme vincolate dai 24 ai 60 mesi l’accredito degli interessi è annuale.

L’attivazione del Conto deposito illimity è abbinata al conto corrente online di illimity Bank zero spese per sempre e con carta di debito inclusa.

I tassi di interesse offerti per la linea non svincolabile, se si aprisse il conto deposito entro il 30 gennaio 2023, sono:

6 mesi di vincolo tasso annuale del 0,70%;

6 mesi di vincolo tasso annuale del 0,70%; 12 mesi di vincolo tasso annuale del 1,15%;

12 mesi di vincolo tasso annuale del 1,15%; 18 mesi di vincolo tasso annuale del 1,20%;

18 mesi di vincolo tasso annuale del 1,20%; 24 mesi di vincolo tasso annuale del 2%;

24 mesi di vincolo tasso annuale del 2%; 36 mesi di vincolo tasso annuale del 2,90%;

36 mesi di vincolo tasso annuale del 2,90%; 48 mesi di vincolo tasso annuale del 3%;

48 mesi di vincolo tasso annuale del 3%; 60 mesi di vincolo tasso annuale del 4%.

I rendimenti proposti per la linea svincolabile sono i seguenti:

6 mesi di vincolo tasso annuale del 0,60%;

6 mesi di vincolo tasso annuale del 0,60%; 12 mesi di vincolo tasso annuale del 1%;

12 mesi di vincolo tasso annuale del 1%; 18 mesi di vincolo tasso annuale del 1,10%;

18 mesi di vincolo tasso annuale del 1,10%; 24 mesi di vincolo tasso annuale del 1,50%;

24 mesi di vincolo tasso annuale del 1,50%; 36 mesi di vincolo tasso annuale del 2,10%;

36 mesi di vincolo tasso annuale del 2,10%; 48 mesi di vincolo tasso annuale del 2,50%;

48 mesi di vincolo tasso annuale del 2,50%; 60 mesi di vincolo tasso annuale del 3%.

Per avere maggiori informazioni sulla proposta di illimity Bank, vai al link:

SCOPRI CONTO DEPOSITO ILLIMITY »

ViViConto Extra di Vivi Banca

ViViConto Extra di ViVi Banca è un conto deposito online non svincolabile a zero spese (il cliente paga solo l’imposta di bollo), con apertura 100% digitale e riservata ai titolari di un conto bancario (anche presso altro istituto) o postale. Ma per la sua attivazione è necessario procedere con la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno.

ViViConto Extra è la soluzione più redditizia rispetto al conto deposito online ViViConto Plus che è svincolabile, è anch’esso gratuito e propone tassi di interesse più bassi: il rendimento massimo per 60 mesi è infatti del 2,50%.

Ecco una panoramica dei tassi offerti, i quali sono fissi, lordi e garantiti da ViViConto Extra:

vincolo di 6 mesi, tasso del 2% ;

; vincolo di 12 mesi, tasso del 2,50%;

vincolo di 18 mesi, tasso del 2,75%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 3%;

vincolo di 30 mesi, tasso del 3,25%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 3,50%;

vincolo di 42 mesi, tasso del 3,65%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 3,75%;

vincolo di 54 mesi, tasso del 3,85%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 4%.

La liquidazione degli interessi per ViViConto Extra è alla scadenza del vincolo di deposito e insieme al rimborso del capitale.

Per l’apertura online sono necessari soltanto: documento d’identità, codice fiscale, codice IBAN del proprio conto corrente, numero di cellulare e casella e-mail.

Per saperne di più dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

SCOPRI VIVICONTO EXTRA »

Conto Key di Banca Progetto

Campione di rendimento è anche “Conto Key” di Banca Progetto che offre linee di deposito svincolabili e non svincolabili, con liquidazione degli interessi trimestrale.

I tassi di rendimento per le linee non svincolabili sono:

6 mesi con tasso di interesse del 2,25%;

6 mesi con tasso di interesse del 2,25%; 12 mesi con tasso di interesse del 2,50%;

12 mesi con tasso di interesse del 2,50%; 18 mesi con tasso di interesse del 2,75%;

18 mesi con tasso di interesse del 2,75%; 24 mesi con tasso di interesse del 3%;

24 mesi con tasso di interesse del 3%; 36 mesi con tasso di interesse del 3,50%;

36 mesi con tasso di interesse del 3,50%; 48 mesi con tasso di interesse del 3,75%;

48 mesi con tasso di interesse del 3,75%; 60 mesi con tasso di interesse del 4%.

Mentre per le linee svincolabili sono:

vincolo di 6 mesi tasso di interesse del 2%;

vincolo di 6 mesi tasso di interesse del 2%; vincolo di 12 mesi tasso di interesse del 2,25%;

vincolo di 12 mesi tasso di interesse del 2,25%; vincolo di 18 mesi tasso di interesse del 2,50%;

vincolo di 18 mesi tasso di interesse del 2,50%; vincolo di 24 mesi tasso di interesse del 2,75%;

vincolo di 24 mesi tasso di interesse del 2,75%; vincolo di 36 mesi tasso di interesse del 3%;

vincolo di 36 mesi tasso di interesse del 3%; vincolo di 48 mesi tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 48 mesi tasso di interesse del 3,50%; vincolo di 60 mesi tasso di interesse del 3,75%.

Per avere Conto Key occorre aprire o si deve essere già titolari di “Conto Progetto”, il conto corrente che offre:

carta di debito internazionale gratuita;

possibilità di addebito ricorrente SDD;

bonifici ordinari e istantanei SEPA.

Se si possiede “Conto Progetto”, si può attivare “Conto Key” direttamente online e con pochi click dall’”Area Privata”, accedendo da web alla sezione “I miei prodotti > Vetrina Prodotti > Vendita Prodotti”.

Per conoscere più particolari dell’offerta di Banca Progetto, clicca il link qui sotto:

SCOPRI CONTO KEY »