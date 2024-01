SelfyConto di Banca Mediolanum offre ai nuovi clienti una promozione a gennaio 2024 : aprendo il conto corrente online entro il 31 marzo 2024, è possibile attivare anche un conto deposito con il 5% di rendimento per vincoli di 6 mesi. Per scoprire le offerte dei conti correnti più vantaggiosi, c’è il comparatore di SOStariffe.it .

SelfyConto è ancora più conveniente. Banca Mediolanum lancia una nuova promozione (valida fino al 31 marzo 2024) riservata ai nuovi clienti. Con l’apertura del conto corrente online gratuito il primo anno, mentre per sempre gratis fino ai 30 anni, c’è la possibilità di sottoscrivere anche un conto deposito che eroga un tasso del 5% lordo annuo con vincoli di 6 mesi, ma con l’opportunità di svincolare la somma investita quando si vuole senza perdere gli interessi maturati.

Per i risparmiatori che siano alla ricerca di un conto corrente vantaggioso, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it mette a confronto le migliori offerte presenti attualmente sul mercato bancario. Per avere una panoramica delle soluzioni più vantaggiose, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

SelfyConto: tasso di interesse del 5% in promozione a gennaio 2024

SELFYCONTO: LA PROMOZIONE IN PILLOLE 1 La promozione è riservata ai nuovi clienti che aprano SelfyConto entro il 31/03/2024 2 Conto deposito abbinato al conto corrente online 3 5% di rendimento lordo annuo per 6 mesi di vincolo 4 Importo minimo vincolabile 100 €

Importo massimo vincolabile 500.000 €

SelfyConto di Banca Mediolanum offre un rendimento del 5% lordo annuo con vincolo di 6 mesi, ma con la possibilità di liberare la somma investita nel conto deposito in qualsiasi momento senza rinunciare agli interessi maturati fino a quel momento. Questa soluzione d’investimento è riservata ai nuovi clienti (in qualità di primi intestatari) che aprano il conto corrente online entro il 31 marzo 2024.

Per avvalersi di questa promozione per la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi con tasso di interesse al 5%, occorre che il titolare del conto di Banca Mediolanum accrediti lo stipendio e richieda, entro il 30 giugno 2024, il conto deposito con vincolo semestrale. Questo tasso annuo lordo è possibile per un vincolo:

importo minimo di 100 euro;

importo massimo di 500.000 euro.

SelfyConto: conto corrente online conveniente a gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE SelfyConto di Banca Mediolanum canone zero al primo anno , poi 3,75 € ma azzerabile in via promozionale

, poi 3,75 € ma azzerabile in via promozionale canone a zero spese per gli under 30

carta di debito inclusa

prelievi di contanti gratuiti in area Euro

bonifici ordinari senza costi

carta di credito (facoltativa) a 12 €/anno e fido mensile a partire da 1.500 €

Banca Mediolanum offre SelfyConto, un conto corrente online a canone gratuito per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese, ma azzerabile dal secondo anno rispettando una delle seguenti condizioni fissate dalla banca:

attivare un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

essere titolari di un patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro;

effettuare 48 operazioni di compravendita titoli.

Per gli under 30, SelfyConto è sempre a canone gratuito.

Questo conto corrente si caratterizza per:

carta di debito (circuito Mastercard) a canone gratuito sia in versione digitale che fisica;

(circuito Mastercard) sia in versione digitale che fisica; prelievi di contanti da ATM dalla stessa banca e anche da altra banca gratuiti in area Euro;

bonifici online senza commissioni ;

; domiciliazione delle bollette gratuita;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

ricariche telefoniche a costo zero;

possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo;

carta di credito Mediolanum Credit Card facoltativa (circuiti Visa o MasterCard) , con canone annuo di 12 euro (1 euro al mese), fido mensile a partire da 1.500 euro , collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay e possibilità di rateizzare i pagamenti dai 250 a 2.400 euro;

facoltativa (circuiti o , con (1 euro al mese), fido mensile a partire da , collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay e possibilità di rateizzare i pagamenti dai 250 a 2.400 euro; possibilità di avere la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card, con un costo di rilascio di 10 euro.

Vantaggioso è anche il servizio Selfy PayTime per rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile, permettendo di ripristinare immediatamente la disponibilità del conto. Selfy PayTime consente infatti di ottenere un prestito per rateizzare i movimenti bancari, per importi compresi tra 100 euro e 2.500 euro personalizzando la durata del piano di rimborso da 3 a 48 mesi. Grazie all’app Mediolanum, si può monitorare il piano di rimborso e visualizzare l’importo delle rate mensili.

Aprire online SelfyConto è semplice e veloce ed è possibile anche tramite smartphone, c’è solo bisogno di:

documento di identità e codice fiscale;

tenere a portata di mano il cellulare;

avere un indirizzo email.

C’è infine da notare che è possibile identificarsi tramite SPID, bonifico bancario oppure tramite webcam.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Le migliori carte prepagate con IBAN gratis di gennaio 2024 notizia successiva »