Le migliori offerte luce e gas a prezzo indicizzato di gennaio 2026

Energia
di Davide Raia

Per iniziare il 2026 è utile valutare tutte le opzioni disponibili per tagliare le bollette e risparmiare. Tra le soluzioni su cui puntare ci sono le offerte luce e gas a prezzo indicizzato che consentono di accedere direttamente al costo dell'energia all'ingrosso. Andiamo a scoprire le migliori offerte di gennaio 2026.

In 30 sec.
  • per ridurre le bollette nel 2026 è necessario scegliere le offerte luce e gas giuste
  • un'opzione da valutare è rappresentata dalle offerte indicizzate
  • queste tariffe permettono l'accesso al prezzo dell'energia all'ingrosso
La scelta delle migliori offerte luce e gas consente di ridurre il costo dell’energia e alleggerire la bolletta. Si tratta di un aspetto fondamentale per centrare l’obiettivo del risparmio. Individuare le offerte migliori è molto semplice.

Affidandosi al comparatore di SOStariffe.it, ad esempio, è possibile confrontare una lunga serie di offerte, ottenendo anche una stima della spesa attesa (basta caricare una copia della bolletta oppure indicare una stima di consumo).

Per sfruttare subito la comparazione basta seguire il link qui di sotto, scegliere il tipo di tariffa desiderata (luce, gas oppure luce e gas) e poi avviare la procedura. In alternativa, è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per ottenere assistenza da un consulente esperto. Il servizio in questione è gratuito e senza alcun impegno.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Le offerte indicizzate da scegliere a gennaio 2026

Una delle opzioni più interessanti su cui puntare per ridurre le bollette è rappresentata dalle offerte luce e gas a prezzo indicizzato che consentono l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas.

Per determinare il costo dell’energia si considera la media mensile dell’indice di riferimento. Di conseguenza, il prezzo cambia ogni mese, seguendo l’andamento del mercato all’ingrosso.

Ecco alcuni esempi di offerte indicizzate particolarmente convenienti a gennaio 2026:

Luce Flex di Illumia

L’offerta in questione garantisce l’accesso diretto al PUN senza alcun sovrapprezzo e prevede una quota fissa di 10 euro al mese. In aggiunta, Illumia garantisce un bonus fedeltà erogato sotto forma di sconto in bolletta di 80 euro per i clienti che restano in Illumia per almeno un anno.

Attiva qui l’offerta di Illumia »

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Un’altra promozione da tenere d’occhio è Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia. In questo caso, il prezzo dell’energia è pari al PUN + 0,01 €/kWh (con l’applicazione di una tariffazione trioraria) mentre la quota fissa è di appena 6,65 €/mese, uno dei valori più bassi in assoluto sul mercato.

Attiva qui l’offerta di Sorgenia »

NeN Surf Gas

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, è possibile puntare su NeN Surf Gas, una delle tariffe indicizzate più interessanti del momento. Questa promozione prevede l’accesso diretto al prezzo del PSV senza alcun sovrapprezzo mentre la quota fissa è pari a 11 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti c’è anche uno sconto in bolletta di 36 euro.

Attiva qui l’offerta di NeN »

Edison Dynamic Gas

Un’altra promo da considerare arriva da Edison. Si tratta di Dynamic Gas. L’offerta in questione prevede un prezzo dell’energia pari a PSV + 0,06 €/Smc oltre a una quota fissa di 6,17 euro al mese. Si tratta di un’ottima soluzione soprattutto per chi ha consumi ridotti e potrà sfruttare al massimo il vantaggio legato alla quota fissa molto bassa.

Attiva qui l’offerta di Edison »

L’alternativa: le migliori offerte a prezzo fisso

Oltre alle offerte a prezzo indicizzato è possibile valutare anche le migliori offerte a prezzo fisso. Scegliendo queste tariffe si blocca il costo dell’energia per un certo periodo di tempo (almeno 12 mesi) in modo da proteggersi dai rincari del mercato all’ingrosso.

In questo momento, le offerte a prezzo fisso permettono di ridurre il costo dell’energia fino a:

  • 0,1 €/kWh per la luce
  • 0,35 €/Smc per il gas

Per verificare le opzioni più vantaggiose basta dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it qui di sotto.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
