Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 822,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 911,97 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del gas all’ingrosso resta perlopiù stabile in questo avvio d’estate. I listini gas al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di metano in Europa, oscilla senza eccessivi scostamenti attestandosi sui 30 euro al megawattora. Merito di una domanda fiacca di metano, oltre che degli stoccaggi pieni nel Vecchio Continente. In Italia l’asticella era addirittura all’82% a fine giugno 2023: mai così alta all’inizio dell’estate.

Una relativa stabilità certificata anche dall’ultimo aggiornamento ARERA del prezzo del gas per i clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela: le bollette del metano hanno registrato un calo dell’1,1% sui consumi di giugno 2023 rispetto a quelli di maggio 2023. Una diminuzione dettata proprio dal minor costo della materia prima, in calo del -2,4% rispetto ad aprile 2023. Ma quanto costa il gas all’ingrosso a luglio 2023? Analizziamolo nel paragrafo che segue.

Indice PSV: quanto costa il gas all’ingrosso a Luglio 2023

MESE E ANNO DI RIFERIMENTO EVOLUZIONE DELL’INDICE PSV Dicembre 2022 1,23546 €/Smc Gennaio 2023 0,724740 €/Smc Febbraio 2023 0,602630 €/Smc Marzo 2023 0,493630 €/Smc Aprile 2023 0,475300 €/Smc Maggio 2023 0,361620 €/Smc Giugno 2023 0,351490 €/Smc

L’ultimo valore a disposizione per l’indice PSV (l’hub di riferimento del gas all’ingrosso in Italia) è quello riferito a giugno 2023: esso si attesta a quota 0,351490 €/Smc, in netto calo rispetto al valore di dicembre 2022: 1,23546 €/Smc.

I clienti domestici che vogliano intercettare la parabola discendente del prezzo del metano all’ingrosso possono puntare sulle offerte gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero.

Legate proprio all’andamento dell’indice PSV, il cui valore è aggiornato mensilmente, queste soluzioni consentono di ricevere bollette in linea con il mercato. Come trovarle a luglio 2023? Con il comparatore di SOStariffe.it, un tool gratuito che mette a confronto le promozioni gas dei gestori energetici del Mercato Libero a partire dai dati di consumo di ciascun nucleo familiare, così da individuare le soluzioni non più vantaggiose in assoluto, ma con il miglior rapporto-qualità prezzo per quel determinato fabbisogno.

Clicca al link qui sotto per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Gas: quali sono le offerte indicizzate più convenienti a Luglio 2023?

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,36649 €/Smc 121,98 €/mese 2 Pulsee Gas RELAX Index 0,35149 €/Smc 129,92 €/mese 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,40149 €/Smc 130,32 €/mese

Ecco le top offerte gas a prezzo indicizzato a luglio 2023: esse sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

I lettori di SOStariffe.it che non abbiano il polso del proprio consumo annuo di metano possono calcolarlo grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per accedervi, basta impostare i parametri dal widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Da segnalare che i prezzi gas citati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV di giugno 2023 (come detto, l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo applicato dal fornitore. Il valore dell’indice PSV di luglio 2023 sarà reso noto a inizio agosto 2023.

Gas Naturale Variabile di Argos

Argos propone una tariffa in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Eccone l’affresco qui sotto:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro al mese di costo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno);

di costo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno); un ventaglio di funzionalità con l’ App ArgosConnectEnergy per una gestione da remoto della propria fornitura;

per una gestione da remoto della propria fornitura; una rete di 50 punti vendita tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Un presidio territoriale per una risposta mirata ai bisogni dei clienti;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 121,98 euro al mese.

Cliccando sul pulsante verde qui sotto è possibile avviare la procedura di attivazione dell’offerta:

Scopri Gas Naturale Variabile »

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee, la energy company dalla veste 100% digitale, propone:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro;

(12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

possibilità di personalizzare l’offerta attivando l’opzione a pagamento Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard);

(+3 euro rispetto all’offerta standard); spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 129,92 euro.

Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili al seguente link:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

Gas alla Fonte di wekiwi

Quella che segue è la carta d’identità dell’offerta messa a punto da wekiwi, marchio del gruppo Tremagi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV+0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 5,28 euro al mese , per una spesa annuale che si aggira sui 63 euro;

, per una spesa annuale che si aggira sui 63 euro; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando online sia la fornitura luce sia quella gas con wekiwi (e inserendo il codice SOSW22);

possibilità di acquistare i prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) con uno sconto del 10% ;

; sistema di fatturazione che prevede una “ carica mensile ”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente;

”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 130,32 euro al mese.

Al link di seguito, maggiori informazioni e gli step per procedere con l’attivazione:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »