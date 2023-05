Il mese di maggio 2023 è il momento giusto per attivare una delle offerte Kena Mobile . L'operatore virtuale su rete TIM ha rinnovato il suo listino di promozioni, con diverse novità e con la possibilità di ottenere fino a 280 GB a meno di 10 euro al mese . Ecco, punto per punto, tutte le offerte Kena Mobile disponibili a maggio 2023 e come fare per attivarle direttamente online.

Kena Mobile rinnova il suo listino di offerte, proponendo ora ancora più Giga per i nuovi clienti oltre alla possibilità di sfruttare l’attivazione gratuita. Le proposte dell’operatore, che sfrutta la rete TIM per erogare i suoi servizi, sono accessibili tramite attivazione online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. La gamma è particolarmente articolata e include tante proposte tra cui scegliere la tariffa più vantaggiosa da usare per il proprio smartphone.

Ecco le tariffe disponibili:

Passa a Kena Mobile: le offerte di Maggio 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA CANONE MENSILE ATTIVABILE DA Kena Voce minuti illimitati e 1000 SMS

1 GB 4,99 €/mese portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali Kena 6,99 minuti illimitati e 1000 SMS

130 GB + 50 GB attivando la Ricarica Automatica 6,99 €/mese portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali Kena 7,99 minuti illimitati e 1000 SMS

150 GB + 50 GB attivando la Ricarica Automatica 7,99 €/mese portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali Kena 9,99 minuti illimitati e 1000 SMS

230 GB + 50 GB attivando la Ricarica Automatica 9,99 €/mese portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali Kena 11,99 minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB + 50 GB attivando la Ricarica Automatica 11,99 €/mese portabilità da qualsiasi operatore Kena Dati minuti e SMS a consumo

300 GB 11,99 €/mese nuovi numeri Kena 12,99 minuti illimitati e 1000 SMS

150 GB + 50 GB attivando la Ricarica Automatica 12,99 €/mese portabilità da qualsiasi operatore

Le tariffe riportate in tabella costituiscono la gamma di offerte Kena Mobile disponibili in questo momento. L’operatore propone tante tariffe molto interessanti. In aggiunta c’è l’attivazione gratuita oltre alla possibilità di sfruttare un servizio ricco di servizi accessori inclusi e con anche l’utilizzo della tecnologia VoLTE, per migliorare la qualità delle chiamate. Per un quadro completo, però, è consigliabile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, in modo da confrontare le proposte di Kena con le altre offerte presenti sul mercato e individuare la tariffa più vantaggiosa, considerando Giga inclusi e costo mensile.

Qui di seguito, invece, andremo a vedere, nel dettaglio, le caratteristiche delle singole tariffe Kena.

Kena Voce

Si tratta dell’offerta più economica del listino dell’operatore. Attivabile con portabilità del numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali (Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri), l’offerta include:

minuti illimitati verso tutti

1000 SMS

1 GB in 4G

Il costo è di 4,99 euro al mese.

Kena 6,99

L’offerta più interessante per rapporto qualità/prezzo di Kena Mobile. Questa tariffa, attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali, include:

minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps ogni mese

in 4G fino a 60 Mbps ogni mese 50 GB in più al mese attivando la Ricarica Automatica (per un totale di 180 GB)

L’offerta è attivabile a 6,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Kena 7,99

Quest’offerta, attivabile come la precedente con portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali, include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps ogni mese

in 4G fino a 60 Mbps ogni mese 50 GB in più al mese attivando la Ricarica Automatica (per un totale di 180 GB)

Il costo periodico è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Kena 9,99

Kena 9,99 è una terza opzione disponibile per i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali. L’offerta in questione può contare su:

minuti illimitati

1000 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps ogni mese

50 GB in più al mese attivando la Ricarica Automatica (per un totale di 280 GB)

Quest’offerta costa 9,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Kena 11,99 / Kena 12,99

Per i clienti di altri operatori che non hanno la possibilità di attivare una delle offerte precedenti ci sono due soluzioni alternative. La prima è Kena 11,99. Quest’offerta proposta da Kena Mobile include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps ogni mese

in 4G fino a 60 Mbps ogni mese 50 GB in più al mese attivando la Ricarica Automatica (per un totale di 150 GB)

Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita.

C’è poi da considerare Kena 12,99. Aggiungendo 1 euro in più al mese, quest’offerta garantisce un bundle dati ancora maggiore. La tariffa include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps ogni mese

in 4G fino a 60 Mbps ogni mese 50 GB in più al mese attivando la Ricarica Automatica (per un totale di 200 GB)

Il costo periodico della promozione è di 12,99 euro al mese.

Kena Dati

Per chi è alla ricerca di una SIM solo dati per poter contare su tanti Giga ad un costo contenuto, l’operatore propone una tariffa molto interessante. Si tratta di Kena Dati. L’offerta in questione prevede un bundle di 300 GB al mese con un costo di 11,99 euro al mese. Chiamate e SMS sono tariffate a consumo. Per quanto riguarda la connessione, invece, è prevista la possibilità di utilizzare la rete 4G fino a 60 Mbps. L’attivazione della promozione è gratuita.

