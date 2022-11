SIM dati con Internet illimitato: le 7 offerte di Novembre 2022

Se state cercando l’offerta giusta da abbinare al vostro tablet, chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile dovreste pensare di acquistare una SIM dati Internet illimitato. Questo tipo di tariffe permettono di avere una connessione simile per prestazioni a quelle di una fibra ottica di media qualità a un costo però nettamente inferiore. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori proposte per questo mese.

SIM dati Internet illimitato: le 7 offerte di novembre 2022

Offerte Internet mobile con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G (illimitati con TIM Unica) 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 7 Super Internet Casa di WindTre illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i già clienti di WindTre

Trovare una SIM dati Internet illimitato non è una cosa semplice. L’unica offerta che effettivamente permette di avere traffico dati infinito, senza minuti o SMS inclusi, è Super Internet Casa di WindTre. Con questa promozione infatti si può navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in download sulla rete FWA dell’operatore al costo di 19,99 euro al mese per chi è già cliente per la telefonia mobile. Nel piano è incluso anche il modem Super Internet Wi-Fi che si può utilizzare anche fuori casa. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare. L’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta resta attiva 24 mesi mentre la SIM costa 10 euro.

Tecnicamente anche TIM permetterebbe di avere una SIM dati Internet illimitato ma questa possibilità è riservata a chi è già suo cliente per la rete fissa. In questo caso infatti si può attivare gratuitamente TIM Unica e avere così Giga illimitati sulla propria SIM e quelle di tutta la famiglia (massimo 6). La promozione è valida fino a quando si mantiene attiva la linea fissa. Il pagamento avviene poi con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

TIM prevede diverse offerte Internet mobile. TIM Giga Power 50 e 100 includono fino a 100 GB in 5G a partire da 9,99 euro al mese oltre a 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese). Il primo mese e attivazione sono però gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con le tariffe Internet 100GB e 200GB potete invece avere fino a 200 GB in 4G all’anno a un costo di circa 8 euro al mese. Si ha inoltre incluso il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con un’altra SIM e navigare fino a due dispositivi contemporaneamente. Tutte le tariffe poi permettono di avere una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro in tutti i negozi TIM.

SIM dati Internet illimitato: le offerte di telefonia mobile alternative con tanti Giga di novembre 2022

Le migliori offerte tutto incluso di novembre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 6,99 130GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Flash 160 di Iliad illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Infinito di Vodafone illimitati illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro 9 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro 10 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps 39,99 euro

Dato che le promozioni per una SIM dati Internet illimitato sono piuttosto limitate e richiedono particolari condizioni per essere attivate potete rivolgervi alle tante offerte di telefonia mobile oggi disponibili. Alcune permettono di avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G anche se il costo è paragonabile a quello di un’offerta fibra ottica. Le migliori proposte di novembre sono le seguenti:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Il piano include anche 50 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo) per acquistare servizi a pagamento sull’app Elisium e la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda. La prima ricarica è gratuita e con Run With Me si ottengono 10 elicoin per ogni chilometro percorso. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 100 minuti e 1 GB.

2. Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 4,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. E’ possibile attivarla solo arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 4,6 GB.

3. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. Nell’offerta sono inclusi anche 100 GB di riserva da utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico incluso. Con il servizio Riserva Dati invece si può trasformare i minuti, SMS e Megabyte non consumati nel mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza a partire dal successivo rinnovo del piano. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 4,9 GB.

4. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite ma si deve acquistare una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. E’ possibile attivarla solo arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta gratis per un mese e, nel caso in cui vogliate cambiare operatore, richiedere il rimborso delle spese sostenute online con due clic. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 5 GB.

5. Kena 6,99 130GB di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ possibile attivarla solo arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 6 GB.

6. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Academy. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 8 GB.

7. Flash 160 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 160 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. L’offerta è disponibile fino al 10/11/22 (salvo proroghe). In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 9 GB.

8. Infinito di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito potete avere anche accesso gratuito agli sconti e promozioni di Vodafone Club+ e 5G Priority Access con accesso prioritario alla rete in caso di traffico congestionato.

9. Di Più Unlimited 5G di WindTre con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Nel piano sono inclusi anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Attivazione online a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

10. TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con navigazione prioritaria sulla rete di TIM a 39,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata al 119 con servizio soddisfatti o rimborsati e TIM One Number. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 33 GB mentre extra Ue si hanno 250 minuti, 250 SMS e 3 GB. Con TIM Unica si può acquistare una seconda SIM con la stessa offerta a 29,99 euro al mese.

