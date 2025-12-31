Risparmiare sulle utenze e sui servizi essenziali è possibile . In occasione della fine del 2025 e dell'inizio del 2026, SOStariffe.it ha realizzato una breve checklist che consente a tutti i consumatori di effettuare un controllo rapido sulle spese per verificare le opzioni di risparmio.

Ridurre le bollette con le offerte del Mercato Libero

La prima cosa da fare con l’inizio del nuovo anno è verificare la possibilità di ridurre le bollette di luce e gas, effettuando un cambio fornitore (operazione completamente gratuita). Il controllo da effettuare riguarda le tariffe attive per le proprie forniture. Consultando la bolletta, infatti, è possibile verificare il costo di luce e gas applicato dal proprio fornitore.

Questo dato può essere recuperato nella sezione Box dell’offerta dell’ultima bolletta e andrà poi confrontato con le migliori offerte luce e gas disponibili oggi sul Mercato Libero. Considerando le migliori promo disponibili oggi su SOStariffe.it, per chi cambia oggi fornitore c’è la possibilità di ridurre il costo dell’energia fino a 0,09 €/kWh per la luce e 0,3 €/Smc per il gas. Questi prezzi sono bloccati per almeno 12 mesi.

Per verificare le offerte più vantaggiose basta raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, disponibile qui di sotto. Per assistenza nella scelta della nuova tariffa e per valutare l’effettiva convenienza di un cambio fornitore, in rapporto alle tariffe attualmente attive, è disponibile il servizio di consulenza (gratuita e senza impegno) a cui è possibile rivolgersi chiamando al numero 02 5005 3003.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

È il momento di passare alla fibra ottica?

L’inizio del nuovo anno può essere il momento giusto per passare alla fibra ottica, per chi ancora utilizza una tecnologia precedente (come l’ADSL), oppure per cambiare operatore, accedendo a condizioni più vantaggiose, nel caso in cui si stia già sfruttando la fibra ottica. Le offerte sono tante e la copertura della fibra è in costante crescita, raggiungendo ogni mese nuove abitazioni.

In questo momento, la fibra ottica viene proposta da numerosi operatori attivi sul mercato italiano, con possibilità di sfruttare una connessione illimitata con costi a partire da 16,90 euro al mese. Per scoprire le promo migliori basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi la tariffa da attivare.

Scegli qui la nuova offerta fibra »

Cambiare operatore per il mobile

Un altro controllo rapido da effettuare in questo momento è quello delle migliori offerte di telefonia mobile. Il mercato offre tante opportunità con la possibilità di accedere a tariffe 5G con tanti Giga a meno di 10 euro al mese. Considerando la tendenza di molti operatori a rimodulare le tariffe, con rincari per i propri clienti, l’inizio del 2026 può essere il momento giusto per scegliere una nuova tariffa. Per scoprire le offerte migliori basta seguire i link qui di sotto.

Scegli qui una nuova offerta mobile »

Azzerare il costo del conto corrente

Molte banche applicano costi molto elevati ai loro clienti che devono sostenere un canone mensile e varie commissioni sulle principali operazioni bancarie. Azzerare il costo del conto corrente è possibile ed è sufficiente puntare su un conto a zero spese. Le opzioni disponibili sul mercato sono tante e consentono di gestire il proprio denaro in modo semplice e, soprattutto, senza dover affrontare costi di vario tipo. Per scoprire il miglior conto a zero spese da aprire direttamente online basta seguire il link qui di sotto.

Scopri qui il miglior conto a zero spese »

Interessi fino al 4% con un conto deposito

Per ottenere un buon guadagno dalla propria liquidità, senza dover effettuare alcun investimento, è possibile puntare sul conto deposito. In questo momento, le condizioni del mercato sono particolarmente convenienti. I risparmiatori possono accedere a offerte molto interessanti. Ecco le migliori:

deposito di 6 mesi : interessi al 4% per un deposito non vincolato

: interessi al per un deposito non vincolato deposito di 12 mesi : interessi al 2,9% per un deposito vincolato ma svincolabile

: interessi al per un deposito vincolato ma svincolabile deposito di 24 mesi : interessi al 3% per un deposito vincolato

: interessi al per un deposito vincolato deposito di 36 mesi : interessi al 3,5% per un deposito vincolato ma svincolabile

: interessi al per un deposito vincolato ma svincolabile deposito di 48 mesi : interessi al 3,5% per un deposito vincolato

: interessi al per un deposito vincolato deposito di 60 mesi: interessi al 3,5% per un deposito vincolato

Per scegliere l’opzione giusta per un nuovo conto deposito basta premere sul box qui di sotto e affidarsi alla comparazione online tramite SOStariffe.it.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?