Si riducono gli importi nelle bollette di luce e gas per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela: -13,4% per le tariffe del gas sui consumi di marzo 2023 e -55,3% nel trimestre aprile-giugno 2023.

Sulla scia delle quotazioni gas scese a 41 euro al megawattora al TTF di Amsterdam, anche gli indici del mercato all’ingrosso italiano di energia e metano (il PUN e il PSV) sono in discesa, determinando così una contrazione dei costi anche per i clienti domestici che abbiano sottoscritto offerte luce e gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero.

Nei paragrafi che seguono, gli esperti di SOStariffe.it scattano una panoramica dell’andamento dei prezzi nel comparto energetico ad aprile 2023.

Energia e gas: quanto costano nel Mercato Tutelato ad Aprile 2023

TIPO DI FORNITURA IN TUTELA PREZZO DI RIFERIMENTO RIDUZIONE Energia elettrica 23,75 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse) dal 1° aprile al 30 giugno 2023 -55,3% rispetto al prezzo in vigore nei primi tre mesi del 2023 Gas 74,89 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) sui consumi di marzo 2023 -13,4% rispetto al valore di febbraio 2023

Gli ultimi aggiornamenti di prezzo ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) hanno portato una buona notizia nelle case degli italiani con contratti ancora nel Mercato Tutelato (circa un terzo del totale delle utenze).

Sia le bollette della luce (il cui prezzo è aggiornato ogni tre mesi), sia quelle del gas (con variazione mensile) hanno registrato una riduzione della spesa per la materia prima, il cui approvvigionamento rappresenta la voce più cospicua in fattura (circa il 70% dell’importo complessivo).

Ma quale sarà il look delle bollette di luce e gas ad aprile 2023 per una “famiglia tipo” in Tutela che consumi 2.700 kWh di energia e 1.400 Smc di metano all’anno? Per quanto riguarda il prezzo dell’elettricità, esso è in picchiata: -55,3% nel secondo trimestre 2023 rispetto al valore in vigore tra gennaio e marzo 2023.

Il prezzo del gas ha subito, invece, una flessione del -13,4% sui consumi di marzo 2023 rispetto a quelli di febbraio 2023. Si tratta del terzo calo consecutivo per il prezzo del gas, dopo il tonfo del -34,2% registrato a febbraio 2023 (sui consumi di gennaio 2023) e la flessione del -13% scattata a marzo 2023 (sui consumi di febbraio 2023).

Ecco, dunque, quanto spenderà un utente finale in regime Tutelato per le utenze domestiche:

l’energia elettrica costa 23,75 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse) tra aprile e giugno 2023;

(tasse incluse) tra aprile e giugno 2023; il metano costa 74,89 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) per i consumi di marzo 2023.

Ricordiamo che il nuovo decreto Bollette ha confermato la proroga degli oneri generali di sistema per le bollette del gas, ma ha reintrodotto, dopo un anno e mezzo, quelli nelle bollette della luce.

Bollette luce e gas in calo nel Mercato Libero ad Aprile 2023

Più sollievo in bolletta anche per le famiglie che si sono già affidati al Mercato Libero e che hanno sottoscritto le offerte luce e gas a prezzo indicizzato.

Collegate agli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), queste soluzioni assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso e subiscono aggiornamenti di prezzo mensili. Questo permette a tali offerte di essere sempre in linea con l’andamento del mercato, consentendo così ai titolari di utenze domestiche di intercettare quanto più possibile la parabola discendente dei prezzi dei beni energetici.

Ecco perché, per chi abbia già attivato questa tipologia di tariffe, la contrazione dell’indice di riferimento si rifletterà in fatture meno care ad aprile 2023. Basti pensare che il PUN di marzo 2023 (l’ultimo valore a disposizione) è pari a 0,136 €/kWh, in leggero calo rispetto al prezzo di febbraio 2023 (0,161 €/kWh). Per quanto riguarda il PSV di marzo 2023, invece, esso si attesta a quota 0,498 euro al metro cubo (a febbraio 2023 era pari a 0,6026 €/Smc).

Che si stia cercando una promozione gas vantaggiosa o una soluzione luce per abbattere i costi in bolletta, la destinazione della convenienza può essere raggiunta attraverso il confronto delle offerte luce e gas proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero ad aprile 2023.

Come averle tutte a disposizione con un solo click? Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo per scoprire subito le tariffe più vantaggiose da attivare direttamente online, tramite il sito del fornitore.

