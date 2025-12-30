Scopri le migliori offerte fisso e mobile insieme per ottenere a un prezzo ancora più favorevole un piano mobile con tanti Giga inclusi e una connessione Internet stabile e veloce

Fisso e mobile insieme: le migliori offerte di fine 2025 e inizio 2026

Scegliere lo stesso operatore per fisso e mobile insieme permette di risparmiare anche cifre importanti per le proprie necessità di navigazione su Internet. Molti gestori infatti permettono di attivare offerte convergenti a prezzi agevolati rispetto all’attivare singolarmente un piano mobile e per la rete fissa.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori tariffe per fisso e mobile insieme dei principali operatori e poi attivare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo direttamente online.

Scopri le offerte fibra »

Offerte fisso e mobile insieme: le migliori di fine dicembre 2025

Offerte convegenti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero buono Amazon da 49,90 € IliadBox di Iliad

22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

riviste e giornali su Cafeyn Super Fibra di WindTre

22,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato TIM WiFi Casa 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione iniziale a 39,90€ navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è però riservata a chi attiva la fibra contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima ed è disponibile, salvo proroghe, fino al 4/1/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

giornali e riviste su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 26/2/26.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Potete poi aggiungere fino a 4 WiFi Extender già in fase di sottoscrizione dell’offerta a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Con Iliadclub potete abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i già clienti di WindTre per il mobile possono attivare la fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TIM WiFi Casa

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 12/1/26

L’offerta di TIM grazie alla Promo Web costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, per i nuovi clienti che l’attivano online entro il 12/1/26, salvo proroghe. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

L’offerta di TIM costa però 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile.

Al costo di 10,90 euro al mese potete aggiungere TIM WiFi Go per navigare fino a 300 Mbps in download in attesa dell’attivazione della fibra. Potrete poi utilizzare il modem WiFi 5G anche in un’altra casa.

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi o gratis per 3 mesi il pacchetto TIMVISION con i canali di Eurosport, Discovery+ e un piano Disney+ Standard con pubblicità. L’offerta TV poi si rinnova a 3,99 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 12/1/26.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Passa a ho. Mobile con un mese gratis: tutte le offerte di Natale 2025 notizia successiva »