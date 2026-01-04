Anche in Italia e Francia è ora possibile effettuare pagamenti a rate con Apple Pay tramite Klarna sia online sia nei negozi fisici. Il servizio ora è quindi disponibile in otto mercati tra cui Danimarca, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Pagamenti a rate con Apple Pay: come funziona il nuovo servizio di Klarna a gennaio 2026

I clienti di Klarna possono effettuare pagamenti a rate con Apple Pay suddividendo la spesa in tre rate mensili oppure scegliendo di pagare entro 30 giorni. Per importi più ingenti, invece, sono disponibili piani di rateizzazione più lunghi con tassi competitivi a partire dallo 0%. Per i pagamenti a rate con Apple Play sia in-app sia in negozio dovrete accedere a Klarna su iPhone o iPad e poi premere su “Paga più tardi” per visualizzare le opzioni disponibili. L’app prima di approvare il pagamento effettuerà una valutazione interna della vostra solvibilità con procedure interne e considerate “responsabili”. Tra processo non incide sul vostro punteggio creditizio.

I pagamenti a rate con Apple Play mantengono gli standard di sicurezza e privacy della piattaforma di Cupertino, che non conserva alcuna informazione sulle transazioni degli utenti.

Klarna afferma che l’espansione dei pagamenti a rate con Apple Pay in nuovi Paesi è motivata dall’andamento positivo osservato nei mercati in cui il servizio è stato già introdotto. Per il co-fondatore e CEO di Klarna, Sebastian Siemiatkowski, c’è stato un “entusiasmo straordinario” da parte degli utilizzatori dell’app su Apple Pay negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada e più di recente anche nei Paesi nordici e dell’Europa meridionale. “Portando questa funzionalità innovativa a un numero ancora maggiore di utenti ed espandendoci in Francia e in Italia, – continua Siemiatkowski – milioni di persone in più potranno scegliere il piano di pagamento più adatto alle proprie esigenze: il tutto all’interno dell’esperienza Apple Pay che già conoscono e apprezzano“.

