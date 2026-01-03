Con l' inizio del 2026 può essere una buona idea aprire un nuovo conto corrente . Le opzioni sono tante e, sfruttando le promozioni in corso, è facile trovare il conto giusto. Andiamo a scoprire le migliori offerte di inizio 2026 per chi è alla ricerca di un conto corrente a zero spese.

Per scegliere un nuovo conto corrente adatto alle proprie esigenze è necessario valutare diversi aspetti, confrontando le proposte delle banche fino a trovare quella giusta. In particolare, chi intende puntare su un conto a zero spese (quindi con canone zero e senza commissioni sulle principali operazioni come prelievi e bonifici) deve analizzare nel dettaglio tutte le opzioni disponibili.

Per una panoramica approfondita sulle migliori offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti che permette di confrontare le proposte delle banche partner e poi aprire il conto desiderato tramite una semplice procedura online. Per avviare subito il confronto basta premere sul box qui di sotto. Se, invece, siete alla ricerca di un prodotto di risparmio potete consultare la pagina del compatatore dedicata ai migliori conti deposito.

Ecco, invece, alcune delle migliori opzioni disponibili in questo momento per chi è alla ricerca di un nuovo conto:

I migliori conti di gennaio 2026

CONTO CANONE PRELIEVI E BONIFICI ALTRO Conto Corrente Arancio Più di ING Azzerabile con accredito di stipendio/pensione o entrate per almeno 1.000 euro Gratis Carta di credito inclusa

Interessi al 4% per 6 mesi

Cashback del 4% per 6 mesi Conto BBVA 0 €/mese Prelievi gratis (importo minimo 100 euro)

Bonifici gratis Carta di credito richiedibile

Interessi al 3% per 6 mesi

Cashback del 3% per 6 mesi Conto Revolut 0 €/mese Prelievi gratis (massimo 200 euro al mese)

Bonifici gratis Accesso ai piani a pagamento con vantaggi extra

Conto Deposito non vincolato con interessi all’1,5% Conto Online Crédit Agricole 0 €/mese Prelievi gratis (dagli ATM della banca)

Bonifici gratis Fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo

Carta di credito richiedibile

Conto Corrente Arancio Più di ING

Con la promo di ING è possibile accedere a Conto Corrente Arancio Più. Il conto ha canone zero con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ING propone interessi al 4% sui depositi non vincolati per i primi 6 mesi (fino a 50.000 euro) e il cashback del 4% per le spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso ogni mese). Il conto corrente include la carta di debito con prelievi gratis e anche la carta di credito, con canone zero. In aggiunta ci sono i bonifici ordinari e istantanei gratis. Per accedere alla promo basta seguire la procedura di apertura del conto tramite il sito ING, accessibile qui di sotto.

Scopri qui il Conto Corrente Arancio Più »

Conto BBVA

Una delle opzioni più interessanti per aprire un nuovo conto corrente, in questo momento, è rappresentata dal Conto BBVA con canone zero. Questo prodotto include la carta di debito, con prelievi gratis a partire da 100 euro in tutta l’area euro, e bonifici senza commissioni. La promozione riservata ai nuovi clienti da BBVA, inoltre, garantisce una remunerazione del saldo con interessi al 3% per i primi 6 mesi oltre al 3% di cashback delle spese con carta. C’è anche la possibilità di richiedere una carta di credito. Per scoprire la promo basta seguire il link qui di sotto.

Scopri qui il Conto BBVA »

Conto Revolut

Un conto da tenere d’occhio è sicuramente quello di Revolut e, in particolare, la sua versione Standard. Questo conto (che ora offre IBAN italiano) ha canone zero, senza alcun requisito da rispettare. In aggiunta, c’è la carta di debito, con possibilità di prelevare fino a 200 euro senza commissioni, e ci sono anche i bonifici gratis. Revolut propone anche un conto deposito non vincolato che, per i clienti con il piano Standard, prevede interessi all’1,5% con liquidazione giornaliera. Per scoprire i dettagli del conto basta seguire il link qui di sotto.

Scopri qui il Conto Revolut »

Conto Crédit Agricole

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto molto interessante. Il canone è zero, senza requisiti da rispettare, ed è presente una carta di debito a canone zero per due anni (poi 2 euro al mese) con prelievi gratis dagli ATM della banca. Anche i bonifici sono senza commissioni. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo, di cui 400 euro con la promo “porta un amico”, 50 euro come welcome bonus, 50 euro con l’accredito di stipendio/pensione e 100 euro come “rimborso” delle spese effettuate con carta di debito. Per i dettagli completi sulla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito della banca.

Scopri qui il Conto Crédit Agricole »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

