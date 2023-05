Torna anche nel 2023 il bonus trasporti , l'agevolazione per l’ acquisto di abbonamenti riservata a coloro che usano i mezzi pubblici per studio o lavoro: che cos'è, come funziona la procedura per ottenerlo e quali requisiti di reddito occorre soddisfare per beneficiare di questo sostegno. Le novità di maggio 2023 su SOStariffe.it .

Per accedere al bonus trasporti 2023 è attiva dal 17 aprile 2023 l’apposita piattaforma online. Questa agevolazione del governo Meloni è un sostegno per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro.

La domanda per beneficiare del bonus trasporti 2023 può essere inviata accedendo su www.bonustrasporti.lavoro.gov.it per ottenere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Il governo, inoltre, ha reso noto che sono a disposizione un totale di 100 milioni di euro per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Dal canto suo, l’associazione dei consumatori Assoutenti ha precisato che 5,4 milioni di italiani usano i trasporti pubblici per andare a scuola o al lavoro ogni giorno e ha osservato che “finalmente, dopo un iter travagliato, il bonus trasporti ha visto la luce” anche quest’anno.

Occorre poi notare che il bonus trasporti era già in vigore nel 2022, ma è stato confermato anche nel 2023 seppure con qualche piccola modifica: su SOStariffe.it tutte le novità in arrivo a maggio 2023.

Bonus trasporti: che cos’è e quali sono i requisiti a Maggio 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Qual è l’importo del bonus trasporti? L’importo ammonta a 60 euro Quali sono i requisiti da soddisfare? È necessario avere avuto un reddito totale non superiore a 20.000 euro nel 2022 Quando va presentata la domanda? La richiesta va presentata entro il 31 dicembre 2023

La domanda per il bonus trasporti va presentata online sulla piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it dove si può accedere solo con:

Spid;

oppure Carta di identità elettronica (Cie).

Non serve invece l’ISEE, né bisogna dichiarare il reddito, è sufficiente autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito percepito nel 2022, spuntando una casella. Un sistema di coda automatico regola la connessione alla piattaforma e, per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico. Per richiedere ulteriori buoni occorre accedere di nuovo, indicando i codici fiscali dei diversi beneficiari.

Il ministero del Lavoro, in una nota, ha spiegato che è possibile “fare domanda online del beneficio per se stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino“.

Come detto, per beneficiare del bonus trasporti c’è la possibilità di chiedere telematicamente l’agevolazione sulla piattaforma e acquistare l’abbonamento fisicamente in una biglietteria in una seconda fase, esibendo, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Possono beneficiare del bonus trasporti 2023, che ricordiamo ha un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bonus trasporti 2023 è rimasto quasi del tutto invariato rispetto a quello del 2022 nell’importo e nel funzionamento. L’unica differenza è sui requisiti reddituali:

nel 2022 poteva averne diritto chi aveva avuto nel 2021 un reddito fino a 35.000 euro;

nel 2023 può farne domanda chi ha avuto nel 2022 un reddito fino a 20.000 euro.

Bonus trasporti: come funziona per gli studenti a Maggio 2023

Anche nel 2023, il bonus trasporti è abbinato al reddito del richiedente e non all’ISEE familiare. Ecco spiegato il motivo per il quale lo studente maggiorenne, tramite Spid o Cie, può farne richiesta in maniera autonoma, dichiarando il proprio reddito (che non deve aver superato i 20.000 euro nel 2022) senza tenere conto di quello familiare.

A proposito invece degli studenti minorenni, c’è da evidenziare che può fare domanda dell’agevolazione anche solamente uno dei due genitori, ma ovviamente è consigliabile che a farlo sia quello dei due che abbia un reddito pari o inferiore a 20.000 euro allo scopo di soddisfare il requisito richiesto per avvalersi dell’agevolazione.

E sempre a proposito dei giovani, il ministero del Lavoro ha fatto sapere che ammontano a quasi 21 milioni di euro, i soldi messi a disposizione nella prima settimana di attivazione del bonus trasporti 2023. Nello stilare il bilancio dei primi sette giorni il ministero del Lavoro ha sottolineato che i contributi per lo più sono andati a favore dell’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico mensili, plurimensili e annuali da parte di giovani under 30:

il 23,39% dei richiedenti ha meno di 19 anni;

il 36,6% dei richiedenti è in una fascia d’età tra i 20 e i 29 anni.

