- Pagamento con finanziamento HeyLight con anticipo zero e rateizzazione fino a 36 mesi
- Potete abbinare il telefono a rate a un'offerta mobile con 200 GB in 5G Full Speed a partire da 5,99 €/mese
- iPhone 17 a partire da 32 €/mese per 36 rate
Ora è possibile acquistare uno smartphone a rate con WindTre anche online tramite un finanziamento HeyLight ad anticipo zero in abbinamento a un'offerta mobile a prezzo scontato. Scopri prezzi e modelli disponibili
WindTre fino allo scorso dicembre ha permesso di acquistare online un telefono solo con pagamento in un’unica soluzione. Per avere uno smartphone a rate, invece, era obbligatorio recarsi in uno dei negozi dell’operatore. Dal 4 dicembre 2025, però, grazie alla collaborazione con Kolme anche direttamente online è diventato possibile abbinare uno smartphone a rate a una delle offerte di telefonia mobile di WindTre a prezzo scontato.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte telefono incluso dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per selezionare e poi attivare comodamente online la soluzione per avere il vostro nuovo smartphone al prezzo più basso insieme a un piano mobile conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.
|Smartphone a rate con WindTre con acquisto online
|Dettagli
|Modalità di pagamento
|
|Chi può acquistare online un telefono a rate
|
|La migliore offerta a cui abbinare il telefono a rate
|
Per acquistare online un smartphone a rate con WindTre dovete collegarvi al sito dell’operatore e cliccare su “Connessioni” > “Offerte Smartphone”. Le offerte, salvo proroghe, sono disponibili fino al 18/1/26 sia per i già clienti sia per quelli nuovi con portabilità del numero di telefono o MNP (Mobile Number Portability) da un altro operatore, che verrà eseguita gratuitamente da WindTre entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Scegliendo questa modalità potete scegliere il vostro smartphone a rate e pagare direttamente online tramite un finanziamento HeyLight, un marchio di Compass Banca S.p.a, con rateizzazione in 24, 30 o 36 mesi completando poi la procedura con video identificazione. Il finanziamento è ad anticipo zero e TAEG massimo 10,20%. La spedizione è gratis.
L’operatore chiede poi un contributo di 6,99 euro per l’attivazione delle rate che dovrete pagare al primo addebito. Oltre agli smartphone con questa modalità è possibile acquistare a un modem Wi-Fi 5G.
WindTre in particolare vi propone di acquistare uno smartphone a rate in abbinamento a Start Unilimited 5G Easy Pay al prezzo scontato di 5,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito, invece di 12,99 euro al mese. L’offerta include minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e Giga illimitati fino a 10 Mbps in download con una copertura superiore al 99,7% della popolazione italiana. Non c’è contributo per l’attivazione né per la SIM.
Ecco quindi alcuni dei modelli disponibili più interessanti:
Insieme al vostro smartphone a rate potete aggiungere anche uno dei seguenti servizi:
Vi ricordiamo poi che i clienti di WindTre per la telefonia mobile possono attivare la fibra a prezzo scontato. Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete quindi acquistare Super Fibra al costo di 19,99 euro al mese per un anno, invece di 31,90 euro al mese. Poi si rinnova a 23,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online. Avete inclusi:
