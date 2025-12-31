Dal primo gennaio 2026 aumenta la quantità di Gigabyte prevista in Europa in base alle regole del Roaming Like at Home e si riduce la tariffa extrasoglia . Scopri tutti i dettagli sulle novità per la navigazione su Internet quando si è all'estero

Grazie alle regole del Roaming Like at Home (RLAH) potete utilizzare la vostra offerta di telefonia mobile nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni previste a livello nazionale. In pratica si possono consumare tutti i minuti e gli SMS inclusi nel vostro piano e una parte di traffico dati per navigare su Internet in roaming che viene calcolata sulla base del canone mensile della stessa promozione. A partire dal primo gennaio 2026 verranno aggiornate le regole del Roaming Like at Home con un aumento dei Giga disponibili in Ue e un abbassamento della tariffa extrasoglia.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori e trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze e abitudini di consumo. Cliccando sul tasto di seguito avrete in pochi secondi le informazioni necessarie per selezionare la tariffa perfetta e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Roaming Like at Home: cosa cambia dal primo gennaio 2026

Roaming Ue Nuove regole dall’1/1/26 Quanti Giga ho per il roaming in Ue? I Giga disponibili in Ue in base alla propria offerta ora si calcolano come segue: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,10] x 2 . Cosa succede quando finisco i Giga in roaming? La nuova tariffa extrasoglia , che si attiva quando si esauriscono i Giga per il roaming in Ue, è di 0,134 cent per MB (IVA inclusa) In quale Paesi si applica il RLAH? Le regole che si applicavano a tutti i Paesi Ue e SEE varranno anche in Moldavia e Ucraina

e Iliad applicherà le tariffe per Paesi extra Ue al Regno Unito

Le regole del Roaming Like at Home si applicano ai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Guyana francese, Martinica, La Reunion, Mayotte), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

A questi si aggiungono i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) come Islanda, Lichtenstein, Norvegia e dal primo gennaio 2026 anche Moldavia e Ucraina per decisione della Commissione e del Consiglio Ue.

Fino al 31 dicembre 2025 per calcolare i Giga disponibili per il roaming in Ue si utilizza la seguente formula: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,30] x 2. Ad esempio, se la vostra offerta mobile ha un canone di 7,99 euro al mese, avete inclusi in Europa circa 12 GB. Vi ricordiamo poi che se il volume di traffico dati è superiore a quello incluso nell’offerta, potrete utilizzare in Ue l’intero pacchetto di Giga previsto per l’Italia.

Una volta consumato tutto il traffico dati previsto per navigare in Europa si applica la tariffa extrasoglia di 0,1549 cent al MB (IVA inclusa).

L’applicazione delle regole del Roaming Like at Home sè stata prolungata per altri dieci anni in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo 2022/612 nel luglio del 2022. Da quel momento l’adeguamento delle offerte per gli operatori era programmato non solo il primo giorno dell’anno ma anche nella seconda metà dell’anno. Dal primo gennaio 2023, invece, i valori per il traffico dati per il roaming in Ue sono tornati ad aggiornarsi solo ogni primo giorno dell’anno e sono previsti ulteriori adeguamenti annuali fino al 2027, per poi stabilizzarsi fino al 2032, salvo eventuali cambiamenti.

La graduale riduzione del prezzo all’ingrosso per i dati porterà nel 2026 un aumento del limite massimo di Gigabyte per la navigazione in roaming e un calo dei costi extrasoglia. Dal primo gennaio 2026 la formula per il calcolo dei Gigabyte in roaming in Ue sarà infatti la seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,10] x 2. La tariffa extrasoglia invece scende a 0,134 cent al MB (IVA inclusa).

Vi ricordiamo che alcuni operatori come WindTre hanno scelto di adeguarsi con largo anticipo alle nuove regole del Roaming Like at Home che diventeranno ufficiali dal primo gennaio 2026.

Diversi gestori come CoopVoce, Spusu, Fastweb Mobile e Vodafone, poi, applicano le regole del Roaming Like at Home anche al Regno Unito nonostante non faccia più parte dell’Unione Europea a seguito della Brexit. Tra i gestori che invece di recente hanno aggiornato le tariffe per la Gran Bretagna a quelle di Paesi extra Ue figurano WindTre (Very Mobile), TIM (Kena Mobile) e Iliad a partire dal primo gennaio 2026.

Alcune offerte interessanti per chi viaggi all’estero a dicembre 2025

Offerte per l’estero Costi Minuti, SMS e Gigabyte CoopVoce EVO 200 6,90 €/mese per sempre

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G fino a 150 Mbps in Italia e utilizzabili anche in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 150 Mbps in Italia e utilizzabili anche in Ue e Uk per 30 giorni 13 GB in roaming dopo un mese Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 17 GB in Ue, Uk e Svizzera

15 GB nei Paesi extra Ue Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 17 GB in Ue, Uk e Svizzera

15 GB nei Paesi extra Ue TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 25 GB in Ue e Uk

Alcune offerte di telefonia mobile oggi includono Giga extra per l’estero. Con meno di 10 euro al mese potete avere fino a 250 GB in 5G per navigare in Italia alla massima velocità e fino a 32 GB dedicati in Europa.

Se non volete perdere il vostro numero di telefono vi basta richiedere la portabilità o MNP (Mobile Nuber Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte per chi prepara un viaggio all’estero:

CoopVoce EVO 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone in Italia e in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone in Italia e in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni 13 GB per navigare in Ue e Uk dopo un mese

Il prezzo dell’offerta di CoopVoce è di 6,90 euro al mese per sempre ma con primo mese e attivazione gratis. La SIM e spedizione sono gratis, ma potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibilesolo fino al 7/1/26

Attiva EVO 200 di CoopVoce »

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra .

navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più . Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo per l’offerta di Fastweb Mobile è di 9,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al vostro piano di Fastweb Mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è a partire da 33,80 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra

Il prezzo per l’offerta di Vodafone è di 9,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Vodafone Mobile Start »

I clienti di Vodafone per il mobile possono attivare la fibra a prezzo scontato. Per loro Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e sono inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per i clienti convergenti è quindi a partire da 33,80 euro al mese.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps disponibili in oltre 7.000 Comuni

fino a 2 Gbps disponibili in oltre 7.000 Comuni 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk (solo fino al 31/12/25)

Per l’offerta di Iliad è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete acquistare online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro le 10.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico