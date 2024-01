Le migliori carte prepagate con IBAN non hanno un conto corrente d’appoggio. Sono carte ricaricabili e, in quanto tali, hanno un saldo limitato sulla base di quanto denaro il titolare decida di caricare.

Sono anche conosciute come carte conto perché di fatto possono sostituire in tutto e per tutto un normale conto corrente. Infatti, essendo dotate di un codice IBAN, consentono di eseguire numerose operazioni: per esempio, un bonifico bancario o pagare una bolletta, oppure di ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione. In sostanza, hanno l’operabilità di un conto normale, con la flessibilità di una carta ricaricabile.

Per scoprire le migliori offerte di gennaio 2024 disponibili sul mercato bancario, c’è il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it che confronta le proposte più economiche. Per saperne di più e avere una panoramica delle soluzioni più vantaggiose, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Migliori carte prepagate con IBAN: utilità e vantaggi a gennaio 2024

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è una carta prepagata con IBAN? È una carta ricaricabile con l’operabilità di un conto corrente La carta prepagata con IBAN ha sempre un saldo limitato? Sì, in base a quanti soldi il titolare della carta scelga di ricaricare Queste carte sono consigliate per lo shopping online? Sì, perché non si può spendere più dell’importo caricato. E in caso di clonazione o di frode si perderebbe solo la somma di denaro presente sul saldo Quali operazioni è possibile eseguire con una carta prepagata con IBAN? Dotate di codice IBAN permettono di effettuare bonifici, prelievi, pagamenti e di accreditare stipendio o pensione

Le carte credito prepagate con codice IBAN senza conto corrente sono note anche come carte conto. Sono carte ricaricabili e non vanno confuse né con le carte di credito tradizionali, né con le carte di debito. Per avere una carta prepagata con IBAN non è necessario soddisfare particolari requisiti reddituali o di patrimonio.

Di solito, le carte prepagate con codice IBAN appartengono ai circuiti internazionali Visa e MasterCard. Tra le loro caratteristiche c’è anche la tecnologia contactless. Ecco perché possono essere utilizzate sia per acquisti online che in negozi fisici tramite POS. Spesso sono associate a un’App e hanno collegamenti ai principali wallet digitali. Per la loro flessibilità, sicurezza e facilità di utilizzo, queste carte sono consigliate a giovani, pensionati, minorenni, persone soggette a protesto, aziende e associazioni.

Migliore carte prepagate con IBAN: le alternative di gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE 1 🥇 Postepay Digital di Poste Italiane canone gratuito senza IBAN, mentre con IBAN a 15€/anno

mentre con IBAN a limite prelievo di 600€/giorno e 2.500€/mese

e prelievo gratuito da ATM Postamat, commissione di 2€ da ATM bancario

pagamenti fino a 3.500€/giorno e massimo 10.000€/mese

e massimo collegamento con Google Pay e Apple Pay

bonifico online 1€, in ufficio postale 3,50€ 2 Dotter First di DOTS canone gratuito per la versione digitale, per la versione fisica 4,95€ di costo di emissione

per la versione digitale, per la versione fisica 4,95€ di costo di emissione codice IBAN

ricarica fino a 2.500€/anno

prelievo da ATM gratis in Italia e nell’UE

1 ricarica al mese senza commissioni, poi 0,85 € a ricarica 3 Dotter Top di DOTS 0,95€/mese di canone per la versione digitale, per la versione fisica 4,95€ di costo di emissione

per la versione digitale, per la versione fisica 4,95€ di costo di emissione codice IBAN

ricarica fino a 50.000€/anno

prelievo da ATM gratis in Italia e nell’UE

accredito dello stipendio

2 ricariche al mese senza commissioni, poi 0,85 € a ricarica 4 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito

disponibilità massima di 4.500 €

ricarica della carta costo di 1 €

Analizziamo, qui di seguito, quali siano le caratteristiche delle migliori carte prepagate più convenienti di gennaio 2024 individuate dal comparatore di SOStariffe.it.

Carta Postepay Digital di Poste Italiane

La carta prepagata Postepay Digital di Poste Italiane è a canone gratuito senza IBAN, invece con codice IBAN ha un canone di 15 euro l’anno. La versione senza IBAN non ha costi di emissione, mentre la versione con IBAN prevede una spesa di 5 euro per il rilascio. La carta Postepay Digital è disponibile sia in versione fisica che virtuale con collegamento ad Apple Pay e Google Pay. Questa carta si contraddistingue per:

prelievi gratuiti da ATM di Postamat, commissione di 2 euro da ATM bancario;

possibilità di cashback del 20% sugli acquisti;

sugli acquisti; plafond massimo di 30.0000 euro ;

; bonifico online 1 euro, da ufficio postale 2,50 euro;

prelievo massimo fino a 600 euro al giorno e fino a 2.500 euro al mese:

e fino a 2.500 euro al mese: pagamento massimo fino a 3.500 euro al giorno e fino a 10.000 euro al mese.

Utilizzabile per pagamenti online e nei negozi fisici, è possibile richiedere questa carta online, operazione più semplice e veloce con lo SPID.

Per conoscere l’offerta di Postepay Digital, clicca sul link di seguito:

SCOPRI POSTEPAY DIGITAL »

Carte Dotter First e Dotter Top di DOTS

Dotter First di DOTS è una carta prepagata con IBAN. Nella versione digitale è a canone gratuito, mentre la versione fisica prevede un costo di emissione di 4,95 euro. Questa carta prepagata si caratterizza per:

ricarica fino a 2.500 euro all’anno;

all’anno; una ricarica al mese è gratuita, poi le altre hanno un costo di 0,85 euro;

prelievo di contanti fino a un massimo di 250 euro in un giorno;

massimale di spesa di 999 euro in un singolo pagamento o tramite bonifico.

Con incluse le funzionalità della carta Dotter First, c’è anche la possibilità di attivare la carta ricaricabile Dotter Top di DOTS. Questa carta è rivolta ai clienti più esigenti. Dotata di codice IBAN, prevede un costo di 0,95 euro al mese e si contraddistingue per:

una ricarica fino a 50.000 euro all’anno;

all’anno; 2 ricariche al mese gratuite, le successive al costo di 0,85 euro;

prelievo di contanti fino a un tetto giornaliero di 1.000 euro;

accredito dello stipendio;

possibilità di creare progetti di risparmio;

bonifico fino a un massimo di 4.990 euro;

nessun limite di pagamento se non l’importo disponibile sul saldo.

Per tutte e due queste carte DOTS, c’è in omaggio una gift card di 10 euro per i nuovi clienti.

Per saperne di più dell’offerta di DOTS, clicca al link qui sotto:

SCOPRI LE CARTE DOTTER »

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

La Carta Prepagata Mastercard di ING è a canone zero ed è abbinata al Conto Corrente Arancio. Oltre al collegamento ai principali wallet digitali, ha una disponibilità massima di 4.500 euro, prevede un costo di 1 euro per la ricarica e 2 euro di commissione per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero. È possibile richiedere questa carta prepagata sia dal sito che dall’App della banca. La versione fisica della carta prevede un costo di 10 euro per il rilascio. Ogni titolare può richiedere fino a 4 carte prepagate per ogni Conto Corrente Arancio posseduto.

Questa carta di credito prepagata è abbinata a Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale e con identificazione con SPID è ancora più veloce. Questo conto mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale per i primi 12 mesi è a zero spese, poi prevede un canone di 2 euro al mese. Ma questo costo è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o, in alternativa, con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Questa offerta prevede anche:

carta di debito Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti;

fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti; possibilità di richiedere una Carta di credito Mastercard Gold con canone azzerabile (anziché 2 euro al mese) soddisfacendo alcune condizioni.

Con l’apertura di Conto Corrente Arancio, è anche possibile avere il conto deposito Conto Arancio che, se attivato entro il 27 gennaio 2024, offre un rendimento del 4% per i primi 12 mesi.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA