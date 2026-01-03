Anno nuovo, conto corrente nuovo: le migliori offerte di inizio 2026 a zero spese

Conti Correnti
di Davide Raia

Con l'inizio del 2026 può essere una buona idea aprire un nuovo conto corrente. Le opzioni sono tante e, sfruttando le promozioni in corso, è facile trovare il conto giusto. Andiamo a scoprire le migliori offerte di inizio 2026 per chi è alla ricerca di un conto corrente a zero spese.

In 30 sec.
  • il 2026 può essere l'anno giusto per aprire un nuovo conto corrente
  • sono disponibili diverse offerte molto interessanti per i risparmiatori
  • molte banche propongono oggi un conto a zero spese
Anno nuovo, conto corrente nuovo: le migliori offerte di inizio 2026 a zero spese

Per scegliere un nuovo conto corrente adatto alle proprie esigenze è necessario valutare diversi aspetti, confrontando le proposte delle banche fino a trovare quella giusta. In particolare, chi intende puntare su un conto a zero spese (quindi con canone zero e senza commissioni sulle principali operazioni come prelievi e bonifici) deve analizzare nel dettaglio tutte le opzioni disponibili.

Per una panoramica approfondita sulle migliori offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti che permette di confrontare le proposte delle banche partner e poi aprire il conto desiderato tramite una semplice procedura online. Per avviare subito il confronto basta premere sul box qui di sotto. Se, invece, siete alla ricerca di un prodotto di risparmio potete consultare la pagina del compatatore dedicata ai migliori conti deposito.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Ecco, invece, alcune delle migliori opzioni disponibili in questo momento per chi è alla ricerca di un nuovo conto:

I migliori conti di gennaio 2026

CONTO  CANONE PRELIEVI E BONIFICI ALTRO
Conto Corrente Arancio Più di ING
  • Azzerabile con accredito di stipendio/pensione o entrate per almeno 1.000 euro
  • Gratis
  • Carta di credito inclusa
  • Interessi al 4% per 6 mesi
  • Cashback del 4% per 6 mesi
Conto BBVA
  • 0 €/mese
  • Prelievi gratis (importo minimo 100 euro)
  • Bonifici gratis
  • Carta di credito richiedibile
  • Interessi al 3% per 6 mesi
  • Cashback del 3% per 6 mesi
Conto Revolut
  • 0 €/mese
  • Prelievi gratis (massimo 200 euro al mese)
  • Bonifici gratis
  • Accesso ai piani a pagamento con vantaggi extra
  • Conto Deposito non vincolato con interessi all’1,5%
Conto Online Crédit Agricole
  •  0 €/mese
  • Prelievi gratis (dagli ATM della banca)
  • Bonifici gratis
  • Fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo
  • Carta di credito richiedibile

Conto Corrente Arancio Più di ING

Con la promo di ING è possibile accedere a Conto Corrente Arancio Più. Il conto ha canone zero con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ING propone interessi al 4% sui depositi non vincolati per i primi 6 mesi (fino a 50.000 euro) e il cashback del 4% per le spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso ogni mese). Il conto corrente include la carta di debito con prelievi gratis e anche la carta di credito, con canone zero. In aggiunta ci sono i bonifici ordinari e istantanei gratis. Per accedere alla promo basta seguire la procedura di apertura del conto tramite il sito ING, accessibile qui di sotto.
Scopri qui il Conto Corrente Arancio Più »

Conto BBVA

Una delle opzioni più interessanti per aprire un nuovo conto corrente, in questo momento, è rappresentata dal Conto BBVA con canone zero. Questo prodotto include la carta di debito, con prelievi gratis a partire da 100 euro in tutta l’area euro, e bonifici senza commissioni. La promozione riservata ai nuovi clienti da BBVA, inoltre, garantisce una remunerazione del saldo con interessi al 3% per i primi 6 mesi oltre al 3% di cashback delle spese con carta. C’è anche la possibilità di richiedere una carta di credito. Per scoprire la promo basta seguire il link qui di sotto.

Scopri qui il Conto BBVA »

Conto Revolut

Un conto da tenere d’occhio è sicuramente quello di Revolut e, in particolare, la sua versione Standard. Questo conto (che ora offre IBAN italiano) ha canone zero, senza alcun requisito da rispettare. In aggiunta, c’è la carta di debito, con possibilità di prelevare fino a 200 euro senza commissioni, e ci sono anche i bonifici gratis. Revolut propone anche un conto deposito non vincolato che, per i clienti con il piano Standard, prevede interessi all’1,5% con liquidazione giornaliera. Per scoprire i dettagli del conto basta seguire il link qui di sotto.

Scopri qui il Conto Revolut »

Conto Crédit Agricole

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto molto interessante. Il canone è zero, senza requisiti da rispettare, ed è presente una carta di debito a canone zero per due anni (poi 2 euro al mese) con prelievi gratis dagli ATM della banca. Anche i bonifici sono senza commissioni. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo, di cui 400 euro con la promo “porta un amico”, 50 euro come welcome bonus, 50 euro con l’accredito di stipendio/pensione e 100 euro come “rimborso” delle spese effettuate con carta di debito. Per i dettagli completi sulla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito della banca.

Scopri qui il Conto Crédit Agricole »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Anno nuovo, conto corrente nuovo: le migliori offerte di inizio 2026 a zero spese
Conti Correnti
angle-right
Le migliori offerte luce e gas a prezzo indicizzato di gennaio 2026
Energia
angle-right
Smartphone a rate: con WindTre ora l’acquisto avviene anche online
Telefonia Mobile
angle-right
Roaming Like at Home: le novità del regolamento in arrivo nel 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Checklist di fine anno: 5 controlli rapidi su luce, gas, Internet, mobile e conti per risparmiare
Conti Correnti
angle-right
Fisso e mobile insieme: le migliori offerte di fine 2025 e inizio 2026
Internet Casa
angle-right
Passa a ho. Mobile con un mese gratis: tutte le offerte di Natale 2025
ho.
angle-right
Conto corrente Findomestic: canone zero e Buono Amazon da 150€
Conti Correnti
angle-right
Tassi stabili: cosa cambia per i conti deposito dopo le decisioni della BCE
Conti deposito
angle-right
Passa a Very con 150 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la promo
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.