Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 856,19 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 889,58 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Tate Luce 913,05 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il nuovo tonfo del prezzo del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam (che giovedì 4 maggio è sceso a 35,6 euro al megawattora, ai minimi da gennaio 2022) rallenta anche la corsa del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN, considerato che il gas naturale in Italia incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica.

Oggi l’elettricità all’ingrosso costa 0,1340 euro al kilowattora: si tratta del valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) sui consumi di aprile 2023. Per conoscere il dato del PUN per i consumi di maggio 2023 bisognerà attendere i primi giorni di giugno.

Con l’indice PUN in contrazione, le offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono quelle che consentono di intercettare subito tale trend al ribasso. Collegate al PUN e subendo aggiornamenti mensili, tali soluzioni assicurano bollette in linea con l’andamento del mercato, aiutando così i clienti domestici a massimizzare il risparmio in bolletta.

Per scovare le migliori soluzioni luce a prezzo variabile attivabili a maggio 2023 basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte dei fornitori energetici attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle offerte:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Le offerte luce indicizzate più competitive del Mercato Libero a Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,147 €/kWh 74,39 €/mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,150 €/kWh 75,01 €/mese 3 A2A Energia Easy Luce 0,134 €/kWh 77,33 €/mese

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le promozioni luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero più vantaggiose a maggio 2023. Tali offerte sono entrate nel radar della convenienza del comparatore di SOStariffe.it per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi in media 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Qualora questo non sia lo specchio del proprio consumo energetico, è possibile calcolare tale dato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Qui sotto l’accesso diretto al widget:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Prima di passare ai raggi X le singole promozioni, ricordiamo che i prezzi dell’energia elettrica riportati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PUN di aprile 2023, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

Tra le promozioni luce che scalano la vetta della convenienza a maggio 2023 c’è quella proposta dalla web company wekiwi che offre condizioni tariffarie esclusive ai lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; tariffazione monoraria: il costo dell’energia è slegato dalla fascia oraria in cui si utilizza;

sconto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino online la doppia fornitura (luce e gas con wekiwi) digitando il codice amico SOSW22 . Tale bonus è riconosciuto al termine del primo anno di fornitura;

in bolletta per i clienti che attivino online la doppia fornitura (luce e gas con wekiwi) digitando il codice amico . Tale bonus è riconosciuto al termine del primo anno di fornitura; costo fisso di 90 euro all’anno per spese di commercializzazione: la somma è rateizzata in una quota mensile pari a 7,50 euro;

per spese di commercializzazione: la somma è rateizzata in una quota mensile pari a 7,50 euro; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; energia green inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che volesse affidare a wekiwi la propria fornitura luce si vedrebbe recapitare bollette mensili dall’importo di 74,39 euro. Ulteriori dettagli cliccando al link di seguito:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Anche la promozione luce di Octopus Energy è appetibile agli occhi dei consumatori perché offre le seguenti condizioni tariffarie e benefit:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 8 euro a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa complessiva è pari a 96 euro all’anno);

copertura dei costi di commercializzazione (la spesa complessiva è pari a 96 euro all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che optino per una della offerte della gamma firmata Octopus Energy;

in bolletta per i nuovi clienti che optino per una della offerte della gamma firmata Octopus Energy; tariffazione monoraria : il costo unitario dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo unitario dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; iniziativa #Octofriends: sconto di 20 euro in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro;

in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro; energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando la promozione luce firmata da Octopus Energy, la “famiglia tipo” potrebbe contare su una spesa mensile in bolletta pari a 75,01 euro. Cliccando al link di seguito è disponibile una panoramica dell’offerta:

Scopri Octopus Flex Monoraria »

Easy Luce di A2A

A2A Energia, la società commerciale del Gruppo A2A che vende luce, gas e servizi a clienti domestici, piccole e medie imprese e clienti industriali, è un magnete del risparmio grazie alla seguente offerta luce:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12,50 euro (la spesa annuale è di 150 euro);

per costi di commercializzazione: (la spesa annuale è di 150 euro); accesso all’ App MyA2A per avere sempre a portata di smartphone dettagli, documenti e storico dei pagamenti della propria fornitura;

per avere sempre a portata di smartphone dettagli, documenti e storico dei pagamenti della propria fornitura; possibilità di sottoscrivere l’offerta attraverso molteplici canali: sito internet, Whatsapp, numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) o in uno degli sportelli A2A;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Optando per la soluzione luce di A2A Energia, la “famiglia tipo” spenderebbe 77,33 euro al mese per le bollette della luce. Cliccando sul pulsante verde di seguito si raggiungerà automaticamente il portale che A2A Energia dedica a questa offerta:

SCOPRI A2A EASY LUCE »