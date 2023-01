Bollette gas: come sarà calcolato il costo di Gennaio 2023?

Su SOStariffe.it tutto quello che c’è da sapere sul nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas per le bollette in Maggior Tutela. E un focus sulle offerte metano del Mercato Libero per risparmiare a Gennaio 2023.

Quale sarà il volto delle bollette metano a gennaio 2023 per chi non è ancora passato al Mercato Libero? È la domanda sempre più ricorrente tra i 7,3 milioni di clienti domestici ancora legati al regime di Maggior Tutela e alle prese con prezzi del gas ancora in salita per i consumi relativi a dicembre 2022.

A rispondere a questo dubbio sono gli esperti di SOStariffe.it, che hanno messo a punto un “vademecum” per aiutare i titolari di utenze domestiche del mercato Tutelato a capire quali siano, a gennaio 2023, gli effetti del nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas introdotto da ARERA (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) lo scorso 1° ottobre 2022.

Come sarà calcolato il prezzo del gas in Tutela a Gennaio 2023?

Il nuovo metodo di calcolo è stato introdotto da ARERA con una mission ben precisa: arginare l’impatto dello “tsunami” energetico in corso e rendere più sicure le forniture per i consumatori. Le principali novità che il nuovo sistema anti-speculazione introduce sono due:

il metodo di calcolo usato per determinare il prezzo del gas;

la periodicità di aggiornamento del prezzo del gas stesso.

Come detto, la prima novità riguarda il metodo per calcolare il costo del gas: l’Autorità nel comparto energetico si baserà sulla media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia, per calcolare i consumi dei clienti domestici e addebitare l’importo in bolletta. Con questo cambio di rotta, ARERA ha abbandonato l’indice TTF (Title Transfer Facility), il principale hub europeo per lo scambio di gas naturale, situato nei Paesi Bassi. Prima di ottobre 2022, era proprio questo l’indice di cui ARERA si serviva come punto di partenza per calcolare il prezzo del gas nel regime di Maggior Tutela.

La seconda novità è legata alla frequenza di aggiornamento del prezzo che diventa mensile. Niente più aggiornamento trimestrale del prezzo, come invece ancora avviene per le bollette dell’energia elettrica.

ARERA è tenuta a comunicare l’aggiornamento del prezzo del gas entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Ecco perché in questa apertura di nuovo anno è arrivata la comunicazione ufficiale del prezzo del gas sui consumi di dicembre 2022: il prezzo si attesta a quota 1,247659 euro al metro cubo, in aumento del 23,3% rispetto al valore di novembre 2022 (0,975849 euro al metro cubo). Agli inizi di febbraio 2023 si conoscerà, dunque, il prezzo del gas per i consumi di gennaio 2023. Il netto calo del prezzo del gas che si registra in questi giorni sul mercato all’ingrosso potrebbe però portare vantaggi nelle prossime bollette.

Le offerte gas del Mercato Libero per alleggerire le bollette a Gennaio 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 1,247 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,297 €/Smc 196,32 euro 3 Illumia Gas Flex Web 1,347 €/Smc 203,19 euro

Di seguito alcune tra le promozioni che il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas giudica vantaggiose a gennaio 2023 per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc all’anno. La stima di spesa mensile consultabile in tabella per ciascuna offerta è parametrata su tale fabbisogno, mentre il prezzo gas attribuito a ciascuna promozione si riferisce al valore dell’indice PSV di dicembre 2022 eventualmente maggiorato da ciascun fornitore.

Chi voglia avere un quadro chiaro del proprio consumo annuo di metano può recuperare l’ultima bolletta gas dell’attuale fornitore e leggerlo nella sezione Consumi. In alternativa, può stimare questo dato impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee, marchio di Axpo Italia, propone un’offerta vantaggiosa per tre motivi. Il primo: il prezzo del gas è quello del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza alcun costo aggiuntivo. Il secondo: le spese di commercializzazione (indipendenti, dunque, dal consumo) sono scontate del 20%. Questo significa una spesa di 12 euro al mese anziché 15 euro al mese (144 in un anno). Il terzo: la gestione in totale autonomia della fornitura grazie all’App Pulsee Energy. Infine, un’opzione di personalizzazione dal costo di 3 euro in più al mese: con “Zero Carbon Footprint” è possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita.

Gas Relax Index di Pulsee è attivabile dalla “famiglia tipo” al costo di 195,65 euro al mese. Dal link qui sotto è possibile raggiungere direttamente il sito del provider e consultare nel dettaglio l’offerta:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi Holding, attrae il risparmio grazie a tre magneti. In primo luogo, il prezzo del gas si allinea alle tariffe del mercato all’ingrosso (in base all’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo contenuto: 0,050 €/Smc. In secondo luogo, i nuovi clienti che attivino la fornitura online beneficeranno di un sconto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 (in esclusiva di SOStariffe.it). Infine, un bonus extra: chi sottoscriva la promozione otterrà il 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, come illuminazione a Led, domotica e altri gadget elettronici.

Senza dimenticare che wekiwi assicura un sistema di fatturazione basato sulla “carica mensile“. Cosa significa? Che il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità e i conguagli sono solo su consumi reali. La “famiglia tipo” che si affidasse a wekiwi per la fornitura gas spenderebbe 196,32 euro al mese più 67 euro annui per costi di commercializzazione (5,5 euro al mese). Segui il link per ulteriori informazioni:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Gas Flex Web di Illumia

Oltre a garantire l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso con l’aggiunta di un contributo al consumo (0,100 €/Smc), la promozione della bolognese Illumia è da podio per la promozione tutta natalizia (ribattezzata XMAS) ormai agli sgoccioli. Fino al 6 gennaio 2023, infatti, i nuovi clienti che sottoscrivano un contratto di fornitura gas beneficeranno di uno sconto di 30 euro in bolletta nel primo anno di fornitura.

Illumia offre anche la possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel, cioè attivando un unico contratto sia per la fornitura di luce (Luce Flex Web) sia per quella di gas.

Questa soluzione gas costerebbe alla “famiglia tipo” 203,19 euro al mese per la “famiglia tipo”, a cui dovrà essere aggiunto un contributo mensile di 9 euro per costi di commercializzazione indipendenti dal consumo. Seguendo il link si verrà reindirizzati al sito del provider:

Scopri Gas Flex Web di Illumia »