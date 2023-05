Aperto il bando per la nuova rete di ultima generazione per il Wi-Fi e IoT di #Roma5G . La scadenza è fissata a giugno 2023. Stanziati 97,7 milioni di investimenti

5G in Italia: bando per connettere Roma a Giugno 2023

In partenza un nuovo piano per ampliare la banda 5G in Italia. A fine aprile è partito il bando di gara per aggiudicarsi il progetto di partneriato tra pubblico e privato chiamato #Roma5G. L’obiettivo è dotare la Capitale di una nuova rete di ultima generazione con Wi-Fi diffuso e dispositivi IoT (Internet of Things) in metropolitana e nei luoghi pubblici. Per il progetto sono stati stanziati investimenti per 97,7 milioni di euro in totale, di cui 3,3 milioni a carico del Comune di Roma con una concessione venticinquennale da 507,7 milioni di euro. La scadenza per della procedura di gara per il project financing è fissata alle 12 del 5 giugno 2023.

Le offerte per #Roma5G dovranno comprendere la copertura di tutte le linee della metropolitana, tunnel e stazioni nelle bande di frequenza per i servizi di 4G e 5G. Si parla anche della realizzazione di small cells per ampliare la portata delle reti di ultima generazione in tutta la città con più di 1.500 punti di presenza abilitati a ospitare tutti gli operatori di telefonia mobile con oltre 6.000 punti di propagazione del segnale. E’ anche previsto lo sviluppo del Wi-Fi free del Comune con 850 access point in piazze e vie. Per quanto riguarda lo IoT, verranno installate oltre 5.000 telecamere e 6.400 sensori in tutta l’area urbana.

La prima proposta arriva da Bai Communications, società controllata dal fondo pensioni canadese Cppib che ha investimenti attivi in Europa per 61,5 miliardi di euro. Bai è attiva nel campo delle infrastrutture di rete condivise e ha già introdotto soluzioni per la connettività avanzata anche in altre grandi città come New York e Londra. Bari dovrò ora ripresentare la proposta e, in caso di offerte migliori, potrà rivederla godendo di una prelazione rispetto agli altri concorrenti.

5G in Italia, il Governo sollecita gli operatori a preferire fornitori europei a quelli cinesi

Restando sul tema del 5G in Italia, il Governo ha imposto un giro di vite ancora più stretto nei confronti dei fornitori cinesi. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha preparato un pacchetto di quattro Dpcm con raccomandazioni su come gli operatori di telefonia mobile dovrebbero gestire i piani annuali sui contratti con i supplier di Pechino. In particolare, il Governo ha prescritto la diversificazione dei fornitori a Fastweb in merito all’aggiornamento del piano annuale 2022-2023 per gli apparati di accesso alla rete forniti da Huawei e ZTE. Al gestore è stato chiesto di preferire fornitori europei.

L’obiettivo del Governo nel ridurre la presenza cinese in Italia sarebbe quello di ridurre il rischio di cyberattacchi e proteggere le infrastrutture di rete italiane. Per l’esecutivo è stato possibile imporre tali misure grazie alla disciplina del Golden Power, che gli consente di opporsi o bloccare specifiche operazioni finanziarie che ricadano nell’interesse nazionale.

Un precedente Dpcm ricalcava le stesse prescrizioni imponendo dei limiti agli acquisti ineriti al rollout, gestione e manutenzione della rete 5G in Italia a Zefiro Net, joint venture tra WindTre e Iliad. Lo stesso vale per i Dpcm dello scorso novembre che avevano invece coinvolto con aggiornamenti dei piani annuali operatori come Fastweb, Vodafone, WindTre e Opnet.

5G in Italia: le migliori offerte di aprile 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB 7,95 €/mese 2 Fastweb Mobile Plus minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB 8,95 €/mese 3 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati e 150 GB 9,99 €/mese 4 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 Gb) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 5 TIM Young (solo Under 25) minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 6 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB 11,95 €/mese 7 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

A che punto è oggi il 5G in Italia? Attualmente ci sono diversi operatori che permettono di attivare offerte 5G molto convenienti, anche a un prezzo inferiore di 8 euro al mese. Per confrontarle e avere la certezza di attivare la migliore proposta in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Una volta trovata la promozione più conveniente potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Le migliori offerte 5G di aprile sono le seguenti:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare in tutte le grandi città con l’obiettivo di una copertura del 90% a livello nazionale entro il 2025. Il costo è di 7,95 euro al mese. Attivazione a 10 euro ma SIM e spedizione gratuite. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

2. Fastweb Mobile Plus con minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB a 8,95 euro al mese. Attivazione a 10 euro ma SIM e spedizione gratuite. In Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

3. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni italiani. Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre. Non sono previsti né vincoli né costi nascosti. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming.

Attivando questa offerta con pagamento automatico su carta di credito o debito avere incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete quindi navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home – EPON) suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi. La tariffa include anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro.

4. TIM 5G Power Famiglia di TIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power. Il costo è di 9,99 euro al mese ma per chi l’acquista online il primo mese e attivazione gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM.

TIM Unica Power è la promozione disponibile solo per i clienti fisso e mobile dell’operatore che al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno direttamente addebitati in bolletta, che permette di avere non solo Giga illimitati per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione fissa) ma anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese) e sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per le SIM e del 15% su una spesa minima di 90 euro nel negozio online di HP. Si può anche acquistare una seconda offerta della famiglia TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

5. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download. Il costo è di 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese è gratuito così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete a disposizione 20 GB per navigare in roaming. L’offerta è riservata agli Under 25 e può essere personalizzata con le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

6. Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB a 11,95 euro al mese. Attivazione a 10 euro ma SIM e spedizione gratuite. In Ue avete a disposizione 13 GB per navigare in roaming. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

7. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete di TIM. Il costo è di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese è gratuito così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete a disposizione 14 GB per navigare in roaming. Avete inclusi anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

