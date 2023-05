Il PUN è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Ecco la fotografia delle migliori offerte luce del Mercato Libero che sfruttano tale indice a maggio 2023 . Obiettivo? Ricevere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 856,19 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 889,58 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Tate Luce 913,05 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il PUN, che stabilisce quanto si paga all’ingrosso l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana, continua la sua parabola discendente. Tanto che il suo valore, ad aprile 2023 (l’ultimo dato disponibile), si è attestato a 0,1340 euro al kilowattora, in calo rispetto a quello di marzo 2023: 0,1363 euro al kilowattora.

Sulla base dell’andamento di questo indice, i fornitori energetici del Mercato Libero calcolano il costo della materia prima in bolletta per quei consumatori che abbiano attivato tariffe a prezzo indicizzato. Quando l’indice PUN vola (come nell’estate 2022), il costo dell’energia aumenta e le bollette luce sono più salate (a parità di consumi). Al contrario, quando il PUN mette la retromarcia (come da inizio 2023), il costo unitario della materia prima si contrae e le fatture luce si snelliscono. In linea generale, con le tariffe indicizzate (quindi collegate al PUN), le bollette della luce sono sempre in linea con l’andamento del mercato.

I clienti domestici alla ricerca delle migliori offerte luce del Mercato Libero che sfruttino l’indice PUN a maggio 2023 possono fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it. Questo tool (che è gratuito) consente di confrontare le proposte delle energy company attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link qui sotto per accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Affinché il comparatore possa restituire l’offerta più in linea con le proprie esigenze, è necessario inserire l’informazione relativa al consumo annuo di energia elettrica del proprio nucleo familiare. Tale dato si trova nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (scopri come leggere la bolletta della luce), oppure può essere calcolato attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso.

Una volta scelta la soluzione che faccia maggiormente al caso proprio, si può procedere con l’attivazione online sul sito del nuovo fornitore. La procedura è semplice e gratuita, basta avere sotto mano i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura stessa (cioè il codice POD).

Le offerte luce collegate all’indice PUN più convenienti di Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,147 €/kWh 74,39 euro al mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,150 €/kWh 75,01 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index 0,134 €/kWh 77,39 euro al mese

Di seguito scattiamo una fotografia delle promozioni che attraggono il risparmio a maggio 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Il prezzo luce citato in tabella è riferito al valore dell’indice PUN ad aprile 2023, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

La soluzione luce della web company wekiwi (in esclusiva con SOStariffe.it) ha la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,5 euro al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (il totale annuo è di 90 euro);

al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (il totale annuo è di 90 euro); bonus di benvenuto di 30 euro riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”;

riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”; sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; tariffazione monoraria : l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo;

: l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia pulita inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che volesse attivare la promozione luce di wekiwi dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 74,39 euro. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Ecco l’identikit della promozione luce di Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito e sbarcato in Italia nel 2022:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 8 euro a copertura dei costi di commercializzazione (96 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (96 euro all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta su tutte le offerte della gamma Octopus Energy, inclusa Octopus Flex Monoraria;

in bolletta su tutte le offerte della gamma Octopus Energy, inclusa Octopus Flex Monoraria; iniziativa #Octofriends: sconto di 20 euro in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro;

in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

tariffazione monoraria : il costo unitario dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo unitario dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Sottoscrivere Octopus Flex si traduce in una spesa mensile in bolletta pari a 75,01 euro per la “famiglia tipo”. Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Scopri Octopus Flex Monoraria »

Luce Relax Index di Pulsee

Di seguito una panoramica sintetica dell’offerta luce Pulsee, che è una energy company 100% digital e marchio di Axpo Italia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) per una spesa annua di 144 euro;

sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) per una spesa annua di 144 euro; gestione digitale della fornitura grazie all’ App Pulsee Energy e all’area clienti del sito;

e all’area clienti del sito; opzione Cost Sharing (al costo di 1,5 euro in più al mese rispetto alla tariffa base) per ripartire il costo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento;

(al costo di 1,5 euro in più al mese rispetto alla tariffa base) per ripartire il costo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe sostenere una spesa di 77,39 euro al mese per le bollette della luce. Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando al seguente link:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

« notizia precedente A chi spetta il bonus 150 euro a Maggio 2023?