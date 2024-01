Efficienti, sostenibili ed esteticamente attraenti: i pannelli fotovoltaici colorati sono una frontiera sempre più esplorata dai progettisti per coniugare efficienza energetica e design. Ecco le applicazioni e i benefici dei moduli colorati, oltre a un focus su come trovare i migliori preventivi fotovoltaico a gennaio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Quando la sostenibilità ambientale sposa il design. I pannelli fotovoltaici colorati sono sempre più ricercati dalle famiglie che vogliano puntare sull’efficienza energetica della propria abitazione senza però rinunciare al gusto estetico.

Eppure, i moduli colorati non hanno una funzione puramente decorativa. Grazie alla loro capacità di “integrarsi” con l’edificio in cui sono installati, questi prodotti sono una soluzione ideale per quanti vogliano aumentare le prestazioni energetiche di edifici storici o immobili situati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, dove non è possibile optare per i dispositivi tradizionali.

Prima di analizzare il ventaglio di applicazioni dei pannelli fotovoltaici colorati, ricordiamo che è possibile dotare sin da ora la propria abitazione di un impianto fotovoltaico “tradizionale” per l’autoproduzione di energia elettrica green. Come trovare il preventivo con il miglior rapporto qualità/prezzo a gennaio 2024? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, accessibile dal link qui sotto:

Questo strumento gratuito consente di ottenere una stima di spesa “personalizzata”, in quanto nell’elaborazione del calcolo il tool di SOStariffe.it tiene in considerazione sia alcune informazioni sulla tipologia dell’impianto da installare e il luogo in cui sarà messo in posa, ma anche il fabbisogno energetico medio dell’utente. Questi dati dovranno essere inseriti dall’utente stesso, prima di dare avvio alla comparazione dei preventivi.

Pannelli fotovoltaici colorati: identikit e applicazioni a Gennaio 2024

PANNELLI FOTOVOLTAICI COLORATI: APPLICAZIONI 1 Ristrutturazione di immobili nei centri storici 2 Edifici in aree soggette a vincoli paesaggistici, storici e culturali 3 Utilizzo su edifici moderni dal design elegante 4 Realizzazione di facciate fotovoltaiche con composizioni innovative

Tra le tendenze che vanno consolidandosi nel comparto del fotovoltaico domestico, spicca quello dei pannelli fotovoltaici colorati. Un trend su cui si sono accesi i riflettori durante l’ultima edizione del “Smart Building Expo”, la manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica che si è svolta a Milano a novembre 2023.

Ma che cosa sono i pannelli fotovoltaici colorati? Si tratta di dispositivi equiparabili a quelli tradizionali (con celle in silicio cristallino), ma privi della tipica colorazione standard, ovvero quella blu o nera (cioè i colori naturali che il silicio assume durante il processo di produzione).

Per dare la colorazione “personalizzata” al prodotto (le combinazioni di colore sono praticamente infinite) sono quindi necessarie lavorazioni aggiuntive (ricorrere a coloranti o rivestimenti) e questo si traduce solitamente in un maggior costo dei pannelli fotovoltaici colorati e in una minor efficienza rispetto a quelli tradizionali. Al momento, il colore più “in” è il rosso mattone, che permette alle celle solari di “mimetizzarsi” tra le tegole del tetto. Ma si trovano sul mercato anche colori come il verde (richiesto soprattutto in zone dove la vegetazione è dominante), l’arancione, l’argento, l’azzurro e il grigio.

Eppure, i pannelli fotovoltaici colorati non sono un semplice vezzo estetico. Essi rappresentano una soluzione ottimale per un ampio ventaglio di applicazioni, tra cui:

ristrutturazione di edifici in centri storici ;

; riqualificazione energetica di edifici di elevato valore estetico situati in aree soggette a vincoli paesaggistici, storici e culturali ;

; realizzazione di facciate fotovoltaiche con composizioni innovative;

con composizioni innovative; edifici di nuova costruzione con coperture metalliche.

I moduli fotovoltaici colorati rappresentano la soluzione adatta “per tutti gli edifici protetti da vincoli storici, culturali e paesaggistici, spesso situati nei centri urbani dove non è possibile installare i tradizionali moduli”, hanno spiegato gli esperti del settore a “Smart Building Expo”. In questi contesti, infatti, non sono autorizzati interventi edilizi e infrastrutturali che potrebbero comprometterne il valore estetico e ambientale.

L’installazione di pannelli fotovoltaici colorati, capaci di “mimetizzarsi” con l’immobile stesso e l’ambiente circostante, rappresenta quindi una soluzione discreta e “armonica” per scommettere sulla produzione di energia pulita rispettando gli standard della tutela paesaggistica.

