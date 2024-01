Il mercato tutelato è terminato per le forniture di gas per i clienti domestici (non vulnerabili) ed è ora iniziata anche la procedura che porterà allo stop alla Maggior Tutela per la luce . Si è svolta, infatti, l'asta per l'assegnazione dei fornitori che si occuperanno del regime transitorio Servizio a Tutele Graduali che partirà a luglio 2024. Vediamo i dettagli.

Fine mercato tutelato luce: via alla procedura per lo stop, cosa succede ora

Lo stop al mercato tutelato per il gas è ufficiale. Con il mese di gennaio 2024, infatti, il regime agevolato regolato da ARERA non è più accessibile per i clienti domestici. La proroga è valida per i soli clienti “vulnerabili”. Questa settimana, però, è partita ufficialmente anche la procedura che porterà allo stop al mercato tutelato per la luce.

Si sono svolte, infatti, le aste per la scelta dei fornitori che gestiranno il Servizio a Tutele Graduali, riservato ai clienti che non avranno scelto un fornitore del Mercato Libero entro l’inizio del prossimo mese di luglio 2024. I risultati di queste aste, che secondo le stime coinvolgono circa 4,5 milioni di utenti, saranno divulgati soltanto nel corso del mese di febbraio.

Ricordiamo, in ogni caso, che, chi è ancora in Tutela, può passare subito al Mercato Libero, scegliendo un nuovo fornitore e attivando una nuova tariffa in modo completamento gratuito.

Fine mercato tutelato per la luce: le tappe dei prossimi mesi

3 COSE DA SAPERE SULLA FINE DEL MERCATO TUTELATO DELLA LUCE 1. Il 1° luglio 2024 partirà il Servizio a Tutele Graduali che sostituirà la Tutela 2. La fine del mercato tutelato riguarda tutti i clienti domestici non vulnerabili 3. In qualsiasi momento, è possibile passare al Mercato Libero gratuitamente

La procedura che porterà alla fine del mercato tutelato per la luce, dopo la proroga arrivata lo scorso dicembre 2023, è partita. Il primo passo è rappresentato dalle aste per scegliere i fornitori del Servizio a Tutele Graduali che partirà il prossimo 1° luglio 2024 e riguarderà gli utenti che non avranno scelto un fornitore del Mercato Libero (attualmente circa 4,5 milioni). La procedura è gestita dalla società pubblica Acquirente Unico. Il territorio italiano è stato diviso in 26 zone. Per ogni zona sarà scelto un fornitore. Una società non potrà gestire più del 30% delle zone. I risultati delle aste (che prevedono offerte in busta chiusa) saranno divulgati il 6 febbraio 2024.

Il prossimo 1° luglio 2024 ci sarà, come detto, la partenza del Servizio a Tutele Graduali. Gli utenti che non saranno passati al Mercato Libero, quindi, potranno sfruttare questo servizio transitorio che sostituirà il mercato tutelato, prevedendo una tariffa simile alle tariffe PLACET con un prezzo che seguirà l’andamento del mercato all’ingrosso (con riferimento al PUN). Il Servizio a Tutele Graduali durerà fino al prossimo 31 marzo 2027. In qualsiasi momento, già a partire da oggi, è possibile passare gratuitamente al Mercato Libero, scegliendo un nuovo fornitore e attivando un contratto di fornitura in regime di libero mercato, senza le condizioni regolate da ARERA. Il passaggio avviene sempre senza interruzione della fornitura oltre che senza cambiare contatore.

Cosa succede ai clienti vulnerabili

Quanto detto in precedenza vale solo per i clienti domestici non vulnerabili. Bisogna considerare anche il caso di clienti domestici vulnerabili. In questa definizione rientrano le famiglie per cui vale almeno una di queste condizioni:

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)

versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni)

sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa

hanno un’età superiore ai 75 anni

Per i clienti vulnerabili, il mercato tutelato per la luce continuerà. Ci sarà, in ogni caso, la possibilità di passare al Mercato Libero in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di restare in Tutela.

