Pagamenti a rate con Apple Pay: come funziona il nuovo servizio Klarna

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Ora anche in Italia è possibile effettuare pagamenti a rate con Apple Pay tramite Klarna, suddividendo la spesa in tre rate mensili o con addebito entro 30 giorni. Scopri come funziona il nuovo servizio

In 30 sec.
Pagamento a rate con Apple Pay tramite Klarna: come funziona il servizio
  1. Potete effettuare pagamenti a rate con Apple Pay sia online sia in negozio dall'app di Klarna per iOS
  2. Pagamento con tre rate mensili o entro 30 giorni
Pagamenti a rate con Apple Pay: come funziona il nuovo servizio Klarna

Anche in Italia e Francia è ora possibile effettuare pagamenti a rate con Apple Pay tramite Klarna sia online sia nei negozi fisici. Il servizio ora è quindi disponibile in otto mercati tra cui Danimarca, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Se state cercando un’offerta di telefonia mobile conveniente, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le proposte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Pagamenti a rate con Apple Pay: come funziona il nuovo servizio di Klarna a gennaio 2026

Pagamenti a rate con Apple Play tramite Klarna
Come funziona
  • accedere all’app Klarna su iPhone e iPad
  • cliccare su “Paga più tardi” per visualizzare le opzioni disponibili
Modalità di pagamento
  • tre rate mensili
  • pagamento entro 30 giorni
  • per importi maggiori, piani più lunghi con tassi a partire dallo 0%
Dove si può effettuare l’acquisto?
  • online in-app e nei negozi fisici

I clienti di Klarna possono effettuare pagamenti a rate con Apple Pay suddividendo la spesa in tre rate mensili oppure scegliendo di pagare entro 30 giorni. Per importi più ingenti, invece, sono disponibili piani di rateizzazione più lunghi con tassi competitivi a partire dallo 0%. Per i pagamenti a rate con Apple Play sia in-app sia in negozio dovrete accedere a Klarna su iPhone o iPad e poi premere su “Paga più tardi” per visualizzare le opzioni disponibili. L’app prima di approvare il pagamento effettuerà una valutazione interna della vostra solvibilità con procedure interne e considerate “responsabili”. Tra processo non incide sul vostro punteggio creditizio.

I pagamenti a rate con Apple Play mantengono gli standard di sicurezza e privacy della piattaforma di Cupertino, che non conserva alcuna informazione sulle transazioni degli utenti.

Klarna afferma che l’espansione dei pagamenti a rate con Apple Pay in nuovi Paesi è motivata dall’andamento positivo osservato nei mercati in cui il servizio è stato già introdotto. Per il co-fondatore e CEO di Klarna, Sebastian Siemiatkowski, c’è stato un “entusiasmo straordinario” da parte degli utilizzatori dell’app su Apple Pay negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada e più di recente anche nei Paesi nordici e dell’Europa meridionale. “Portando questa funzionalità innovativa a un numero ancora maggiore di utenti ed espandendoci in Francia e in Italia,  – continua Siemiatkowski – milioni di persone in più potranno scegliere il piano di pagamento più adatto alle proprie esigenze: il tutto all’interno dell’esperienza Apple Pay che già conoscono e apprezzano“.

Le migliori offerte di telefonia mobile di gennaio 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile
  • 4,95 €/mese per sempre
  • Attivazione a 10 €
  • minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 300 Mbps
Very 4,99 di Very Mobile
  • 4,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
ho. 5,95 di ho. Mobile
  • 5,95 €/mese
  • un mese in omaggio
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
CoopVoce EVO 200
  • 6,90 €/mese per sempre
  • primo mese e attivazione gratis
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

Con meno di 8 euro al mese potete attivare un piano di telefonia mobile con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G alla massima velocità. Per molte offerte, poi, il contributo per l’attivazione è gratis.

Chi vuole mantenere il suo numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo operatore, che la eseguirà gratuitamente entro pochi giorni lavorativi.

In questi primi giorni del 2026 potete ancora scegliere tra diverse offerte lanciate durante le festività natalizie come:

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone
  • 7,38 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo per l’offerta di PosteMobile è di 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La SIM e spedizione sono gratis. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/1/26.

Al costo di 3 euro al mese potete poi attivare l’opzione 5G con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

Vi ricordiamo che il definitivo passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM avverrà dal 2026.

Attiva Creami EXTRA WOW 50 »

Very Esclusiva 4,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre
  • 6,3 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 6/1/26.

Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G avrete inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro l’8/1/26, ma con primo mese gratis.

Attiva Very Esclusiva 4,99 »

ho. 5,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone
  • 9,8 GB per navigare in roaming in Ue
  • ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Avete incluso anche il primo mese in omaggio. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 7/1/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali, ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Very Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum.  Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Al costo di 1,29 euro al mese potete aggiungere l’opzione ho. Il Turbo con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di copertura è prevista una connessione in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica
  • 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa tariffa è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

La velocità di navigazione su Internet è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

CoopVoce EVO 200

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 200 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue e Uk per i primi 30 giorni
  • 13 GB per navigare in roaming in Ue dopo 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 6,90 euro al mese per sempre ma il primo mese e attivazione sono gratis, così come SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile ritirarla in uno dei 900 punti vendita di Coop. L’operatore low cost vi permette poi di richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi e di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 7/1/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare fin da subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che si si sono aggiornate dal primo gennaio 2026. Nel caso di CoopVoce EVO 200 sono disponibili 13 GB per il roaming. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa.

Attiva EVO 200 di CoopVoce »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Bollette luce e gas: le previsioni per il 2026 e come risparmiare subito
Energia
angle-right
Pagamenti a rate con Apple Pay: come funziona il nuovo servizio Klarna
Telefonia Mobile
angle-right
Anno nuovo, conto corrente nuovo: le migliori offerte di inizio 2026 a zero spese
Conti Correnti
angle-right
Le migliori offerte luce e gas a prezzo indicizzato di gennaio 2026
Energia
angle-right
Smartphone a rate: con WindTre ora l’acquisto avviene anche online
Telefonia Mobile
angle-right
Roaming Like at Home: le novità del regolamento in arrivo nel 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Checklist di fine anno: 5 controlli rapidi su luce, gas, Internet, mobile e conti per risparmiare
Conti Correnti
angle-right
Fisso e mobile insieme: le migliori offerte di fine 2025 e inizio 2026
Internet Casa
angle-right
Passa a ho. Mobile con un mese gratis: tutte le offerte di Natale 2025
ho.
angle-right
Conto corrente Findomestic: canone zero e Buono Amazon da 150€
Conti Correnti
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.