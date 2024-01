È meglio puntare su tariffe energia elettrica a prezzo fisso o indicizzato per risparmiare in bolletta? Ecco la risposta del team di SOStariffe.it, oltre a una selezione delle offerte luce più vantaggiose del Mercato Libero da attivare a gennaio 2024 .

Tariffe energia elettrica a prezzo fisso o indicizzato: quale delle due opzioni assicura il maggior margine di risparmio in bolletta? È uno dei quesiti che le famiglie italiane si pongono con sempre maggior frequenza, anche in vista della fine Mercato Tutelato luce (il 1° luglio 2024) e il contestuale passaggio al Mercato Libero.

Proprio per aiutare i clienti domestici a capire caratteristiche, funzionamento e vantaggi delle tariffe a prezzo fisso e indicizzato, le due principali opzioni di scelta in regime di libera concorrenza, il team di SOStariffe.it ha scattato un identikit di queste due soluzioni e stilato una classifica delle offerte luce più convenienti a gennaio 2024.

La graduatoria è stata messa a punto grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Si tratta di uno strumento gratuito e digitale che setaccia le soluzioni per illuminare casa proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e individua quelle più economiche, a partire dal fabbisogno energetico annuale indicato dall’utente stesso.

Prezzo fisso o indicizzato: come scegliere la miglior tariffa luce a Gennaio 2024?

TIPOLOGIA DI TARIFFA CARATTERISTICHE VANTAGGI MIGLIOR COSTO KWH A prezzo fisso Il costo unitario dell’energia elettrica è bloccato per almeno 12 mesi Si è protetti da eventuali impennate dei prezzi dell’energia all’ingrosso 0,1430 €/kWh A prezzo indicizzato Si paga l’energia come all’ingrosso, in base all’indice PUN, aggiornato ogni mese Quando il PUN si abbassa, diminuisce anche il costo dell’energia e gli importi in bolletta si snelliscono 0,1304 €/kWh

Prima di passare ai raggi X le offerte luce a prezzo fisso o indicizzato più competitive a gennaio 2024, è bene chiarire la differenza tra queste due tipologie di tariffe del Mercato Libero. Le offerte a prezzo fisso bloccano il costo unitario della materia prima (il costo kWh) per almeno 12 mesi, assicurando così ai clienti che le attivino uno scudo di protezione contro eventuali rincari del mercato energetico.

Le offerte a prezzo indicizzato, invece, consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, in base all’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento per la compravendita dell’elettricità all’ingrosso in Italia. Essendo il PUN aggiornato ogni mese, le bollette luce sono in linea con l’andamento del mercato: se il PUN rallenta, gli importi in fattura si riducono, mentre se infiamma, le bollette diventano più salate.

In questo momento di relativa stabilità dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso, le offerte a prezzo indicizzato assicurano un costo kWh più basso rispetto a quello proposto dalle offerte a prezzo fisso. Scegliendo la miglior offerta a prezzo indicizzato, è infatti possibile pagare l’energia elettrica 0,1304 €/kWh a gennaio 2024 contro 0,1430 €/kWh dell’offerta a prezzo bloccato più conveniente.

Prezzo fisso o indicizzato: ecco le migliori offerte luce a Gennaio 2024

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO LUCE SPESA IN BOLLETTA 🥇Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia a prezzo indicizzato 0,1304 €/kWh 58,43 €/mese Luce Flex di Illumia a prezzo indicizzato 0,1204 €/kWh 59,16 €/mese 🥇Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy a prezzo bloccato 0,1430 €/kWh 65,37 €/mese Luce Relax Fix di Pulsee a prezzo bloccato 0,1430 €/kWh 71,22 €/mese

Nella tabella qui sopra sono elencate le due offerte luce a prezzo indicizzato e le due a prezzo bloccato più vantaggiose di gennaio 2024 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh all’anno di energia elettrica. Analizziamo di seguito le soluzioni nel dettaglio.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

L’offerta Next Energy Sunlight luce di Sorgenia conquista il podio del risparmio nella tipologia di tariffe a prezzo indicizzato. Ecco perché:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; quota fissa per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per il primo anno, poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per il primo anno, poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 30 euro di bonus di benvenuto per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia;

per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa; possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale;

, la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale; 10% di sconto su ogni ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove di Sorgenia;

su ogni ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove di Sorgenia; gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’ App My Sorgenia ;

; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa soluzione luce di Sorgenia, la “famiglia tipo” spenderebbe 58,43 euro al mese in bolletta luce. Per ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

I clienti domestici che attivino sia la fornitura luce sia quella gas con Sorgenia possono incassare anche uno sconto sul canone della fibra Sorgenia per avere Internet casa. Per i già clienti luce e gas di Sorgenia, infatti, la fibra costa 21,90 euro al mese per il primo anno (poi 26,90 euro al mese). Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

Illumia Luce Flex

Ecco la carta d’identità della promozione Luce Flex di Illumia, la cui tariffa è dedicata in esclusiva ai lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione e vendita (120 euro all’anno);

tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario in cui è utilizzata;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario in cui è utilizzata; possibilità di consumare energia proveniente da fonti 100% rinnovabili al costo di 2,89 €/mese + Iva per 12 mesi;

al costo di 2,89 €/mese + Iva per 12 mesi; pagamento delle bollette tramite addebito diretto sul conto corrente.

Attivare Illumia Luce Flex si tradurrebbe in bollette dall’importo di 59,16 euro al mese per la “famiglia tipo”. Cliccando sul pulsante verde qui sotto è possibile avere una fotografia completa dell’offerta:

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

Octopus Energy è la meta del risparmio per i clienti domestici che siano a caccia di tariffe energia elettrica a prezzo bloccato. Ecco le caratteristiche di questa soluzione per la fornitura luce:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1430 €/kWh ;

; 7,50 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (78 euro all’anno è l’ammontare complessivo);

a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (78 euro all’anno è l’ammontare complessivo); sconto di 20 euro in bolletta per i clienti domestici che provengano dalla Maggior Tutela;

per i clienti domestici che provengano dalla Maggior Tutela; energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

sconto #Octofriends: per ogni amico portato in Octopus Energy si avrà diritto a uno sconto di 20 euro in fattura, con possibilità di invitare fino a un massimo di cinque amici.

La “famiglia tipo” che abbia intenzione di scegliere Octopus Fissa 12 mesi dovrebbe preventivare un budget di 65,37 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più o procedere con l’attivazione:

Pulsee Luce RELAX Fix

Pulsee, marchio di Axpo Italia, punta su un’offerta che si contraddistingue per:

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,1430 €/kWh ;

; 12 euro al mese di costo fisso per spese di commercializzazione (144 euro all’anno);

gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee ;

; energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione Cost Sharing (disponibile al costo di 1,50 € al mese), che è ideale per chi vive in condivisione: il costo delle bollette è già ripartito tra i vari coinquilini.

La “famiglia tipo” che volesse affidare la fornitura luce di casa a Pulsee si vedrebbe recapitare bollette luce dall’importo mensile di 71,22 euro. Una panoramica dell’offerta è disponibile qui sotto:

